 OTS: BNP Paribas Real Estate Holding GmbH / BNP Paribas Real Estate ...

BNP Paribas Real Estate veröffentlicht Investmentzahlen für 2022 / Schwieriges Umfeld im zweiten Halbjahr - trotzdem Gesamtumsatz von 54 Mrd. Euro Im Gesamtjahr 2022 wurde ein gewerbliches Investitionsvolumen von 54,1 Mrd. EUR registriert. Damit liegt das Ergebnis knapp 16 % unter dem vergleichbaren Vorjahreswert. Der zehnjährige Durchschnitt wurde dagegen lediglich um knapp 2 % verfehlt. Für dieses in der längerfristigen Betrachtung durchaus gute Resultat ist in erster Linie das Rekordergebnis des ersten Quartals verantwortlich, wohingegen vor allem im vierten Quartal ein im langfristigen Vergleich sehr niedriges Transaktionsvolumen erfasst wurde. Berücksichtigt man auch die Investitionen in Wohnimmobilien (ab 30 Einheiten), die sich auf 13,1 Mrd. EUR summieren, beläuft sich das Gesamtvolumen auf 67,2 Mrd. EUR. Dies zeigt die aktuelle Analyse von BNP Paribas Real Estate. Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:

"Die erwartungsgemäß ausgefallene Jahresendrallye zeigt deutlich, wie schwierig

sich das aktuelle Umfeld für die gewerblichen Investmentmärkte gestaltet. Mit

lediglich gut 9,9 Mrd. EUR lag das Transaktionsvolumen im vierten Quartal um die

Hälfte niedriger als im Schnitt der letzten fünf Jahre. Die deutlich gestiegenen

Zinsen, eine sich abschwächende Konjunktur und eine Inflation auf Rekordniveau

sorgen nicht nur für eine gewisse Unsicherheit zur weiteren Entwicklung der

Immobilienmärkte, sondern haben auch dazu beigetragen, dass viele große

Transaktionen, die sich bereits in der Vermarktung befanden, nicht mehr

realisiert werden konnten", erläutert Marcus Zorn, CEO von BNP Paribas Real

Estate Deutschland. "Vor allem die erheblich gestiegenen Finanzierungskosten

haben dazu geführt, dass die Kaufpreiserwartungen vieler Verkäufer und die

Kaufpreisangebote vieler Investoren erheblich voneinander abweichen. Der auch

aus früheren Krisen bekannte Prozess der notwendigen Annäherung der

Kaufpreisvorstellungen an ein für beiden Seiten faires Niveau läuft zwar, ist

aktuell aber noch nicht abgeschlossen." Zu berücksichtigen ist auch, dass die

einzelnen Marktsegmente von den skizzierten Störfaktoren in unterschiedlichem

Maße betroffen sind. Da großvolumige Core-Transaktionen in der Regel von

institutionellen Investoren mit einem hohen Fremdkapitalanteil getätigt werden,

machen sich die veränderten Finanzierungsbedingungen in diesem Segment am

stärksten bemerkbar. Das Investmentvolumen mit Objekten im dreistelligen

Millionenbereich lag im vierten Quartal 2022 demzufolge 67 % unter dem

fünfjährigen Durchschnitt. Bei Transaktionen unter 100 Mio. EUR wurde der

fünfjährige Schnitt dagegen nur um 28 % verfehlt. Gerade bei kleinen und

mittelgroßem Objekten scheint also die Annäherung an ein neues, realistisches

Preisniveau bereits weiter fortgeschritten zu sein. "Grundsätzlich zeigt die

Analyse auf, dass die aktuell schwachen Investmentumsätze nicht auf ein

nachhaltig geringeres Investoreninteresse zurückzuführen sind, sondern aus

zeitlich begrenzten Marktanpassungen resultieren, die durch die skizzierten

externen Einflussfaktoren ausgelöst wurden. Im Gegenteil, weiter steigende

Mieten und stabile Flächenumsätze auf den Nutzermärkten bieten für Anleger in

der längerfristigen Perspektive hervorragende Wertsteigerungspotenziale. Wieder

spürbar anziehende Investmentumsätze dürften deshalb nur eine Frage weniger

Quartale sein", fasst Zorn zusammen.

