 OTS: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft / DEG fördert ...

DEG fördert Kreditvergabe an Kleinunternehmen in Bangladesch: Darlehen über 50 Mio. USD für BRAC Bank Ltd - über 50 Prozent der Kredite für Frauen bestimmt Sich entwickelnde Länder wie Bangladesch sind von den Auswirkungen globaler Krisen besonders betroffen. So haben sich mit dem Anstieg der Verbraucherpreise die Lebenshaltungskosten für die Bevölkerung im Land seit Frühjahr letzten Jahres stetig erhöht. Umso wichtiger ist es, lokale kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die die meisten Arbeitsplätze schaffen, zu stärken. Daher stellt die DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH der BRAC Bank Ltd. in Bangladesch ein langfristiges Darlehen in Höhe von 50 Mio. USD zur Verfügung. Die BRAC Bank setzt diese Mittel ein, um lokale kleine und mittlere Unternehmen mit Krediten zu unterstützen. Mindestens die Hälfte ist für Unternehmen bestimmt, die von Frauen geführt werden.

Köln Die 2001 gegründete BRAC Bank versorgt KMU mit kleinvolumigen Darlehen und

ermöglicht ihnen Zugang zu Bankdienstleistungen in Bangladesch. Damit schließt

die Bank eine Lücke, denn kleine und mittlere Unternehmen, die wichtig für

Wachstum und Beschäftigung im Land sind, benötigen Zugang zu Kapital. Die BRAC

Bank trägt zur Marktentwicklung in Bangladesch bei, indem sie Finanzierungen

bereitstellt und lokales Einkommen generiert, etwa über die Zahlung von

Gehältern und Zinsen. Business Support Services für Gender-Aktionsplan Ein wichtiger Aspekt, bei dem die DEG die BRAC Bank begleiten wird, ist die

Förderung von Frauen. So sollen im Rahmen eines "Gender-Aktionsplans" die

Finanzierungsangebote für Unternehmerinnen verbessert und der Anteil von Frauen

auf allen Managementebenen der Belegschaft erhöht werden. Die DEG wird dies über

ihre Business Support Services unterstützen. "Mit unserer Finanzierung unterstützen wir ein erfolgreiches Finanzinstitut bei

seinem Wachstum, damit es die wichtige Zielgruppe der kleinen und mittleren

Unternehmen noch besser erreichen kann. Unsere Begleitung der BRAC Bank beim

Thema Gender Finance ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir uns noch gezielter

darauf fokussieren, die positiven Entwicklungswirkungen unserer Kunden weiter zu

erhöhen. So tragen wir gemeinsam zu einer stärkeren Teilhabe von Frauen am

Wirtschaftsleben in Bangladesch bei", kommentierte Monika Beck, Mitglied der

Geschäftsführung der DEG. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Selim RF Hussain, Managing Director und CEO bei der BRAC Bank ergänzte: "Die

Vision der Gründer der Bank, die Mittelschicht mit bis dahin fehlendem Zugang zu

Bankdienstleistungen durch eine integrative Bankstrategie zu erreichen, ist der

Schlüssel zum Erfolg der BRAC Bank im KMU-Banking. Das KMU-Bankgeschäft zu

institutionalisieren und finanziell rentabel zu machen, erforderten eine starke

Führung und ein kundenorientiertes Geschäftsmodell. Die dynamische

Unternehmenskultur und ihre engagierten Beschäftigten machen den Erfolg der BRAC

Bank aus." Die BRAC Bank gehört zur weltweit tätigen Nichtregierungsorganisation BRAC, die

1972 in Bangladesch gegründet wurde und inzwischen in zehn Ländern in Asien und

Afrika aktiv ist. Die Bank selbst versorgt mit landesweit 187 Filialen, 456

KMU-Geschäftsstellen und 8.269 Beschäftigten rund 1,3 Millionen Kunden mit

Krediten, darunter auch viele Frauen in ländlichen Gebieten. Pressekontakt: Anja Strautz

Stellv. Pressesprecherin DEG - Deutsche Investitions- und

Entwicklungsgesellschaft

Kommunikation

Kämmergasse 22

50676 Köln Tel.: +49 221 4986 1474

Fax: +49 221 4986 1843

mailto:[email protected] http://www.deginvest.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6681/5409843

OTS: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft