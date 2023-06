 OTS: die Bayerische / Pangaea Life betritt neue Welt: die Bayerische und ...

Pangaea Life betritt neue Welt: die Bayerische und Empira gründen gemeinsamen Investment Manager (FOTO) Rendite vereint mit konsequenter Nachhaltigkeit - und das auf Basis transparenter Sachwert-Investments. Mit dieser Philosophie schreibt Pangaea Life in den letzten Jahren eine der größten Erfolgsstorys auf dem deutschen Versicherungsmarkt. Jetzt geht die nachhaltige Marke der Bayerischen den nächsten Schritt: In Form des Gemeinschaftsunternehmens Pangaea Life Capital Partners AG gründen die Bayerische und die Empira AG einen globalen Investment Manager. Dieser öffnet die Erfolgsfonds der Pangaea Life künftig auch für Anleger außerhalb des Versicherungsmantels und verfolgt ehrgeizige Wachstumspläne.

gemeinsamen Investment Manager Mit der Gründung von Pangaea Life Capital Partners mit Sitz im schweizerischen

Zug vertiefen die Münchner Versicherungsgruppe die Bayerische und der Schweizer

Immobilieninvestor Empira AG ihre Kooperation: Beide Unternehmen bündeln darin

ihre Expertise im Bereich nachhaltiger Sachwerte, Immobilien und

(institutionelle) Investments. CEO ist Michael Haupt, der 30 Jahre Erfahrung in

der Leitung von Finanz- und Immobilienunternehmen in das Joint Venture

einbringt.

Öffnung für Investments außerhalb des Versicherungsmantels

Unter dem Markendach der Pangaea Life richtet sich das Gemeinschaftsunternehmen

an institutionelle und private Investoren. Der geplante Fonds "Pangaea Life Blue

One Universe" soll zunächst die beiden Fonds "Pangaea Life Blue One Energy" und

"Pangaea Life Blue One Living" umfassen. Die wachsende Fondswelt der Pangaea

Life öffnet sich somit direkten Investitionen von Privatanlegern und

Großinvestoren.

Pangaea Life Capital Partners verfolgt das Ziel, das Portfolio an Themenfonds

auf weitere Zukunftssektoren des nachhaltigen Wandels auszubauen. Damit wird die

Marke auch außerhalb der Versicherungswelt zum ersten Ansprechpartner für

Investoren, die Rendite mit transparenten Investitionen in die wichtigsten

Sektoren der nachhaltigen Transformation vereinen möchten - und das weltweit.

Angebot auch für institutionelle Investoren

"Bereits seit 2017 demokratisieren wir mit unseren Sachwerte-Fonds die Teilhabe

an der nachhaltigen Wende", sagt Martin Gräfer, Mitglied der Vorstände die

Bayerische. "Gemäß unserer Philosophie der blauen Nachhaltigkeit stellen wir

sicher, die ökologische und soziale Wirkung unserer Investments mit der

erzielten Rendite in Einklang zu bringen.

Somit erschaffen wir ganzheitlich nachhaltige Produkte für unsere Kundinnen und

Kunden. Mich persönlich freut es ungemein, dass wir die erfolgreiche

Partnerschaft mit der Empira AG intensivieren können. Mit unserem neuen Joint

Venture nehmen wir gemeinsam den nächsten Schritt der Evolution der Pangaea Life

und werden fortan auch Menschen jenseits der Versicherungswelt für unseren

Ansatz des nachhaltigen Investierens begeistern."

"Wir sind stolz darauf, unsere Beziehung zur Bayerischen zu vertiefen und

gemeinsam in eine nachhaltige Zukunft zu investieren", sagt Lahcen Knapp,

Verwaltungsratspräsident der Empira Group. "Mit diesem Joint Venture freuen wir

uns darauf, neue Möglichkeiten zu erkunden und die Vorteile nachhaltiger

Investments auf eine breitere Basis von Investoren auszuweiten."

Pangaea Life wird international

In die Fonds der Pangaea Life konnten Kundinnen und Kunden bislang nur über

Versicherungsprodukte innerhalb Deutschlands investieren. Mit Pangaea Life

Capital Partners internationalisieren die Empira AG und die Bayerische den

Vertrieb der Fonds zunächst im DACH-Raum. Perspektivisch folgen weitere

europäische Länder und Märkte außerhalb Europas.

