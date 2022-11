 OTS: DEKRA SE / DEKRA gut aufgestellt für die Zukunft dank Fokus auf ...

DEKRA gut aufgestellt für die Zukunft dank Fokus auf Sicherheit und Nachhaltigkeit / Anspruchsvolles makroökonomisches und geopolitisches Umfeld (FOTO) Stuttgart (ots) -

Umfeld - Automatisiertes und vernetztes Fahren: Weitere Investitionen am Lausitzring

- Regenerative Energien: Neues Photovoltaik-Labor in China eröffnet

- Elektromobilität: Batterieschnelltest patentiert und im Markt eingeführt

- Cyber Security: Führende Technologieunternehmen als Kunden gewonnen

- Kfz-Prüfgeschäft: Expansion durch Markteintritt in Spanien und Costa Rica

- Wasserstoff: Start erster Lkw-Vermietflotte und BMW-Verbrauchstest begleitet

DEKRA erweist sich im Krisenjahr 2022 als widerstandsfähig gegenüber

wirtschaftlichen und politischen Verwerfungen. Die weltweit tätige

Expertenorganisation erwartet für das laufende Jahr einen Umsatz von nahezu 3,7

Mrd. Euro und damit ein Plus von rund fünf Prozent. "Dank unserer starken

Marktpositionen und des anhaltenden Trends zu mehr Sicherheit und Nachhaltigkeit

bleiben wir auf unserem Wachstumsziel", sagte Stan Zurkiewicz, seit April 2022

DEKRA CEO und Vorstandsvorsitzender. Dabei stehen Wachstumschancen in

Zukunftsfeldern wie Mobilität der Zukunft, Cybersicherheit und Nachhaltigkeit im

Mittelpunkt. Speziellen Handlungsbedarf sieht der DEKRA Chef beim Aufbau einer

künftigen Wasserstoffwirtschaft. "Wenn wir den Übergang zu einer

wasserstoffbasierten Zukunft beschleunigen wollen, müssen wir die Investitionen

in die Wasserstoffinfrastruktur erhöhen und einen umfassenden Rechtsrahmen

schaffen, um eine sichere Einführung der Technologie zu gewährleisten", erklärte

Zurkiewicz. "Dann kann grüner Wasserstoff dank vielfältiger Einsatzmöglichkeiten

eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung des Klimawandels spielen." Darüber hinaus

wird der DEKRA CEO die digitale Transformation des DEKRA

Dienstleistungsportfolios weiter fortsetzen und dabei die Bedürfnisse der Kunden

in den Mittelpunkt stellen. So werde die Expertenorganisation zum globalen

Partner für eine sichere und nachhaltige Welt.

Im Jahr 2022 hat DEKRA mit Nachdruck an der Umsetzung seiner Strategie 2025

gearbeitet. Im Mittelpunkt stehen die fünf Fokusbereiche Mobilität der Zukunft,

Cybersicherheit, Remote Services, Künstliche Intelligenz & Datenanalyse sowie

Nachhaltigkeit. In den Fokusbereichen spiegelt sich die Erweiterung des DEKRA

Auftrags ("Safety") um die Themen digitale Sicherheit ("Security") und

Nachhaltigkeit ("Sustainability"): Zum einen wächst mit der immer stärkeren

digitalen Vernetzung von Fahrzeugen, Maschinen und Anlagen die Bedeutung von

Software und damit auch von Cybersicherheit. Zum anderen ist Nachhaltigkeit das

Megathema. "Seit der Gründung 1925 verfolgt DEKRA die Vision, die Welt täglich

ein Stück sicherer zu machen", erläuterte Stan Zurkiewicz. "Angesichts der

enormen Auswirkungen des Klimawandels haben wir uns bewusst dafür entschieden,

Nachhaltigkeit zu einem Teil unserer DNA zu machen. Als unabhängiger Dritter mit

umfassender Expertise unterstützen wir Kunden in aller Welt dabei, ihre

Nachhaltigkeitsziele zu erreichen."

Klarheit, Transparenz und Vertrauen

DEKRA baut sein Angebot an Dienstleistungen mit dem Fokus auf die Themenfelder

Energiewende, Kreislaufwirtschaft und ESG (Environmental, Social, Governance)

weiter aus. Konkret wurden im Jahr 2022 Test-, Zertifizier-, Prüf-, Experten-

und Trainingsdienstleistungen entwickelt und weiterentwickelt, die sich auf die

Technologien der Energiewende beziehen, insbesondere auf Wasserstoff,

Photovoltaik, Windkraft und Batterien. Daneben entwickelt DEKRA

Dienstleistungen, die Unternehmen, Finanzdienstleister und Investoren in der

Umsetzung und Überprüfung von Nachhaltigkeitsstrategien unterstützen. "Damit

sorgen wir für mehr Klarheit, Transparenz und Vertrauen bei den

Marktteilnehmern", berichtete Zurkiewicz.

Ähnlich ambitioniert wie am Markt agiert DEKRA bei der Erreichung der eigenen

Nachhaltigkeitsziele. Im Jahr 2022 sind die entsprechenden Initiativen und

Maßnahmen des Unternehmens zum zweiten Mal in Folge mit dem

EcoVadis-Platin-Rating bestmöglich ausgezeichnet worden. Darüber hinaus ist

DEKRA dabei, ein wissenschaftlich basiertes Reduktionsziel für seine

CO2-Emissionen im Einklang mit dem 1,5 Grad-Ziel zu erarbeiten. Zudem wurde die

gemeinnützige Organisation CDP (Carbon Disclosure Project) beauftragt, die DEKRA

Klimastrategie nach den anspruchsvollen CDP-Kriterien zu überprüfen. DEKRA hat

2022 begonnen, die Umweltauswirkungen seiner Geschäftsprozesse zu erfassen.

Insgesamt sieht sich die Expertenorganisation auf gutem Weg, bis 2025 ein

CO2-neutrales Unternehmen zu werden.

Investitionen in Prüfkompetenz für Elektromobilität

Neue Antriebstechnologien werden im Verbund mit der Digitalisierung und neuen

Mobilitätsangeboten das Kfz-Prüfgeschäft mittel- bis langfristig verändern. Der

DEKRA Vorstandschef sieht darin mehr Chancen als Risiken und investiert in den

weiteren Ausbau des Dienstleistungsangebots und der Prüfkompetenz. So hat sich

die Expertenorganisation mit einem patentierten Schnelltest für die

Antriebsbatterien von gebrauchten Elektrofahrzeugen an die Spitze der

Entwicklung gesetzt. Innerhalb von 15 Minuten liefert der Test einen präzisen

Wert zur Restkapazität ("State of Health") der Batterie. Damit schafft DEKRA

Transparenz im wachsenden Gebrauchtwagenmarkt, in dem die Restkapazität der

Batterie ein entscheidender Wertfaktor für Elektrofahrzeuge ist.

Vor dem Hintergrund der stetig wachsenden Zahl an neuen Elektrofahrzeug-Modellen

hat DEKRA zudem entschieden, am DEKRA Technology Center einen zweistelligen

Millionen-Euro-Betrag in ein Testzentrum für Antriebsbatterien zu investieren.

Die neue Einrichtung soll 2024 am Standort Klettwitz am Lausitzring seinen

Betrieb aufnehmen. Es wird Antriebsbatterien sowohl im Rahmen der

Entwicklungsbegleitung, der Homologation und Typprüfung sowie der

Qualitätssicherung prüfen und zertifizieren. "Mit dieser Entscheidung setzen wir

unsere gezielten Investitionen in den globalen Ausbau unserer Test- und

Prüfinfrastruktur für die Elektromobilität fort", kommentierte Zurkiewicz.

Neue Prüfstände und Testanlagen

Am Standort Arnheim wurde 2022 eine neue Freiflächen-Testanlage zur Messung der

elektromagnetischen Verträglichkeit von großen Fahrzeugen wie Elektrobussen oder

Elektro-Lkw eingeweiht. In Klettwitz ist ein Prüfstand für Elektromotoren und

Antriebsachsen in Betrieb gegangen. Im Auftrag der California Energy Commission

hat DEKRA in der San Francisco Bay Area ein Vehicle-Grid Innovation Laboratory

errichtet. Dank der Services des Labors lassen sich die Interoperabilität der

Ladeinfrastruktur verbessern und sichere Vehicle-to-Grid-Lösungen einführen.

"Das neue Labor in Kalifornien entspricht dem Standard unseres weltweit

führenden Labors in den Niederlanden und positioniert uns für weiteres Wachstum

in den USA", sagte der DEKRA Vorstandschef.

Zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten eröffnen die zunehmende Zahl an

Fahrerassistenzsystemen sowie der Megatrend zum automatisierten und vernetzten

Fahren. Zurkiewicz: "Die Mobilität der Zukunft ist datengetrieben und bringt

neue Sicherheitsanforderungen mit sich. In einem solchen Umfeld wächst die

Bedeutung von DEKRA als unabhängigem Dritten." Software-Updates "over-the-air"

können etwa sicherheitskritische Auswirkungen haben und müssen entsprechend

unabhängig geprüft werden. Dabei spielt das Trustcenter-Konzept von DEKRA eine

entscheidende Rolle. Denn die weltweit größte nicht-börsennotierte

Expertenorganisation und andere Sachverständigenorganisationen benötigen

diskriminierungsfreien Zugriff auf die originären sicherheits- und

umweltrelevanten Daten aus dem Fahrzeug.