Büros weiter an der Spitze, Logistik auf Platz zwei

Die Verteilung des Investmentumsatzes auf die einzelnen Assetklassen zeigt

weitestgehend das bekannte Bild. An der Spitze liegen unverändert

Büroimmobilien, die 22,25 Mrd. EUR (41 %) zum Gesamtergebnis beitragen. Im

Vorjahresvergleich hat sich ihr Anteil damit aber um rund 7 Prozentpunkte

verringert. Absolut betrachtet wurde in Büros sogar gut ein Viertel weniger

investiert als 2021. Hierin spiegelt sich vor allem das aufgrund der veränderten

Finanzierungsbedingungen geringe Transaktionsvolumen im großvolumigen

Core-Segment wider. So wurden beispielsweise im vierten Quartal nur sechs

Verkäufe im dreistelligen Millionenbereich erfasst. Auf Platz zwei folgen

Logistikobjekte, die zwar ebenfalls gegen Ende des Jahres Umsatzeinbußen

hinnehmen mussten, aufgrund des hervorragenden ersten Halbjahrs im Gesamtjahr

aber ein Rekordergebnis erzielen konnten. Mit knapp 10,14 Mrd. EUR sind sie für

fast 19 % des Resultats verantwortlich. Aufgrund der langfristig positiven

Perspektiven der Logistikbranche dürften sie auch weiterhin im Fokus der Anleger

bleiben. Knapp dahinter auf Rang drei folgen Einzelhandelsimmobilien, die ihren

Umsatzanteil auf gut 17 % gesteigert haben. Mit knapp 9,4 Mrd. EUR legen sie als

einzige Assetklasse relativ deutlich (+7 %) gegenüber 2021 zu. Hierbei ist

allerdings zu berücksichtigen, dass die Mehrheitsübernahme der Deutschen

EuroShop, die mit weit über einer Milliarde Euro in die Zahlen eingeflossen ist,

dieses Ergebnis erheblich beeinflusst hat. Im Blickpunkt der Investoren standen

vor allem Fachmarktzentren und Fachmärkte mit hohem Lebensmittelanteil.

Allerdings wurden auch einige Shoppingcenter verkauft, was darauf hindeutet,

dass die hier mittlerweile gefundenen Preisniveaus einen Einstieg für Anleger

wieder interessant machen. Hotel-Investments steuern weitere 3,5 % (1,9 Mrd.

EUR) zum Transaktionsvolumen bei, womit sie knapp unter ihrem Vorjahreswert

liegen. Absolut betrachtet haben aber auch sie rund ein Viertel gegenüber 2021

eingebüßt. Zwar zeichnet sich aktuell eine leichte Marktbelebung ab, die sich

aber durch das schwierige Finanzierungsumfeld nicht voll entfalten kann. Weniger

umgesetzt wurde auch mit Healthcare-Immobilien, auf die mit knapp 3,3 Mrd. EUR

ein Umsatzanteil von gut 6 % entfällt. Gerade dieses Marktsegment ist weiterhin

von einem ausgeprägten Produktmangel gekennzeichnet.

Deutlich weniger Einzeltransaktionen

Zwar steuern Einzelobjekte mit gut 36,5 Mrd. EUR über zwei Drittel zum

Gesamtergebnis bei, absolut betrachtet haben sie aber erheblich eingebüßt. Im

Vorjahresvergleich wurde rund ein Viertel weniger investiert, wohingegen der

zehnjährige Schnitt nur um 4 % verfehlt wurde. Im Portfoliosegment stellt sich

die Situation anders dar. Hier wurde ein Transaktionsvolumen von gut 17,6 Mrd.

EUR registriert, was einer Zunahme um 10 % gegenüber 2021 entspricht. Wesentlich

dazu beigetragen haben einige große Unternehmensbeteiligungen, wie die Übernahme

der alstria durch Brookfield oder die angesprochene Mehrheitsbeteiligung an der

Deutschen EuroShop.

Ausländische Investoren haben im Gesamtjahr gut 24 Mrd. EUR zum

Transaktionsvolumen beigesteuert. Dies entspricht einem Umsatzanteil von 44,5 %.

Im Vergleich zu 2021 konnten sie damit ihren Anteil um knapp sechs Prozentpunkte

steigern. Wie so oft stellen sie im Portfoliosegment sogar die mit Abstand

wichtigste Käufergruppe.

Spürbarer Rückgang auch an den A-Standorten

"Auch an den A-Standorten (Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln,

München, Stuttgart) fiel das Investitionsvolumen gering aus. Mit insgesamt 28,2

Mrd. EUR liegt der Umsatz knapp 24 % niedriger als im Vorjahr. Der zehnjährige

Durchschnitt wurde um rund 15 % verfehlt. Gerade die großen Investmentstandorte,

in denen in der Regel viele hochpreisige Core-Objekte verkauft werden, sind von

den veränderten Finanzierungsbedingungen besonders betroffen. Unterstrichen wird

diese Aussage durch das Ergebnis des vierten Quartals, in dem nur gut 5,2 Mrd.

EUR in den A-Standorten umgesetzt wurden. Dieses Resultat liegt mehr als 50 %

unter dem langjährigen Schnitt", erläutert Nico Keller, Deputy CEO von BNP

Paribas Real Estate Deutschland. Am meisten investiert wurde erwartungsgemäß

wieder in Berlin mit 8,54 Mrd. EUR. Im Vorjahresvergleich entspricht dies zwar

einem Rückgang um knapp 24 %, gleichzeitig stellt es aber das viertbeste jemals

registrierte Transaktionsvolumen dar; nur in den Jahren 2019 bis 2021 wurde mehr

in der Hauptstadt investiert. Auf Platz zwei folgt Frankfurt mit rund 5 Mrd.

