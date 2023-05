 OTS: Dachser SE / Dachser gründet Joint Venture in Japan (FOTO)

Dachser gründet Joint Venture in Japan (FOTO) Dachser hat ein Joint-Venture-Abkommen mit dem japanischen Logistikunternehmen Nishi-Nippon Railroad Co. Ltd. geschlossen. Das erste Büro von 'DACHSER Japan K.K.' wird Ende 2023 in Tokio eröffnet.

Dachser gründet Joint Venture in Japan Als Teil des globalen Dachser-Netzwerks wird der japanische Standort Luft- und

Seetransporte mit enger Anbindung an das Landverkehrsnetz des

Logistikdienstleisters in Europa anbieten. Yves Larquemin, Managing Director

DACHSER South Korea wird zusätzlich die Leitung der japanischen Gesellschaft

übernehmen. Wir freuen uns darauf, den nächsten Schritt im wichtigen japanischen Markt zu

gehen", sagt Edoardo Podestà, COO DACHSER Air & Sea Logistics. "Die Kunden von

Dachser in Japan und weltweit profitieren von unserer Logistik-Expertise,

unserem globalen Netzwerk und unseren integrierten digitalen Systemen, mit denen

wir zuverlässige und resiliente Door-to-Door-Services realisieren." "Japan ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt und spielt eine wichtige

Rolle in der Automobil- und Elektronikindustrie. Auch das Geschäftspotenzial für

pharmazeutische und medizinische Produkte ist enorm. Mit der Kombination aus

spezifischer Branchen-Expertise und global vernetzten Services können wir

unseren Kunden Logistik mit Mehrwert bieten", sagt Yves Larquemin, zukünftiger

Managing Director von DACHSER Japan und DACHSER South Korea. Über Dachser: Mit rund 32.850 Mitarbeitenden an weltweit 379 Standorten erwirtschaftete

Dachser im Jahr 2022 einen konsolidierten Umsatz von rund 8,1 Milliarden Euro.

Der Logistikdienstleister bewegte insgesamt 81,1 Millionen Sendungen mit einem

Gewicht von 42,8 Millionen Tonnen. Dachser ist mit eigenen Landesgesellschaften

in 41 Ländern vertreten. Weitere Informationen zu Dachser finden Sie unter

