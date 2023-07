 OTS: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken / ...

Genossenschaftliche FinanzGruppe legt konsolidierten Jahresabschluss vor: Gutes Kundengeschäft trägt Gewinn von 3,9 Milliarden Euro Die Genossenschaftliche FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken hat im Geschäftsjahr 2022 in einem herausfordernden Umfeld einen konsolidierten Gewinn vor Steuern von 3,9 Milliarden Euro erwirtschaftet. Der Rückgang im Vergleich zu dem überdurchschnittlichen Ergebnis von 10,5 Milliarden Euro des Jahres 2021 begründet sich im Wesentlichen auf temporären zinsinduzierten Bewertungseffekten. Hier ist in den Folgejahren von einer Wertaufholung auszugehen. Deutliches Wachstum erzielte die genossenschaftliche FinanzGruppe 2022 im Kreditgeschäft mit einer Steigerung ihrer Bestände um 6 Prozent und im Einlagengeschäft um 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Mit einem bilanziellen Eigenkapital von 127,6 Milliarden Euro präsentiert sich die genossenschaftliche FinanzGruppe weiterhin sehr gut kapitalisiert.

Frankfurt "Die Gruppe ist weiterhin auf Erfolgskurs. Das operative Bankgeschäft mit

unseren mehr als 30 Millionen Kundinnen und Kunden hat sich auch in dieser

krisenüberlagerten Zeit gut entwickelt", sagt die Präsidentin des

Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Marija

Kolak, anlässlich der Präsentation der Zahlen. Kolak fordert zugleich bessere

wirtschaftspolitische und regulatorische Rahmenbedingungen in Deutschland und

Europa: "Die fiskalischen Herausforderungen werden absehbar noch deutlich

steigen, da die sozialen Sicherungssysteme mit Blick auf die demografische

Alterung nicht nachhaltig finanziert sind. Auch der Fachkräftemangel wird sich

eher verschärfen. Reformen dürfen nicht weiter in die Zukunft verschoben

werden."

Allein um in Deutschland die Treibhausgase spürbar zu senken, würden enorme

Investitionen benötigt. "Die öffentliche Hand allein wird die Investitionen aber

nicht stemmen können. Ökologie braucht Ökonomie und umgekehrt. Nur so kann

nachhaltiges Agieren entstehen", so Kolak weiter. Der Schlüssel zur

Transformation seien die privaten Investitionen. Ein starkes Signal, diese in

Deutschland anzuschieben, sende das Zukunftsfinanzierungsgesetz. Es nehme erste

Maßnahmen in Angriff, um den Herausforderungen der Digitalisierung und des

Klimaschutzes zu begegnen und die Attraktivität des Finanzstandorts Deutschland

zu stärken.

Deutliche Worte findet die BVR-Präsidentin für die Pläne der Europäischen

Kommission zum Krisenmanagement für Banken. "Die Regulierung im Bankenbereich

geht nicht nur zunehmend an administrative Belastungsgrenzen, sondern auch

häufig in die falsche Richtung", so Kolak. Es fehle am Verständnis für die

besondere Banken- und Wirtschaftsstruktur Deutschlands. "Statt die

Kapitalmarktunion endlich anzugehen, konzentriert sich die EU-Kommission lieber

auf das Infragestellen funktionierender Strukturen", sagt die BVR-Präsidentin.

Die EU-Kommission wolle das Krisenmanagement für Banken lieber auf den Kopf

stellen, die Finanzstabilität schwächen und die bewährten deutschen

Sicherungssysteme opfern, anstatt das europäische System dort zu verbessern, wo

es bislang versagt hat: bei der Abwicklung systemrelevanter Banken.

Gutes Kundengeschäft

Im abgelaufenen Geschäftsjahr verlief das Bankgeschäft mit den rund 30 Millionen

Kunden ausgesprochen positiv. So erzielte die genossenschaftliche FinanzGruppe

im Kreditgeschäft ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr um rund 6 Prozent und

erreichte mit 999,9 Milliarden Euro erstmals die Grenze von einer Billion Euro.

Das Einlagengeschäft stieg erneut um rund 5 Prozent auf 1.033 Milliarden Euro.

Die konsolidierte Bilanzsumme bleibt mit einem Wachstum von knapp einem Prozent

auf 1.581 Milliarden Euro relativ konstant.