EUR, was einem Umsatzrückgang um ein Viertel entspricht. Die Bankenmetropole, in

der traditionell besonders viele großvolumige Immobilien verkauft werden, hat

mit dem aktuellen Finanzierungsumfeld besonders zu kämpfen. Vervollständigt wird

das Siegerpodest von Hamburg, wo mit gut 4,9 Mrd. EUR nur unwesentlich weniger

Umsatz erzielt wurde als in Frankfurt. Gleichzeitig ist die Hansestadt eine von

lediglich zwei Städten, in der das Investmentvolumen spürbar zulegen konnte (+57

%). Auf den weiteren Rängen folgen München mit knapp 4,3 Mrd. EUR (-45 %),

Düsseldorf mit fast 2,9 Mrd. EUR (+22 %) und Stuttgart mit gut 1,44 Mrd. EUR

(-32 %). Neben Hamburg ist Düsseldorf damit der zweite Standort, in dem ein

Anstieg des Transaktionsvolumens zu beobachten war. Den mit Abstand stärksten

Rückgang des Umsatzes verzeichnete Köln: Mit insgesamt gut 1,1 Mrd. EUR liegt

das Ergebnis um gut 70 % niedriger als im Vorjahr. Gerade in der Domstadt kommt

neben dem schwierigen Finanzierungsumfeld zusätzlich ein kaum vorhandenes

Produktangebot zum Tragen.

Renditen erwartungsgemäß weiter gestiegen

"Vor dem Hintergrund der noch andauernden Leitzinserhöhungen der wichtigsten

Notenbanken ist es nicht verwunderlich, dass auch die Finanzierungskosten für

Immobilieninvestitionen und damit auch die Renditen im vierten Quartal weiter

gestiegen sind", stellt Nico Keller fest. Für Büroimmobilien haben die

Netto-Spitzenrenditen im vierten Quartal im Schnitt um rund 30 Basispunkte

zugelegt. An der Spitze liegen Berlin und München mit jeweils 3,20 %. Knapp

dahinter folgen Hamburg und Köln mit 3,30 %. In Frankfurt sind aktuell 3,35 %

anzusetzen, und in Düsseldorf und Stuttgart notieren sie bei 3,40 %. Bei

Logistikobjekten sind die Spitzenrenditen bundesweit sogar um 50 Basispunkte auf

3,85 % gestiegen. Bei Fachmarktzentren werden im Moment 4,20 % verzeichnet und

bei einzelnen Fachmärkten 4,80 %. Auch für Shoppingcenter ging es noch einmal

leicht aufwärts, sodass hier jetzt 4,90 % anzusetzen sind.

Perspektiven

"Das vierte Quartal gestaltete sich aufgrund der skizzierten Rahmenbedingungen

erwartungsgemäß schwierig. Vor allem die verteuerten Finanzierungskosten und die

damit einhergehende Preisfindungsphase spiegeln sich in einem niedrigen

Investmentumsatz wider. Da dieser Prozess weiterhin noch nicht abgeschlossen

ist, spricht aus heutiger Sicht vieles dafür, dass wir 2023 ein zweigeteiltes

Investmentjahr sehen werden", erläutert Marcus Zorn.

Das erste Halbjahr dürfte noch von steigenden Leitzinsen und Finanzierungskosten

geprägt sein. Gleichzeitig ist nicht ganz auszuschließen, dass Deutschland in

eine leichte Rezession rutscht und nur wenig konjunktureller Rückenwind zu

erwarten ist. Ausgehend von diesem Szenario sind zumindest im langfristigen

Vergleich relativ moderate Investmentumsätze in den ersten Monaten des Jahres

2023 wahrscheinlich. Gleichzeitig spricht aus heutiger Sicht aber vieles dafür,

dass ab dem zweiten Quartal ein Ende der Zinserhöhungen absehbar werden dürfte

und die voraussichtlich flache Rezession wieder in eine steigende

Wirtschaftsdynamik übergehen wird. In Verbindung mit bereits heute wieder

sinkenden Energiepreisen wird sich vermutlich einerseits das konjunkturelle

Umfeld spürbar aufhellen, andererseits die Planungssicherheit bezüglich des

zukünftigen Finanzierungsumfelds erhöhen. Dies alles wird die Findungsphase für

neue, realistische und faire Preisniveaus erheblich beschleunigen. In diesem

Zusammenhang ist nicht auszuschließen, dass bereits im zweiten Quartal eine

leichte Marktbelebung einsetzen wird, in der vor allem neue Verkaufsprozesse

wieder in größerem Umfang angeschoben werden. Im zweiten Halbjahr ist dann eine

starke Zunahme der Investmentaktivitäten das aus heutiger Sicht

wahrscheinlichste Szenario.

"Voraussichtlich wird das Transaktionsvolumen im Gesamtjahr 2023 trotzdem

niedriger ausfallen als in den vergangenen Jahren. Der entscheidende Grund

hierfür sind die deutlich niedrigeren Preisniveaus als in den Vorjahren, da

selbst bei vergleichbarer Marktdynamik das Volumen sinken würde. Zumindest im

ersten Quartal 2023 ist darüber hinaus ein weiterer leichter Renditeanstieg

nicht auszuschließen", fasst Zorn die Aussichten zusammen.

