 OTS: dennree / Mit klarer Überzeugung: dennree Gruppe investiert umfassend in ...

Zukunft Die dennree Gruppe schließt das Geschäftsjahr 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

mit einem konsolidierten Nettoumsatz von 1,31 Mrd. Euro ab. Trotz eines

Rückgangs von rund 10 Prozent liegt der Umsatz damit etwa 12 Prozent über dem

Vorpandemiezeitraum 2019. Die auf den Bio-Handel spezialisierte

Unternehmensgruppe mit Stammsitz im oberfränkischen Töpen verzeichnet ebenfalls

im Vergleich zu 2019 einen deutlich gestiegenen Kundenzuspruch. Allen voran

erfreuen sich die Eigenmarken und das Aktionsgeschäft einer hohen

Kundenakzeptanz. Den anhaltenden Herausforderungen durch die Auswirkungen des

Krieges in der Ukraine sowie der Inflation begegnet die dennree Gruppe mit

Zuversicht und investiert umfassend in Digitalisierung, ressourcenschonende

Logistik, ein modernes Lager und die Ausweitung des Marktnetzes.

BioMarkt Verbund eröffnet 30 neue Standorte

Im Naturkostfacheinzelhandel setzt die dennree Gruppe weiterhin auf die engen

Partnerschaften im BioMarkt Verbund, dem Zusammenschluss von rund 520

BioMärkten - darunter die 150 selbstständigen BioMärkte sowie rund 370 zur

Unternehmensgruppe gehörenden Denns BioMärkte. Im vergangenen Jahr hat der

BioMarkt Verbund den gemeinsamen Außenauftritt weiterentwickelt und ist

sichtbar näher zusammengerückt, z.B. durch eine gemeinsame Fassadengestaltung,

crossmediale Kampagnen und die Einführung der BioMarkt Gutscheinkarte, die in

allen BioMärkten erhältlich und einlösbar ist.

Das Auslaufen der Pandemie-Maßnahmen führte 2022 in vielen BioMärkten zu einer

zurückhaltenden Nachfrageentwicklung. Hinzu kamen im späteren Jahresverlauf die

Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, Sorgen um Energieknappheit und die

steigende Inflationsrate, die die Haushaltsbudgets belastete.

"Wir nehmen eine hohe Kundentreue auch in unsicheren Zeiten wahr. Wir

verzeichnen eine konstante Kundenfrequenz und beobachten, dass unsere

Kund*innen sich weiterhin bewusst für die einhundertprozentige Bio-Qualität

unseres Bio-Vollsortiments sowie ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis

entscheiden", so Joseph Nossol, Geschäftsführer Denns BioMarkt. Der anhaltende

Kundenzuspruch spiegelt sich auch in den umfassenden Investitionen in das

Marktnetz wider: Die Nähe zu den Kund*innen wurde mit rund 30 Neueröffnungen

von BioMärkten deutlich ausgebaut.

Bio ist kein Luxus: Eigenmarken, Bio für jeden Tag, "Günstiges Wochenende"

Seit fast 50 Jahren setzt dennree auf enge Partnerschaften mit seinen über

1.000 Lieferanten, um mit mehr als 14.000 Artikeln ein umfassendes

Vollsortiment in verlässlicher Bio-Qualität anzubieten. Gut ein Drittel des

Sortiments ist durch mindestens einen Bio-Anbauverband zertifiziert.

Der Verzicht auf energieintensive Dünge- und Spritzmittel im Ökolandbau, eine

hohe Verbindlichkeit gegenüber landwirtschaftlichen Erzeugern durch

langfristige Verträge sowie kürzere Lieferketten haben im Naturkostfachhandel

als Inflationsbremse gewirkt. Ralf Schwarz, Leitung Warenmanagement bei

dennree, betont: "Die Preise unseres Bio-Vollsortiments zeigten sich 2022 im

Vergleich zu konventionellen Produkten preisstabiler. Wir haben bewiesen: Unser

Angebot in den BioMärkten ist auch für Kund*innen attraktiv, deren

Einkaufsverhalten preissensibler geworden ist. Gerade unsere Eigenmarken sowie

unsere Aktionsangebote erfreuen sich großer Beliebtheit."

Um Bio für den täglichen Bedarf zu ermöglichen, setzt die Unternehmensgruppe

unter anderem auf die gut 1.000 Produkte der Eigenmarken dennree, Gustoni und

Königshofer. In den BioMärkten sind zudem 200 Preisleistungssieger als "Bio für

jeden Tag" für Kund*innen gut erkennbar gekennzeichnet. Als Reaktion auf die

Verunsicherung und das Sparverhalten der Kund*innen ergänzt dennree gemeinsam

mit den BioMärkten die regelmäßig wechselnden Aktionsangebote durch das

"Günstige Wochenende": Am Wochenende bekommen Kund*innen der BioMärkte zwei

Produkte zu einem besonders guten Preis-Leistungs-Verhältnis angeboten.

Lukas Nossol, Leitung Kommunikation bei dennree, erklärt: "Bio ist kein Luxus,

sondern Teil einer dringend notwendigen Transformation, um unsere

Ernährungsgrundlage langfristig zu sichern und den Folgen des Klimawandels, dem

Rückgang der Artenvielfalt und der Verunreinigung des Grundwassers

entgegenzutreten. Wir leben Bio weiterhin über das Produkt hinaus - darauf

können sich unsere Erzeuger*innen und Kund*innen verlassen."

