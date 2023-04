 OTS: Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG / Trotz angespannter ...

Trotz angespannter Wirtschaftslage: Dr. Oetker erzielte 2022 Umsatzwachstum (FOTO) Die Nahrungsmittelunternehmen von Dr. Oetker (Dr. Oetker inklusive Conditorei Coppenrath & Wiese) steigerten im Geschäftsjahr 2022 ihren Gesamtumsatz bereinigt um Konsolidierungs- und Wechselkurseffekte um 5,7 Prozent auf 4 Milliarden Euro (Vorjahr: 3,7 Milliarden Euro). Die Investitionen von Dr. Oetker und der Conditorei Coppenrath & Wiese beliefen sich auf rund 125 Millionen Euro.

Umsatzwachstum GESCHÄFTSJAHR 2022

Das Geschäftsjahr 2022 war geprägt von den Lieferkettenproblemen der

Corona-Pandemie, vor allem aber vom Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und

den damit verbundenen Folgen für die Weltwirtschaft. Dem massiven Kostenauftrieb

auf den Beschaffungsmärkten begegneten die Unternehmen mit signifikanten

Einschnitten auf der Kostenseite. Zudem waren auch Preiserhöhungen unumgänglich.

Für das laufende Geschäftsjahr 2023 erwarten Dr. Oetker und die Conditorei

Coppenrath & Wiese ein weiterhin sehr herausforderndes Umfeld, prognostizieren

aber gleichzeitig ein Umsatzwachstum, das durch Produktinnovationen und

Investitionen, aber auch durch überschaubare Preiseffekte getrieben sein wird.

"Der Krieg in der Ukraine hat großes Leid für die dort lebenden Menschen

gebracht und gleichzeitig die Weltwirtschaft auf den Kopf gestellt. Die ohnehin

durch die Nachwirkungen der Corona-Pandemie betroffenen Märkte wurden ein

weiteres Mal erschüttert und haben in vielen Ländern die politischen,

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturen auf eine harte Probe

gestellt. Dass unsere rund 17.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor dem

Hintergrund stark ansteigender Rohwaren- und Energiepreise sowie des Verlustes

unserer russischen Tochtergesellschaft ein organisches Umsatzwachstum von 5,7

Prozent erwirtschafteten, zeigt die Resilienz unserer internationalen

Aufstellung. Um diese Wettbewerbsfähigkeit aufrecht zu erhalten, haben wir, wie

andere Hersteller auch, massiv Kosten eingespart, gleichzeitig aber auch unsere

Preise erhöhen müssen, die allerdings die enormen ungeplanten

Ausgabensteigerungen nicht decken konnten. Deswegen legten wir ein internes

Effizienzprogramm auf, das in allen Fachbereichen und Ländern Einsparpotenziale

definiert, die auch unsere Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette

verschlanken. Dies alles geht einher mit erheblichen Investitionen in

Innovationen, Nachhaltigkeit und Digitalisierung, die unsere Zukunftsfähigkeit

erhalten werden", erläutert Dr. Albert Christmann, Vorsitzender der

Internationalen Geschäftsführung von Dr. Oetker, anlässlich der Veröffentlichung

der Jahreskennzahlen.

UMSATZENTWICKLUNG

Die auf allen Kontinenten agierenden Unternehmen von Dr. Oetker erwirtschafteten

im Jahr 2022 Umsatzerlöse in Höhe von 4 Milliarden Euro und erzielten damit ein

Wachstum gegenüber dem Vorjahr um bereinigte 5,7 Prozent. Rund 65 Prozent seines

Gesamtumsatzes erzielte Dr. Oetker außerhalb von Deutschland.

REGIONALE ENTWICKLUNG DR. OETKER

Das Umsatzwachstum fand in allen Regionen statt. Insbesondere in den

europäischen Märkten sowie in der Region 3A (Afrika/Asien/Australien) konnte Dr.

Oetker deutlich zulegen. Auch in Deutschland wurde das ordentliche

Vorjahresniveau überschritten.

Nach einem bereits guten Vorjahr verzeichnete die Region Westeuropa erneut

Umsatzzuwächse, die höher als erwartet ausfielen. Gleichwohl war die

Mengenentwicklung in einigen Ländern herausfordernd: Vor allem in Italien

kämpfte Dr. Oetker mit einem rückläufigen Markt für Nährmittel. In Spanien,

Portugal und Österreich zeigten sich aufgrund der Preiserhöhungen negative

Mengeneffekte.

