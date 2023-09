 OTS: Deutsche Mittelstandsfinanz GmbH / Zoetis erwirbt das deutsche ...

Zoetis erwirbt das deutsche Biotech-Unternehmen adivo / DMF Group und Corporate Finance Associates waren als exklusive M&A-Berater von adivo tätig (FOTO) Die DMF Group, Frankfurt, und ihr Partner Corporate Finance Associates Worldwide (CFAW), Los Angeles, haben die Gesellschafter der adivo GmbH, Puchheim bei München, beim Verkauf von 100 % ihrer Anteile an Zoetis Inc. (NYSE: ZTS), Parsippany, NJ, bei New York, exklusiv beraten.

tätig Zoetis Inc. ist das weltweit führende Tiergesundheitsunternehmen mit einem

Umsatz von mehr als 8 Mrd. USD. Mit einer Marktkapitalisierung von 89 Mrd. USD

gehört Zoetis zu den 100 größten börsennotierten Unternehmen in den USA. adivo, das 2018 aus der MorphoSys AG ausgegliedert wurde, ist ein führendes

Forschungsunternehmen im Bereich fortschrittlicher Biopharmazeutika für die

Veterinärmedizin. adivo entwickelt tierspezifische therapeutische Antikörper

unter Verwendung zweier innovativer und patentgeschützter Technologieplattformen

zur de novo Identifizierung von spezies-spezifischen

Antikörper-Wirkstoffkandidaten mit hoher Wirksamkeit und Entwicklungsfähigkeit

als auch geringem Risiko der Immunogenität. Diese Antikörper ermöglichen neue

zielgerichtete Therapieoptionen und bieten ein besonderes Potenzial für

Indikationen, die bisher nicht oder nur schlecht behandelbar waren. "DMF Group / Corporate Finance Associates Worldwide, unsere exklusiven

M&A-Berater, spielten eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung dieser sehr

erfolgreichen Transaktion. DMF GROUP / CFAW bieten eine einzigartige Kombination

aus fundiertem Fachwissen, sowohl in der Biotechnologie als auch in der

Tiergesundheitsbranche und ein umfangreiches Netzwerk von Beziehungen auf der

ganzen Welt, die diese Transaktion möglich gemacht haben. Der Zusammenschluss

mit Zoetis bedeutet, dass wir gemeinsam über noch mehr Ansätze verfügen, um

weitere therapeutische Goldstandard-Antikörper für Haustiere bereitzustellen",

kommentiert Dr. Kathrin Ladetzki-Baehs, Gründerin und CEO von adivo. Durch die Transaktion erweitert Zoetis seine Kompetenzen im Bereich der

monoklonalen Antikörper, die nach ihrem großen Erfolg in der Humanmedizin auch

in der Tiermedizin zunehmend an Bedeutung gewinnen. Die Übernahme von adivo

verschafft Zoetis Zugang zu technologischem Know-how sowie zu bestehenden

artspezifischen Antikörperbibliotheken und eröffnet Zoetis die Möglichkeit,

weitere neuartige Produkte zu entwickeln, die den Bedürfnissen von Tierärzten

und den von ihnen betreuten Haustieren entsprechen. "Für uns war dies die zweite erfolgreiche Transaktion im Bereich Tiergesundheit

innerhalb eines Jahres, bei der wir einen deutschen Technologieführer im Bereich

der Tiergesundheit bei der Übernahme durch einen US-amerikanischen Marktführer

beraten haben. Die aktuelle Transaktion unterstreicht unsere starke

Biotech-Praxis, die von Dr. Björn Cochlovius, einem weltweit anerkannten

Biotech-Experten, geleitet wird", erklären Dr. Patrick Schmidl und Michael

Dirkes, beide Managing Partner der DMF Group. "Die Transaktion zeigt die globale Reichweite und die unübertroffene

Branchenkenntnis von CFAW im Bereich Tiergesundheit", fügen Alexander Petersen

und Sébastien Lafon hinzu, die als Managing Directors im CFAW-Büro in Los

Angeles die Tiergesundheitspraxis von CFAW leiten. Zu den verkaufenden Gesellschaftern der adivo GmbH gehören neben den Gründern

der High-Tech Gründerfonds, die Schweizer Occident Group AG und die MorphoSys AG

(NASDAQ: MOR), ein führendes deutsches biopharmazeutisches Unternehmen, das an

der NASDAQ und im TecDAX gelistet ist. Über die finanziellen Bedingungen der Transaktion haben die Parteien

Stillschweigen vereinbart. Über DMF Group Die DMF Group / Deutsche Mittelstandsfinanz GmbH, Frankfurt, ist eine führende

bankenunabhängige M&A-Beratungsgesellschaft mit Fokus auf den deutschen

Mittelstand. Die DMF Group ist auf die Beratung erfolgreicher Unternehmen bei

M&A-Transaktionen spezialisiert. Einer der Beratungsschwerpunkte der DMF Group

ist der Biotechsektor. Als Partner von Corporate Finance Associates Worldwide verfügt die DMF Group

über einen weltweiten Zugang zu potenziellen Unternehmenskäufern. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.dmfin.com Pressekontakt: Deutsche Mittelstandsfinanz GmbH

Eysseneckstr. 4

D-60322 Frankfurt

Tel. : +49-69-9542-1264

Info[at]dmfin.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/110326/5603642

OTS: Deutsche Mittelstandsfinanz GmbH