Eine starke Arbeitsgemeinschaft: 7.500 Mitarbeitende

Dass die dennree Gruppe sich den letztjährigen Herausforderungen selbstbewusst

stellen konnte, lag vor allem am Engagement der Mitarbeitenden: "Von

überdurchschnittlichen Zuwachszahlen während der Coronapandemie bis zum

Einbruch globaler Warenströme und der aktuell geringeren Kaufkraft - unsere

Mitarbeiter*innen haben sich in den letzten Jahren immer wieder engagiert auf

neue Dynamiken eingestellt", so der dennree Firmengründer und Geschäftsführer

Thomas Greim.

Zur Arbeitsgemeinschaft der dennree Gruppe gehörten im Jahr 2022 rund 7.500

Mitarbeiter*innen, davon etwa 5.400 im Facheinzelhandel bei Denns BioMarkt und

rund 130 auf dem Hofgut Eichigt. Der Anteil von Frauen und Männern ist

ausgeglichen. Über 100 Nationalitäten tragen zur Firmenentwicklung bei. Auch

der Altersdurchschnitt ist mit 37 Jahren wie in den Vorjahren ausgewogen. Das

liegt insbesondere an den rund 450 Auszubildenden, Trainees und dualen

Studierenden, die ihre Ausbildung innerhalb der Unternehmensgruppe absolvieren.

Die Vielfalt der angebotenen Ausbildungsbereiche spiegelt einmal mehr die

Diversität im Unternehmen wider und reicht vom Digitalisierungsmanagement über

Fachinformatik und Lagerlogistik bis hin zur Landwirtschaft.

"Mit 15 Ausbildungsberufen, drei Traineeprogrammen und bis zu fünf

Fachrichtungen in dualen Studiengängen bieten wir Menschen mit ganz

unterschiedlichen Interessen eine berufliche Perspektive. Und das in einer

Branche, die durch die Förderung von Ressourcenschonung, Tierwohl und

Artenvielfalt ernsthafte Lösungen für aktuelle gesellschaftliche

Herausforderungen bietet", sagt Uwe Zimmermann, Leitung Personal.

Chancen erkennen: Digitalisierung und Lagererweiterung

Um weiterhin dem Wachstum des Unternehmens, beispielsweise dem flächendeckenden

Marktausbau, gerecht zu werden, und heutige Ansprüche an Fähigkeiten und

Funktionen für eine zentrale Warenwirtschaft umsetzen zu können, setzte das

Unternehmen auf die Digitalisierung. "Wir arbeiten konsequent an unserem Weg",

so Joseph Nossol. "Das bedeutet nicht nur den Ausbau des Marktnetzes, sondern

auch Investitionen in die Digitalisierung und in die Logistik. Wir stellen uns

damit flexibler und wettbewerbsfähiger auf." 2022 schloss das Unternehmen die

seit 2018 laufende schrittweise Einführung von SAP im zentralen Einzelhandel

erfolgreich ab und begann mit der Integration weiterer Unternehmensbereiche in

SAP.

Um die Leistungsfähigkeit der Logistik sowie den Ausbau des Sortiments

weiterzuentwickeln, stellte das Unternehmen 2022 zudem die

Zentrallagererweiterung am Stammsitz in Töpen fertig. Auf rund 16.000 m² steht

nun ein weiteres Lagergebäude mit verschiedenen Temperaturzonen sowie Büro- und

Technikflächen zur Verfügung. Anfang 2022 wurde zunächst das hochmoderne,

energieeffiziente Tiefkühllager in Betrieb genommen, Mitte des Jahres folgte

die Eröffnung des neuen Kommissionierbereichs für Trockenware.

Ressourcenschonend bis in den Markt: LNG LKWs und Pacture®

Damit die Bio-Lebensmittel möglichst ressourcenschonend in die BioMärkte

kommen, arbeitet dennree ständig daran, den eigenen Fuhrpark mit 250 LKWs

möglichst umweltverträglich zu gestalten und ressourcenschonend einzusetzen. Um

die Anzahl an Fahrten zu reduzieren, sind seit 2022 8 Lang-LKWs für den

BioMarkt Verbund im Einsatz. Zwei Lang-LKWs ersetzen dabei drei herkömmliche

Lastwagen. Darüber hinaus werden bereits rund 30 LKWs mit LNG betrieben - das

Flüssigerdgas ist im Vergleich zu Diesel ein emissionsärmerer und

klimafreundlicherer Kraftstoff. Seit Dezember 2022 sind nun auch die ersten

komplett dieselfreien Lastkraftwagen für den BioMarkt Verbund unterwegs. Die

Besonderheiten: der Laderaum wird ausschließlich elektrisch gekühlt, die dafür

benötigte elektrische Energie über den Motor erzeugt.

Und auch die zu transportierenden Waren sind seit 2022 dank Pacture®, einer

wiederverwendbaren Ladungssicherung, ressourcenschonender unterwegs: Im neuen

Trockenlager in Töpen wird bei Lieferungen in den deutschsprachigen Raum

komplett auf Wickelfolie verzichtet. Durch den Einsatz der faltbaren

Ladungssicherung, die mit Klettverschlüssen fixiert wird, um den Inhalt von

Rollies zu sichern, kann dennree pro Jahr rund 20.000 kg Wickelfolie einsparen.

