 OTS: Department of Economy and Tourism Dubai / Dubai plant bis 2033 seine ...

Dubai plant bis 2033 seine Wirtschaftskraft auf 8 Billionen Euro zu verdoppeln (FOTO) Dubai will bis 2033 seine Wirtschaftskraft auf 8 Billionen Euro (32 Billionen AED) verdoppeln. Zu diesem Zweck hat das Emirat die `Dubai Economic Agenda D33Ž verabschiedet. Dubai will seine Position unter den Top 3 der globalen Städte festigen.

verdoppeln Seine Hoheit, der Vizepräsident und Premierminister der Vereinigten Arabischen

Emirate und Regent von Dubai, Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum gab mit der

`Dubai Economic Agenda D33' den Startschuß für weiteres Wachstum in Dubai. S.H.

Mohammed bin Rashid Al Maktoum sagte: "Wir haben die wegweisende `Dubai Economic

Agenda D33' verabschiedet, um die Größe der Volkswirtschaft Dubais in den

nächsten zehn Jahren zu verdoppeln und Dubais Position unter den drei größten

globalen Städten der Welt zu festigen".

Vor allem Direktinvestitionen aus dem Ausland in Höhe von über 162,5 Milliarden

Euro sollen Dubai zu einem der führenden globalen Finanzzentren machen. Zudem

will das Emirat seinen Außenhandel von 3,55 Billionen Euro im vergangenen

Jahrzehnt auf 6,4 Billionen Euro bis 2033 nahezu verdoppeln.

Über 300.000 internationale Investoren tragen heute dazu bei, Dubai zur am

schnellsten wachsenden globalen Stadt zu machen. Die Vorstellung der D33-Agenda

war Teil der jährlichen Ansprache des Staatsoberhaupts Mohammed bin Rashid

anlässlich des 28. Jahrestages seines Amtsantritts am 4. Januar 1995.

2033 hat für Dubai eine besondere Bedeutung, denn dann jährt sich die Gründung

des Emirats zum 200. Mal.

Die Agenda D33 im Überblick

- Verdopplung des Wirtschaftsvolumens bis 2033 auf 8 Billionen Euro

- Steigerung des Außenhandels mit Waren und Dienstleistungen auf 6,4 Billionen

Euro bis 2033

- Erhöhung ausländischer Direktinvestitionen (ADI) von durchschnittlich 8 Mrd.

Euro pro Jahr in den letzten zehn Jahren auf 15 Mrd. Euro pro Jahr in den

nächsten zehn Jahren

- Insgesamt peilt das Emirat 162,5 Mrd. Euro an ausländischen

Direktinvestitionen bis 2033 an

- Anstieg der Staatsausgaben von 128 Mrd. Euro im letzten Jahrzehnt auf 175 Mrd.

Euro im nächsten Jahrzehnt

- Erhöhung der Investitionen des Privatsektors von 197,5 Mrd. Euro im

vergangenen Jahrzehnt auf 250 Mrd. Euro bis zum Jahr 2033

- Erhöhung der Inlandsnachfrage nach Waren und Dienstleistungen von 550 Mrd.

Euro im vergangenen Jahrzehnt auf 750 Mrd. Euro im kommenden Jahrzehnt

- Wichtige Wachstumsbranchen: Finanzen, Logistik, Tourismus, Bildung

Erste Projekte

Dubai Economic Agenda D33 - Ziel: weltweit 400 Städte als wichtige

Handelspartner gewinnen

Dubai Economic Corridors 2033 - Ziel: Bestehende Außenhandelsbeziehungen mit

Afrika, Lateinamerika und Südostasien intensivieren

Dubai-Projekt - Ziel: Dubai als weltweites Zentrum für Hochschulbildung

Pressekontakt:

Media consulta International Holding AG

Wassergasse 3, 10179 Berlin

Inga Störkmann

Tel: +49 30 65000-580

E-Mail: mailto:[email protected]

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/168206/5432699

OTS: Department of Economy and Tourism Dubai