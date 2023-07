 OTS: DNS:NET Internet Service GmbH / Personalien: DNS:NET verstärkt sein ...

Personalien: DNS:NET verstärkt sein Management und setzt auf Wachstum im Glasfasermarkt und beim Ausbau der FTTH-Infrastruktur 25 Jahre nach Gründung zählt die DNS:NET mit Sitz in Berlin zu den Markttreibern beim Breitbandausbau in Deutschland. Die DNS:NET investiert stark in den Glasfaserausbau, baut und betreibt Glasfasernetze in mehreren Bundesländern und arbeitet dabei erfolgreich mit internationalen Banken und Investoren wie der 3i Infrastructure (https://www.3i-infrastructure.com/) als starkem Partner zusammen, um den Netzausbau in der Fläche weiter voranzutreiben. Aktuell erweitert das Unternehmen sein Management und kann namhafte Neuzugänge vermelden. Ab Juli 2023 verstärkt Ralph Steffens als Co-CEO und Geschäftsführer das Managementteam um den Firmengründer und CEO Alexander Lucke.

Berlin/Bernau Alexander Lucke, CEO DNS:NET: "Ich freue mich außerordentlich, dass wir mit

Ralph die Geschäftsführung mit einem ausgewiesenen Telekommunikations-Experten

verstärken, der einen hervorragenden Track-Record im internationalen

Glasfaserausbau und der Skalierung von Organisationen nachweisen kann. Die

DNS:NET hat in den kommenden Jahren viel vor und wird das Ziel des

flächendeckenden Glasfaserausbaus mit aller Kraft vorantreiben."

Ralph Steffens, 56, ist eine feste Größe im ITK-Markt. Der international

erfahrene Manager und Geschäftsführer ist seit über zwanzig Jahren in der

Glasfaser- und Telekommunikationsbranche tätig und hat dort zahlreiche

Großprojekte gesteuert und realisiert. Als Director Network Engineering bei COLT

verantwortete er den Ausbau des 15.000 Kilometer paneuropäischen

COLT-Glasfasernetzes, als Managing Director bei BT in London war er zuständig

für den Bereich "Service Delivery" mit mehr als 4.000 Mitarbeitern in 34

Ländern. Letzte Stationen waren in Portugal als CEO der Truphone sowie in

Australien, wo ein nationales Glasfasernetz für mehr als 11 Millionen Haushalte

gebaut wurde.

Über die DNS:NET

Die DNS:NET Internet Service ist Spezialist für den Breitbandausbau und

Erschließung bislang unterversorgter Regionen mit Glasfaser. Das

Berlin/Brandenburger Telekommunikationsunternehmen wurde 1998 gegründet und

gehört zu den Full-Service Netzbetreibern in Deutschland mit Sitz in Berlin,

Kundencentern in Brandenburg und Niederlassung in Sachsen-Anhalt. In Brandenburg

ist die DNS:NET der größte Glasfaserbetreiber für Privatkunden in der Region.

Das Dienstleistungsportfolio der DNS:NET bildet das gesamte Spektrum von

Rechenzentrumsdienstleistungen und IP-basierten Services für Geschäftskunden,

Full-Service-Lösungen für die Immobilienwirtschaft sowie Highspeed Internet

(Telefonie, Internet- und TV-Anschlüsse) für Privatkunden ab. DNS:NET betreibt

eigene Glasfaserringe und -netze sowie Hochsicherheitsrechenzentren und

investiert seit 2007 gezielt und in hohem Maße eigenwirtschaftlich in den

Infrastrukturausbau und FTTH-Rollout in unterversorgten Regionen, zahlreichen

Städten und im ländlichen Raum.

