 OTS: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken / BVR ...

BVR prognostiziert für 2023 Inflationsrate von 6,5 Prozent In seinem heute veröffentlichten Konjunkturbericht geht der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) davon aus, dass die Inflationsrate Deutschlands zwar von prognostizierenten 8,2 Prozent im Jahresdurchschnitt 2022 auf 6,5 Prozent im Jahr 2023 zurückgehen wird. "Die allgemeine Teuerung dürfte damit aber weiter sehr hoch bleiben, was Unternehmen und Privathaushalte enorm belastet", so BVR-Vorstand Dr. Andreas Martin. Vor dem Hintergrund dieser Belastungen sei es auch nachvollziehbar, dass der Internationale Währungsfonds (IWF) in seinem aktuellen Wirtschaftsausblick die Wachstumseinschätzung für Deutschland deutlich vermindert hat. Die vom IWF für 2023 erwartete Verminderung des preisbereinigten Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 0,3 Prozent sei aber noch recht optimistisch. Der BVR rechne in seinem aktuellen Konjunktur-Hauptszenario mit einer noch stärkeren BIP-Schrumpfung um bis zu 2,0 Prozent.

Berlin "Wichtige Voraussetzungen für einen Rückgang der Inflationsrate sind, dass die

Lieferengpässe ab dem Frühjahr merklich nachlassen und die Energiepreisanstiege

an den Rohstoffmärkten ab dem Sommer schwächer werden", erläutert Martin. "Auch

der Staat wird mit den geplanten Deckelungen für die Strom- und Gaspreise zur

Begrenzung der Inflationsdynamik beitragen, und zwar spürbar", so Martin weiter.

Überschlägige Berechnungen ließen für 2023 eine Entlastungswirkung des

Strompreisdeckels um reichlich 1 Prozentpunkt und der Gaspreisbremse um knapp 3

Prozentpunkte erwarten. Grundsätzlich seien Inflationsprognosen aber derzeit

wegen der geopolitischen Situation mit sehr hohen Risiken behaftet. "Mittel- bis langfristig kann die Energiepreiskrise aber nur durch eine

Erweiterung des Energieangebots gelöst werden", betont Martin. Entsprechende

Bestrebungen der Bundesregierung, wie der Bau von LNG-Terminals oder das

Wasserstoff-Partnerschaftsabkommen mit Kanada, seien daher zu begrüßen.

"Dringend geboten ist zudem auch eine Reduzierung der bürokratischen Pflichten

und anderer Hemmnisse bei der Installation von erneuerbaren Energien sowie bei

der Nutzung des selbst produzierten Stroms", so Martin. Der aktuelle Konjunkturbericht des BVR ist im Internet unter http://www.bvr.de ,

Publikationen, Volkswirtschaft abrufbar . Pressekontakt: Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)

Melanie Schmergal, Abteilungsleiterin Kommunikation und

Öffentlichkeitsarbeit / Pressesprecherin

Telefon: (030) 20 21-13 00, mailto:[email protected], http://www.bvr.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/40550/5342937

OTS: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenban

ken