In Osteuropa erzielte Dr. Oetker trotz negativer Währungseffekte und der Aufgabe

des für Dr. Oetker wesentlichen Geschäfts in Russland einen erfreulichen

Umsatzzuwachs gegenüber dem Vorjahr. Hierzu trugen zusätzliche Listungen bei

verschiedenen Kunden in Polen bei.

Die Umsätze der Region Amerika wurden durch das herausfordernde Geschäft von

Wilton in den USA mit Backdekoren belastet: Seit Beginn des Krieges in der

Ukraine befinden sich die Märkte für Dekor- und Backwaren nahezu überall in den

Dr. Oetker Ländermärkten, vor allem aber in den USA, in einem

inflationsinduzierten Abwärtstrend. Gleichwohl konnte die Region moderat

wachsen, insbesondere in den Märkten Kanada und Brasilien. Auch die

Geschäftsentwicklung in der Region 3A lag umsatzseitig über Vorjahr. Zuwächse

konnten vor allem in Indien, bedingt durch die erfreuliche Entwicklung im

Professional-Geschäft, und in Südafrika erzielt werden.

Das Geschäft mit Backspezialartikeln der sogenannten

Specialty-Retail-Unternehmen war gekennzeichnet von der Konsumzurückhaltung der

Hobbybäcker bei Dekorartikeln. Insgesamt verzeichnete der Bereich dieser neuen

Geschäftsmodelle allerdings ein deutliches Wachstum, das auf die erstmals

ganzjährige Berücksichtigung der im Vorjahr in England akquirierten Create

Better Group zurückzuführen ist.

INNOVATIONEN DR. OETKER

Auch im Geschäftsjahr 2022 waren innovative, nachhaltige und gesündere Produkte

ein Erfolgsfaktor für Dr. Oetker. In der Kategorie Pizza wirkten sich

rezeptorische Überarbeitungen der wichtigsten Submarken sowie die

Produktinnovationen in den Sortimenten La Mia Grande und La Mia Pinsa

verkaufsfördernd aus. Den vermehrten Verbraucherwunsch nach veganen Alternativen

erfüllt die Pizza Ristorante al Salame Vegano. Dr. Oetker Professional

erweiterte sein Sortiment um fünf Varianten der beliebten Pizzaalternative Pinsa

unter dem Sortimentsnamen La PINSA!. Im Frischebereich bedient Dr. Oetker den

Trend nach veganen Produkten mit der Creme VEGA Gartenkräuter. Das High Protein

Müsli in verschiedenen Sorten sowie die High Protein Küchlein Schoko und

Schokino ergänzen die proteinreiche und zuckerarme Produktpalette. Pflanzliche

Brownies und Muffins erweitern die vegane Submarke LoVE it!. Den Trend zu

natürlichen Produkten bedienen zudem das im Juli 2022 eingeführte

Weinstein-Backpulver sowie der vegane Streusel-Spaß Bio, das erste Bio-Produkt

im Dekor-Bereich.

Mit den Produktneueinführungen trägt Dr. Oetker dem Verbraucherwunsch nach einem

gesunden und bewussten Lebensstil Rechnung. Dass dabei der Genuss nicht auf der

Strecke bleibt, honorierte unter anderem die Tierschutzorganisation PETA, die

die Ristorante Pizza Margherita Pomodori mit dem Vegan Food Award 2022

auszeichnete.

CONDITOREI COPPENRATH & WIESE

Die Conditorei Coppenrath & Wiese erzielte im Jahr 2022 einen deutlichen

Umsatzanstieg um 11,7 Prozent. Dieses Wachstum resultierte auch aus

Preiserhöhungen, die als Reaktion auf Kostensteigerungen trotz signifikanter

interner Effizienzsteigerungen nicht völlig zu vermeiden waren. Insbesondere die

strategischen Segmente Blechkuchen und Brötchen sowie Torten konnten sich gut

behaupten.

In Großbritannien sind die Bedingungen aufgrund der Post-Brexit-Situation, des

noch immer ungünstigen Wechselkurses des britischen Pfunds zum Euro sowie hoher

Inflationsraten weiterhin herausfordernd. Dennoch konnte die Conditorei

Coppenrath & Wiese ihr dortiges Geschäft weiter ausbauen. Das Geschäft in

Nordamerika entwickelte sich anhaltend positiv.

INVESTITIONEN

Die Investitionen bei Dr. Oetker und der Conditorei Coppenrath & Wiese lagen im

Jahr 2022 mit 125 Millionen Euro (Vorjahr: 136 Millionen Euro) auf einem

weiterhin hohen Niveau. Damit schaffen die Unternehmen nicht nur die Grundlagen

für künftiges Wachstum in den kommenden Jahren und gewährleisten den aktuellen

Stand der Technik, sondern investieren ebenso massiv in Nachhaltigkeitsprojekte

gemäß ihrer Sustainability Charter sowie in die zukunftsfähige, datengetriebene

Digitalisierung aller Unternehmensprozesse.

