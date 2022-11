 OTS: CUSTOMCELLS® / Spatenstich für Standort-Erweiterung: ...

Spatenstich für Standort-Erweiterung: Batteriezellhersteller CUSTOMCELLS baut Entwicklungskapazitäten massiv aus (FOTO) Mehr Innovationen und Patente für Deutschlands Energie- und Mobilitätswende: Mit der Erweiterung des Standortes in Itzehoe baut CUSTOMCELLS (https://www.customcells.de/) die Kapazitäten des Unternehmens im Bereich Forschung und Entwicklung sowie Kleinserienproduktion deutlich aus. Im Beisein von Vertreter*innen aus Wirtschaft und Politik erfolgte heute der Spatenstich für den zukunftsweisenden Neubau des Unternehmens, der es CUSTOMCELLS ermöglicht, künftig noch schneller zu wachsen - und gleichzeitig seinen Mitarbeitenden einen nachhaltigen und hochmodernen Arbeitsplatz zu bieten.

CUSTOMCELLS baut Entwicklungskapazitäten massiv aus "Das Gelingen der Mobilitätswende ist ganz wesentlich mit leistungsfähigen

Batterien verbunden. Und damit diese auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse

maßgeschneidert entwickelt und produziert werden können, müssen wir bei

CUSTOMCELLS noch schneller wachsen als bisher", sagte Dirk Abendroth, CEO der

CUSTOMCELLS Holding anlässlich des Spatenstiches. Konkret plant das Unternehmen,

die Zahl der Patentanmeldungen massiv zu erhöhen. Bereits ab dem kommendem Jahr

plant der Batteriezellenhersteller eine Vielzahl neuer Patente im Bereich der

Batteriezellen-Technologie einzureichen. Damit unterstreicht das Unternehmen

auch seine Stellung als Premium-Akteur in der Industrie. Der Neubau wird

CUSTOMCELLS dabei helfen, die Entwicklungsgeschwindigkeit dauerhaft hochzuhalten

- und sogar noch weiter zu steigern.

Nachhaltiger Bau für innovative Prozesse

Das Grundstück, auf dem das moderne Bürogebäude entsteht, umfasst eine Fläche

von 10.251 m², also rund einen Hektar. CUSTOMCELLS hat sich zudem die Option

gesichert, das Grundstück um zusätzliche 5.749 m² in den kommenden fünf Jahren

zu erweitern. Der moderne Holzbau entsteht in elementierter, serieller und damit

besonders ressourcenschonender Bauweise. Die Holzkonstruktion ermöglicht

obendrein einen beschleunigten Bauprozess, sodass das Gebäude bereits im

kommenden Spätsommer bezugsfertig sein soll. Außerdem soll mit dem Neubau eine

Produktions- und Lagerhalle auf dem Gelände entstehen. Die Planungen dafür sind

bereits weit fortgeschritten.

"Wir haben in den vergangenen Jahren erheblich in den Standort investiert, haben

neue Prozess- und Anlagentechnik etabliert und ein offenes, ergebnisorientiertes

Mindset in unserem Unternehmen geschaffen. Mit der Erweiterung des Standortes

schaffen wir für unser Team nun die dazu passende Umgebung, die es ihnen

ermöglicht, ihre ganze Innovationskraft zu entfalten", sagt Jan Diekmann,

Director of Technology & Operations bei CUSTOMCELLS. Dafür bieten die Neubauten

neben zusätzlichen Flächen auch die Möglichkeit, die Raumaufteilung durch

flexibel verschiebbare Wände auch an zukünftige Anforderungen und

Projektbedürfnisse anzupassen.

Attraktiver Arbeitgeber schafft mehr Wertschöpfungstiefe in der Region

Die Kombination aus offener Arbeitskultur, innovativen Technologien und modernen

Räumlichkeiten macht CUSTOMCELLS zu einem attraktiven Arbeitgeber in der Region,

der sich als 'powered by people' versteht und auch bei der Zahl der

Beschäftigten auf Wachstum setzt: Bis Mitte 2023 soll die Zahl der

Mitarbeitenden in Itzehoe von 90 auf mehr als 160 Personen steigen.

"Wir holen die Innovationskraft des Silicon Valley nach Norddeutschland. Was

bislang nur in den USA oder Asien möglich war, setzen wir künftig ebenfalls um -

beispielsweise bei der Verarbeitung neuartiger Materialien. Insgesamt stellen

wir uns mit der Erweiterung des Standortes deutlich resilienter auf, schaffen

mehr Wertschöpfungstiefe in der Region - und damit letztlich mehr Wachstum",

sagt Benno Leuthner, Geschäftsführer der CUSTOMCELLS Itzehoe. Statt vorrangig

projektbezogen zu arbeiten, setzt die Mannschaft am Standort Itzehoe in Zukunft

zunehmend auch auf die Entwicklung und Kleinserien-Produktion eigener Produkte.

Bekenntnis zum Innovationsstandort Itzehoe und der Energieküste im hohen Norden

"Mit CUSTOMCELLS ist ein führendes Unternehmen einer stark gefragten

Zukunftstechnologie in Itzehoe beheimatet. Wir freuen uns sehr, dass dies auch

weiterhin so bleibt", sagt Ralf Hoppe, Bürgermeister von Itzehoe, im Rahmen des

gemeinsamen Spatenstiches. "Der bereits laufende Bau des dreistöckigen

Bürogebäudes und jetzt die Errichtung der Produktions- und Lagerhalle sind ein

klares Bekenntnis zum Standort Itzehoe. Die erfolgreiche Entwicklung von

CUSTOMCELLS zeigt, was hier im Innovationsraum möglich ist. Das Unternehmen hat

großen Anteil daran, dass Itzehoe bundesweit als Hotspot für Speichertechnologie

und Spitzenforschung wahrgenommen wird. Dafür sind wir dankbar, denn durch die

Impulse, die vom Innovationsraum ausgehen, profitiert die gesamte Region."

Versorgt wird der Standort von CUSTOMCELLS bereits heute zu 100 Prozent durch

Strom aus erneuerbaren Energien. Zudem plant das Unternehmen E-Ladesäulen auf

dem Werksgelände zu errichten, um nachhaltige Mobilität auch bei den eigenen

Beschäftigten umfassend fördern zu können.

