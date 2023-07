 OTS: CUSTOMCELLS® / Weiterer Schritt zur Elektrifizierung der Luftfahrt: ...

Weiterer Schritt zur Elektrifizierung der Luftfahrt: CustomCells vereinbart Kooperation mit VÆRIDION (FOTO) CustomCells baut Engagement im Bereich eAviation aus: Mit dem Münchner Luftfahrt-Unternehmen VÆRIDION wurde jetzt eine Kooperation vereinbart. Ziel ist es, gemeinsam an der Entwicklung zylindrischer Zellen zu arbeiten, die die Zertifizierungsanforderungen für den Einsatz in elektrisch angetriebenen Flugzeugen erfüllen. CustomCells - bereits etabliert als Anbieter von Hochleistungsbatteriezellen - wil den Maßstab für zylindrische Zellen sowohl in der Automobilindustrie als auch in der Luftfahrt setzen.

vereinbart Kooperation mit VÆRIDION VÆRIDION will Kurzstrecken klimafreundlich machen und treibt dafür auf

Hochtouren sein elektrisches Flugzeug voran: den Microliner. Er soll bis zu neun

Passagiere plus Besatzung über Entfernungen von bis zu 500 km befördern. Das

Design ist von Segelflugzeugen inspiriert und die Batterien sind in den Flügeln,

nicht in den Rumpf integriert, um das Gewicht und die Reichweite zu optimieren.

Angestrebt wird eine Zertifizierung bis Ende 2028; der Marktstart soll vor 2030

erfolgen. Der Microliner soll das energieeffizienteste Flugzeug in seiner Klasse

werden. Der Microliner soll auf klassische Art und Weise abheben und landen ("eCTOL" =

"electric conventional takeoff and landing") im Unterschied zu den senkrecht

startenden und landenden "eVTOLs" ("electric vertical take-off and landing") und

auch Regionalflughäfen beleben. Die voraussichtliche Marktgröße für

eCTOL-Flugzeuge liegt zwischen 5.000 und 10.000 Flugzeugen bis zum Jahr 2040 und

würde bis zu 8 GWh zylindrische Zellen pro Jahr für die Serienproduktion und den

Ersatz im Betrieb erfordern. "Die Elektrifizierung der Luftfahrt ist ein äußerst wichtiger Baustein auf dem

Weg zu einer nachhaltigen Mobilität. Wir freuen uns, dass CustomCells das

spannende Vorhaben von VÆRIDION unterstützen kann. Unsere

Hochleistungsbatteriezellen sind ein zentraler Baustein für dieses visionäre

Projekt", sagt Dr. Dirk Abendroth, CEO der CustomCells Group. "Batterien mit hoher Energiedichte sind eine wichtige Voraussetzung für die

regionale Luftmobilität mit eCTOL-Flugzeugen wie dem VÆRIDION Microliner. Wir

freuen uns, mit Customcells zusammenzuarbeiten und auf deren Know-how bei der

Entwicklung und Industrialisierung von Spezialzellen für hohe

Leistungsanforderungen aufzubauen", so Ivor van Dartel, Co-Founder und CEO von

VÆRIDION. "Die Tatsache, dass CustomCells sich stark auf die Industrialisierung

und den Ausbau der Produktion konzentriert, gibt uns die Zuversicht, die Anzahl

der Zellen zu erhalten, die wir für die vor uns liegende umfassende Aufgabe der