Wesentliche Projekte, die im abgelaufenen Geschäftsjahr fertiggestellt wurden,

betreffen beispielsweise das Sozialgebäude am Dr. Oetker Standort Wittenburg,

den Aufbau einer neuen Linie für innovative Produkte sowie erste Investitionen

in Solaranlagen am Standort Wittlich, die Inbetriebnahme eines neuen Lagers am

Standort Leyland in Großbritannien sowie Werks- und Lagererweiterungen in

Mexiko. Die Conditorei Coppenrath & Wiese hat im abgelaufenen Geschäftsjahr

Investitionen in Aus- und Weiterbildungseinrichtungen sowie in den Neubau eines

Gebäudes für Forschung und Entwicklung getätigt, nachdem in den Vorjahren

maßgeblich in den Ausbau der Fertigungs- und Lagerkapazitäten investiert wurde.

MITARBEITER

Die erstmals auf vollzeitäquivalenter Basis ausgewiesene Anzahl der

Beschäftigten ist im Jahr 2022 mit 16.924 Mitarbeitern im Vergleich zum Vorjahr

stabil geblieben. In Deutschland waren 7.047 Mitarbeiter tätig, an den

ausländischen Standorten wurden 9.877 Mitarbeiter beschäftigt.

AUSBLICK 2023

Für das laufende Geschäftsjahr 2023 erwarten die beiden Unternehmen Dr. Oetker

und Conditorei Coppenrath & Wiese bei anhaltend herausfordernden

Rahmenbedingungen dennoch einen Gesamtumsatz deutlich über dem des abgelaufenen

Geschäftsjahres. Die prognostizierte Umsatzsteigerung resultiert zum einen aus

Preiseffekten, zum anderen aus selektiven Mengensteigerungen durch geplante

operative Maßnahmen wie Produktinnovationen und Marktinvestitionen, sowie durch

den weiteren Distributionsausbau.

Die Situation auf den Beschaffungsmärkten wird durch die nach wie vor hohen

Preise und angespannten Lieferketten herausfordernd bleiben. Für viele

Warengruppen muss mit einer weiterhin eingeschränkten Verfügbarkeit gerechnet

werden, die mit nochmals höheren Preisen einhergehen wird. Zudem wird mit einer

Kostensteigerung für Zucker gerechnet. Hier belasten einerseits die klimabedingt

schlechten Zuckerernten im Jahr 2022 und andererseits die für die

Zuckerproduktion benötigten Energiekosten, die voraussichtlich auf einem hohen

Niveau bleiben werden, gleiches gilt für die Weizenpreise. Zudem ist mit

allgemein höheren Energie- und Logistikkosten zu rechnen.

Bei den Investitionen planen Dr. Oetker und Coppenrath & Wiese einen deutlichen

Anstieg der Ausgaben in die Zukunftsbereiche Innovationen, Nachhaltigkeit und

Digitalisierung. Daneben werden im Jahr 2023 Ersatzinvestitionen getätigt für

die Conditorei Coppenrath & Wiese zur Sicherstellung der Produktionskapazitäten

sowie für das Pizzageschäft von Dr. Oetker. Außerdem investieren die beiden

Unternehmen in Produktionslinien und den weiteren Ausbau von Lager- und

Versandkapazitäten.

"Wie in den vergangenen Jahren erwarten wir auch für das laufende Geschäftsjahr

und darüber hinaus eine sehr angespannte wirtschaftliche Situation, maßgeblich

getrieben durch die Folgen des Krieges in der Ukraine. Dieser Herausforderung

begegnen wir einerseits mit Sparmaßnahmen, andererseits aber auch mit einer

Investitionsoffensive, insbesondere in den Bereichen Digitalisierung,

Nachhaltigkeit und Innovationen. Es steht außer Frage, dass die digitale

Transformation uns dabei helfen wird, zuversichtlich in die Zukunft zu blicken.

Gleichzeitig setzen wir alles daran, einen verantwortungsvollen Umgang mit den

natürlichen Ressourcen voranzutreiben und gehen dabei selbst mit gutem Beispiel

voran. Deswegen treiben wir die Projekte unserer Sustainability Charter

konsequent voran und denken Umweltschutz nicht nur nachhaltig, sondern wo immer

es heute bereits möglich ist auch regenerativ," so Dr. Christmann abschließend.