Cybersicherheit gefragt

In der Cybersicherheit profitiert DEKRA von der hohen Nachfrage der Industrie

und insbesondere auch der Automobilbranche. Durch die Prüfkompetenz von

internetfähigen Konsumgütern (Internet of Things) ist es DEKRA 2022 aber auch

gelungen, das Geschäft mit führenden Technologie- bzw. Plattformkonzernen

auszubauen. So nutzen inzwischen Hersteller von Produkten für Amazon, Apple und

Google regelmäßig DEKRA Services, um ihre Produkte und Anwendungen zu

validieren.

Im Bereich der "Automotive Cyber Security" konnte die Expertenorganisation ihre

Position nach der Benennung als Technischer Dienst im Jahr 2021 durch das

Kraftfahrtbundesamt (KBA) weiter festigen. Dabei spielen der Lausitzring und das

DEKRA Technology Center in Klettwitz (Brandenburg) eine wichtige Rolle. Bei der

Übernahme des Lausitzrings vor fünf Jahren ist DEKRA angetreten, den Übergang

von einer Renn- und Teststrecke zu einer Test- und Rennstrecke zu vollziehen.

"Das ist uns gelungen: Der Lausitzring ist heute Europas größtes unabhängiges

Testareal für automatisiertes und vernetztes Fahren", so der DEKRA

Vorstandsvorsitzende. In einer weiteren Ausbaustufe entstehen sogenannte

Citykurse. Dabei handelt es sich um die Abbildung von Innerorts-Szenarien als

Grundlage für Fahrzeugtests.

Innovationspartner für Zukunftsthemen

Marktstudien zufolge wird das Investment in grüne Wasserstofftechnologien und

-projekte bis zum Jahr 2030 geschätzte 150 Mrd. Euro betragen - also Produktion,

Anwendungstechnologien, Komponenten und Infrastruktur. Der Markt für die

TIC-Industrie (Testing, Inspection, Certification) wird bis 2030 bei einer

Schätzgröße von etwa einer Mrd. Euro liegen. DEKRA beschäftigt sich bereits

heute beispielsweise mit kommenden Prüfstandards für Gashochdruckleitungen, und

hat bereits einzelne Leitungen für Wasserstoff in Deutschland qualifiziert. Auch

die Abnahme von H2-Tankstellen nach "HRS Conformity" ist DEKRA möglich.

Beim Thema Wasserstoff setzen Automobilhersteller und Zulieferer ebenfalls auf

das DEKRA Technology Center. Im dortigen Antriebsstrang- und Abgaslabor wurden

beispielsweise vor der Einführung der Demoflotte des BMW iX5 Hydrogen die

Herstellerangaben zu den Verbrauchswerten des Fahrzeugs unabhängig überprüft.

Das ist eine wichtige Voraussetzung für die behördliche Zulassung der

Kleinserie.

Als Innovationspartner betreut DEKRA im Rahmen einer Kooperation mit dem

Start-up Hylane zudem die erste kommerzielle Vermietflotte von

Wasserstoff-Nutzfahrzeugen in Deutschland. Die Flotte umfasst zunächst 44 Lkw

unterschiedlicher Hersteller und wird an Kunden in ganz Deutschland vermietet.

"Mit unserer Expertise werden wir dazu beitragen, dass die beteiligten Partner

auf dem Weg zu nachhaltiger Mobilität ein weiteres Stück vorankommen", so Stan

Zurkiewicz.

Da die Bedeutung der Photovoltaik für eine nachhaltige Stromerzeugung noch stark

zunehmen wird, hat DEKRA weiter in seine Prüfkapazitäten in China, dem größten

Herstellerland für Solarmodule investiert. So wurde 2022 in Schanghai das

modernste Solarlabor eingeweiht. "Mit dem DEKRA Shanghai Renewable Energy

Testing Center haben wir die nötigen Prüf- und Zertifizierungsressourcen

geschaffen, damit die Solarbranche weiter wachsen und ihren Beitrag zum

Klimaschutz leisten kann", berichtete der DEKRA Chef.

Digitalisierung von Dienstleistungen

Die Investitionen in die Digitalisierung der Dienstleistungen von DEKRA gehen

über Cybersicherheit und automotive Services hinaus. In anderen Fokusbereichen

spielen diese ebenfalls eine große Rolle, etwa wenn es um Remote Services für

Industrieanlagen geht. "Dank digitaler Technik müssen Prüfer nicht länger in

gefährlichen beengten, toxischen oder explosionsgefährdeten Umgebungen

arbeiten", erklärte Stan Zurkiewicz. Das übernehmen heute ferngesteuerte und mit

robusten Kameras ausgestattete Roboter, zum Beispiel in Kernkraftwerken in

Skandinavien. Hinzu kommen digitale Inspektionslösungen für Industrieanlagen auf

der Grundlage von Sensordaten, die laufend erfasst werden und eine

Online-Überwachung ermöglichen. Das Prinzip wird auch angewandt, wenn es um die

Echtzeit-Überwachung der Luftqualität geht.

