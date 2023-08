 OTS: Bertrandt AG / Dynamisches Wachstum der Gesamtleistung unter ...

Dynamisches Wachstum der Gesamtleistung unter anspruchsvollen Rahmenbedingungen / Bertrandt veröffentlicht Bericht zum 3. Quartal 2022/2023 (FOTO) Der Engineering Dienstleister kann auf ein dynamisches Wachstum in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022/2023 zurückblicken. Zwar verlief der Berichtszeitraum unter anspruchsvollen Rahmenbedingungen, Bertrandt profitierte dennoch von einer vermehrten Nachfrage nach Entwicklungsleistungen und erfolgreicher Projektakquise. Zudem wurde die Internationalisierung des Konzerns weiter vorangetrieben. Die Gesamtleistung erhöhte sich im Berichtszeitraum um 16 Prozent auf rund 860 Mio. Euro. Die Anzahl der Mitarbeitenden erreichte mit 13.949 einen neuen Höchststand.

2022/2023 Die ersten neun Monate im Geschäftsjahr 2022/2023 verliefen unter

anspruchsvollen Rahmenbedingungen. Die geopolitische Situation, hohe

Inflationsraten, stark steigende Zinsen und eine mögliche Energiekrise in Europa

waren Belastungsfaktoren für die Wirtschaft. Dennoch profitierte Bertrandt in

der Berichtsperiode von einer vermehrten Nachfrage nach Entwicklungsleistungen

und erfolgreicher Projektakquise. Zudem wurde die Internationalisierung des

Bertrandt Konzerns weiter vorangetrieben. "Mit der Internationalisierung unseres

Unternehmens schaffen wir die Basis für weiteres Wachstum. Neben der Eröffnung

eines dritten Standorts in Rumänien wurde im Frühsommer 2023 ein Standort in

Marokko eröffnet. Der Fokus liegt im Bereich Software und Elektronik sowie

Produktentwicklung. Marokko wird zu einer wichtigen Säule im transnationalen

Entwicklungsnetzwerk von Bertrandt ausgebaut", sagt Markus Ruf, Mitglied des

Vorstands der Bertrandt AG.

Die Gesamtleistung belief sich nach neun Monaten im Geschäftsjahr 2022/2023 auf

858.227 TEUR (Vorjahreszeitraum: 739.652 TEUR), was einem Wachstum von 16

Prozent entspricht. Das EBIT im Bertrandt Konzern verbesserte sich in den ersten

neun Monaten des Berichtszeitraums auf 32.688 TEUR (Vorjahreszeitraum: 25.850

TEUR). Das Ergebnis nach Ertragsteuern belief sich auf 18.672 TEUR

(Vorjahreszeitraum: 12.035 TEUR). Die Anzahl der Mitarbeitenden konnte zum 30.

Juni 2023 auf einen neuen Rekordwert von 13.949 Personen gesteigert werden. Im

Vergleich zum 30. Juni 2022 (12.991) entspricht dies einem Anstieg um 958

Kolleginnen und Kollegen.

Im Rahmen der Berichterstattung zum ersten Halbjahr 2022/2023 hat Bertrandt im

Wesentlichen die Aussagen der Prognose für das Geschäftsjahr 2022/2023, wie im

Prognosebericht des Geschäftsberichts 2021/2022 dargestellt, bestätigt.

Abweichend dazu hat Bertrandt im Rahmen der Berichterstattung zum ersten

Halbjahr 2022/2023 hinsichtlich des erwarteten Wachstums der Gesamtleistung die

Prognose auf einen Wert zwischen 100 bis 150 Mio. Euro (zuvor 60 bis 100 Mio.

Euro) aktualisiert.

Pressekontakt:

Bertrandt AG

Birkensee 1

71139 Ehningen

Julia Schmid

Corporate Communications

Mobil: +49 (0)16098628706

E-Mail: mailto:[email protected]

http://www.bertrandt.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/14016/5574671

OTS: Bertrandt AG