"Wir werden neue Zielgruppen für unseren Weg begeistern, mit dem jeder sowohl

den Planeten schützen als auch Chancen in der Kapitalanlage ergreifen kann",

ergänzt Michael Haupt, CEO des Joint Ventures, zu den Zielen der Gesellschaft.

"Eine Investitionsphilosophie, die bislang auf dem deutschen Markt großen Erfolg

hatte, wird in kommender Zeit auch auf internationaler Ebene viele Anleger

überzeugen - und das auf privater wie auf institutioneller Ebene."

Erst kürzlich zeichnete die renommierte Ratingagentur Assekurata die beiden

Fonds der Pangaea Life als die besten zwei gemanagten Fonds in Fondspolicen auf

dem deutschen Markt aus. Mit jährlich seit Auflage durchschnittlich 7,5 Prozent

Rendite bei Blue Living und 9,7 Prozent Rendite bei Blue Energy (nach

Fondskosten; Stand 31.03.2023) erzielen beide Fonds eine außergewöhnliche

Performance bei gleichzeitig im Vergleich zur Aktienanlage deutlich geringer

Volatilität.

Weitere Infos zur neuen Pangaea Life finden Sie hier: pangaea-life.com

(http://www.pangaea-life.de)

Pangaea Life

Pangaea Life wurde als nachhaltige Marke der Versicherungsgruppe die Bayerische

im Jahr 2017 gegründet. Hinter der Marke stehen zwei Fonds, die in konkrete

Sachwerte aus den Bereichen erneuerbare Energien (Blue Energy) und nachhaltige

Wohnimmobilien (Blue Living) investieren. Der Fonds Blue Energy verfügt aktuell

über ein Fondsvolumen von rund 545 Millionen Euro und bietet Kunden seit Auflage

eine durchschnittliche jährliche Rendite von 9,7 Prozent nach Fondskosten. Der

Fonds Blue Living verfügt aktuell über ein Fondsvolumen von rund 114 Millionen

Euro und weist seit Auflage eine durchschnittliche jährliche Rendite von 7,5

Prozent nach Kosten auf (Stand jeweils 31.03.2023). Beide Fonds investieren

ausschließlich in Anlagen, die ökologischen, sozialen und ethischen Standards

entsprechen und bieten Kunden ein Höchstmaß an Transparenz.

die Bayerische

Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den

Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), BL

die Bayerische Lebensversicherung AG und der Kompositgesellschaft BA die

Bayerische Allgemeine Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe

betragen über 783 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital

kontinuierlich. Es werden Kapitalanlagen von über 5 Milliarden Euro verwaltet.

Mehr als 12.000 persönliche Berater stehen den rund 1,1 Millionen Kunden der

Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat der

Konzernmutter in einem aktuellen Bonitätsrating die Qualitätsnote A- ("sehr

gut") verliehen und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über der Branche

liegende Finanzkraft. Der BA die Bayerische Allgemeine AG wurde ebenfalls im

Rahmen eines Bonitätsratings ein A- verliehen. Die BL die Bayerische

Lebensversicherung AG hat im Rahmen eines umfassenden Unternehmensratings ein A+

erhalten.

Empira Group

Die Empira Group bietet institutionellen Investoren eine vertikal integrierte

Plattform für Immobilieninvestments in Europa und den Vereinigten Staaten von

Amerika. Mit einem Anlagevolumen von rund 8,1 Milliarden Euro ist Empira führend

im deutschsprachigen Raum bei der Entwicklung neuartiger und renditestarker

Investmentansätze in den Bereichen Equity und Debt. Als Innovationstreiber ist

das Unternehmen First Mover im Bereich von Debt-Produkten. Die Immobilien- und

Kapitalmarktexperten der Empira Group bilden den gesamten Wertschöpfungsprozess

der Nutzungsklassen Wohnen und Büro aus einer Hand ab. Das Unternehmen hat

seinen Hauptsitz in Zug, Schweiz, sowie Standorte in Luxemburg, Deutschland,

Schweden, den USA, Großbritannien und Österreich.