Aufgrund erster positiver Effekte durch das höhere Zinsniveau und das weiter

wachsende Kreditvolumen konnte der Zinsüberschuss 2022 um 12,7 Prozent auf 20,5

Milliarden Euro gesteigert werden. Mit 8,6 Milliarden Euro liegt der

Provisionsüberschuss stabil auf dem hohen Niveau des Vorjahres. Die Aufwendungen

für die Risikovorsorge lagen saldiert bei 1,4 Milliarden Euro, nachdem 2021 eine

Auflösung in Höhe von 0,3 Milliarden Euro erfolgte. Ein Großteil der 2022

gebildeten Risikovorsorge basiert auf modellinduzierten Effekten in den Stufen 1

und 2 gemäß IFRS 9. Dies ist eine Reserve für die kommenden Jahre und die

absehbaren Risiken. Das Ergebnis aus Finanzanlagen belief sich 2022 auf minus

6,8 Milliarden Euro nach minus 0,2 Milliarden Euro im Vorjahr. Diese Entwicklung

ist vor allem auf temporäre zinsinduzierte Bewertungseffekte zurückzuführen, die

in den nächsten Jahren zu Wertaufholungen führen werden. Mit 19,1 Milliarden

Euro lagen die Verwaltungsaufwendungen um 3 Prozent über dem Vorjahreswert.

Diese Entwicklung ist von Lohnsteigerungen und zusätzlichen Investitionen sowie

inflationsbedingt gestiegenen Kosten und Energiepreisen geprägt. Die

Aufwand-Ertrags-Relation erhöht sich, insbesondere durch das Bewertungsergebnis

Wertpapiere, auf 78,4 Prozent nach 64,6 Prozent im Vorjahr. Mit 2,8 Milliarden

Euro gezahlten Ertragsteuern im Jahr 2022 erbringt die genossenschaftliche

FinanzGruppe unmittelbar einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag zur

Finanzierung der regionalen Infrastruktur. Nach Steuern belief sich der

konsolidierte Jahresüberschuss der genossenschaftlichen FinanzGruppe auf gut 2,1

Milliarden Euro.

Hintergrundinformation zur Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken

Raiffeisenbanken:

Die Volksbanken und Raiffeisenbanken, die Sparda-Banken, die PSD Banken, die

genossenschaftlichen Kirchenbanken sowie die Spezialinstitute vereinen das

Kapital der genossenschaftlichen FinanzGruppe - einschließlich der Zentralbank

DZ BANK AG - fast vollständig auf sich. Sie betreuen über 30 Millionen Kunden,

von denen 17,9 Millionen als Mitglieder Geschäftsanteile an den

Kreditgenossenschaften halten. Die Eigentümerstruktur der genossenschaftlichen

Bankengruppe ist damit sehr breit und vollständig in privater Hand.

Die Zentralbank und Verbundunternehmen, zu denen neben der Bausparkasse

Schwäbisch Hall AG, der DZ HYP AG, der Union Asset Management Holding AG und der

R+V Versicherung AG unter anderem auch die Münchener Hypothekenbank eG, VR Smart

Finanz, die TeamBank AG Nürnberg und die DZ PRIVATBANK S.A. gehören, stellen den

Volksbanken und Raiffeisenbanken Allfinanzprodukte und -leistungen zur

Verfügung, die von den Genossenschaftsbanken im Rahmen ihrer jeweiligen

Positionierung im Markt bedarfsgerecht angeboten werden können. Der BVR ist das

strategische Kompetenzzentrum der genossenschaftlichen Bankengruppe und vertritt

als Spitzenverband der Kreditwirtschaft bundesweit und international die

Interessen der genossenschaftlichen Bankengruppe.

Der BVR betreibt ferner ein duales System der Institutssicherung. Die

100-prozentige Tochtergesellschaft BVR Institutssicherung GmbH ist amtlich als

Einlagensicherungssystem anerkannt und stellt - neben der Institutssicherung -

den gesetzlichen Auftrag sicher, im Fall einer Bankinsolvenz die Entschädigung

der Einleger nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes vorzunehmen. Die

Sicherungseinrichtung des BVR gewährleistet als zusätzliches, freiwilliges

System ebenfalls die Einlagensicherung über den Weg der Institutssicherung.