Kompetenz in der Digitalisierung bündelt DEKRA mit Beratungskompetenz,

beispielsweise rund um die verhaltensorientierte Arbeitssicherheit. So erzielte

Canadian National Rail (CN Rail) große Fortschritte für die Mitarbeitenden.

Innerhalb von zwei Jahren sank die Verletzungsrate in dem Unternehmen mit 24.000

Beschäftigten und einem Schienennetz von 36.000 Kilometern um 32 Prozent. Die

Unfallkosten gingen um 49 Mio. US-Dollar zurück, und die Zahl der Tage ohne

tödliche Unfälle lag im Juni 2022 bei 525.

Kfz-Prüfgeschäft: Nach Einstieg in Costa Rica in 24 Märkten aktiv

Ein Highlight des Jahres 2022 war der Einstieg in die periodische

Fahrzeugüberwachung in Costa Rica. Unter elf Bewerbern hat sich die Regierung

des mittelamerikanischen Landes für DEKRA als Betreiber des

Fahrzeugprüfprogramms entschieden. "Das macht uns stolz und unterstreicht unsere

Position als globaler Marktführer", kommentierte Stan Zurkiewicz den Zuschlag.

Mit Costa Rica führt DEKRA nun in 24 Ländern Fahrzeuginspektionen durch,

darunter fünf auf dem amerikanischen Kontinent. DEKRA wird das landesweite

Fahrzeugprüfprogramm "Inspección Técnica Vehicular" zunächst zwei Jahre lang

betreiben und mit 450 Beschäftigten vor Ort pro Jahr etwa zwei Millionen

Fahrzeuge prüfen. Mit Costa Rica und Spanien, auch dort werden seit Mitte 2022

Fahrzeugprüfungen durchgeführt, steigt die Zahl der jährlichen Prüfungen von

DEKRA weltweit auf mehr als 30 Millionen. Der Umsatz mit Fahrzeugprüfungen, dem

größten Geschäftsfeld von DEKRA, dürfte 2022 um mehr als vier Prozent auf rund

1,3 Mrd. Euro wachsen.

Ausblick

Sicherheit ist ein Grundbedürfnis der Menschen überall auf der Welt - gerade

auch in Krisenzeiten. "Unseren Auftrag rund um Safety, Security und

Sustainability nehmen wir sehr ernst", sagte Stan Zurkiewicz. DEKRA werde daher

in den kommenden Monaten weiter diszipliniert und fokussiert an der Umsetzung

seiner Strategie 2025 arbeiten. Der DEKRA Vorstandschef geht auch für 2023 davon

aus, dass die Expertenorganisation trotz eines sehr ambitionierten Umfelds auf

Wachstumskurs bleibt. Er rechnet mit einem Umsatzzuwachs im niedrigen bis

mittleren einstelligen Bereich. Denn der Krieg in der Ukraine und die damit

verbundenen geopolitischen Spannungen, Energiepreise und hohe Inflation belasten

die Konjunktur weltweit und werden in manchen Märkten zu einer Rezession führen.

Über DEKRA

Seit fast 100 Jahren arbeitet DEKRA für die Sicherheit: Aus dem 1925 in Berlin

gegründeten Deutschen Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V. ist eine der

weltweit führenden Expertenorganisationen geworden. Die DEKRA SE ist eine

hundertprozentige Tochtergesellschaft des DEKRA e.V. und steuert das operative

Geschäft des Konzerns. Im Jahr 2022 hat DEKRA einen Umsatz von voraussichtlich

fast 3,7 Milliarden Euro erzielt. Mehr als 48.000 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter (Stand 30.9.2022) sind in rund 60 Ländern auf allen fünf Kontinenten

im Einsatz. Mit qualifizierten und unabhängigen Expertendienstleistungen

arbeiten sie für die Sicherheit im Verkehr, bei der Arbeit und zu Hause. Das

Portfolio reicht von Fahrzeugprüfungen und Gutachten über Schadenregulierung,

Industrie- und Bauprüfung, Sicherheitsberatung sowie die Prüfung und

Zertifizierung von Produkten und Systemen bis zu Schulungsangeboten und

Zeitarbeit. Die Vision bis zum 100. Geburtstag im Jahr 2025 lautet: DEKRA wird

der globale Partner für eine sichere und nachhaltige Welt. DEKRA gehört schon

heute mit dem Platinum-Rating von EcoVadis zu den Top-1-Prozent der nachhaltigen

Unternehmen im Ranking.

