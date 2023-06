 OTS: Commerzbank Aktiengesellschaft / Geldanlage in unsicheren Zeiten - Tipps ...

Geldanlage in unsicheren Zeiten - Tipps für alle, die sich wegen der hohen Inflation Sorgen um ihr Erspartes machen (AUDIO) Anmoderationsvorschlag: Die Inflationsrate sank im Vergleich zu ihrem letztjährigen Rekordhoch inzwischen auf 6,1 Prozent, aber das ist immer noch viel zu hoch, um entspannt in die Zukunft zu blicken. Umfragen zufolge befürchten aktuell zwei Drittel der Menschen, dass die Inflation ihre Ersparnisse auffressen könnte. Jessica Martin verrät Ihnen, wie Sie sich davor schützen können.

hohen Inflation Sorgen um ihr Erspartes machen Sprecherin: Heizung, Strom, Tanken und Lebensmittel: Alles ist teurer geworden

und die Inflation frisst die Ersparnisse vieler Menschen immer mehr auf. Höchste

Zeit also, die persönliche Finanzlage gründlich zu überprüfen. Für Jan

Schneider, Geldanlage-Experte bei der Commerzbank, sind dabei drei Bausteine

ganz entscheidend:

O-Ton 1 (Jan Schneider, 22 Sek.): "Und das ist als erstes der Baustein

Liquidität: Hier geht es darum, Gelder für kurzfristig anfallende Reparaturen,

fürs Auto, für Waschmaschine, zurückzulegen, auf das man kurzfristig

zurückgreifen kann. Der zweite Baustein ist der Baustein Sicherheit: Hier reden

wir unter anderem von Geldanlagen auf Tagesgeldkonten. Und der dritte, der

wichtigste Baustein, um die Inflation zu schlagen, ist der Baustein Rendite.

Dieser ermöglich Ihnen einen Inflationsschutz."

Sprecherin: Natürlich wird die Inflationsrate wieder sinken, aber in den

kommenden zwei Jahren trotzdem noch über dem Zwei-Prozent-Ziel der Europäischen

Zentralbank bleiben.

O-Ton 2 (Jan Schneider, 16 Sek.): "Daher ist es für Sie wichtig, einen Anlagemix

vorzunehmen. Damit meine ich Tagesgeldkonten und Wertpapieranlagen. Die

Wertpapieranlagen sorgen für den nötigen Renditezuwachs und bieten die Chance

auf Vermögenswachstum. Sie sollten für sich schauen, dass Sie mindestens eine

Rendite von drei Prozent jährlich durch Ihre Geldanlage erzielen."

Sprecherin: Strategisch am besten ist es, regelmäßig und langfristig zu sparen,

um mögliche Marktschwankungen auszugleichen. Noch ein Tipp:

O-Ton 3 (Jan Schneider, 23 Sek.): "Wer klein anfangen oder sich erstmals an eine

Wertpapieranlage wagen möchte, für den bieten sich Wertpapiersparpläne in ETFs

oder Fonds besonders gut an, da man hier bereits mit einem kleinen monatlichen

Beitrag starten kann. Man sollte auch bei der Wertpapieranlage selber nicht

alles auf eine Karte setzen, sondern mixen, sich weiterhin regelmäßig mit seiner

Geldanlage beschäftigen und die nicht einfach laufenlassen. 'Keine Zeit für

Aber.', das gilt auch für Ihre Geldanlage."

Abmoderationsvorschlag: Falls Ihnen das jetzt zu schnell ging, dann klicken Sie

doch einfach mal ganz in Ruhe auf https://www.commerzbank.de/ . Dort finden Sie

mehr Infos zum Thema Geldanlage.

