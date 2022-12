 OTS: Einride / Einride erhält 500 Millionen Dollar Finanzierung, um ...

Einride erhält 500 Millionen Dollar Finanzierung, um nachhaltige Transformation des Güterverkehrs zu beschleunigen (FOTO) Stockholm (ots) -

Transformation des Güterverkehrs zu beschleunigen - Die gesamte Finanzierungsrunde umfasst eine Kreditlinie in Höhe von 300 Mio.

US-Dollar und eine Kapitalbeteiligung in Höhe von 200 Mio. US-Dollar, um das

globale Wachstum von Einride durch das Angebot autonomer, elektrischer und

digitaler Transporttechnologie voranzutreiben

- Die Fremdfinanzierung unter der Leitung von Barclays Europe ist die bisher

größte Asset-Backed-Kreditlinie im Bereich des elektrischen

Schwerlasttransports

- Zu den Eigenkapitalinvestoren gehören unter anderem der schwedische

Pensionsfonds AMF, EQT Ventures, Northzone, Polar Structure, Norrsken VC und

Temasek

Das Frachttechnologieunternehmen Einride (https://www.einride.tech/) hat heute

bekannt gegeben, dass es sich eine Finanzierung in Höhe von 500 Mio. US-Dollar

gesichert hat, die sowohl eine Series-C-Eigenkapitalerhöhung als auch eine

Kreditlinie umfasst. Die Fremdfinanzierung ist die bisher größte

Asset-Backed-Kreditlinie für Elektrofahrzeuge im Schwerlastverkehr und wird die

Finanzierung der weltweiten Elektrofahrzeugflotte von Einride entscheidend

voranbringen. Die Series C ist ein nächster Schritt zur Finanzierung neuer

Entwicklungen und Implementierungen der autonomen und digitalen Angebote von

Einride sowie zur Ausweitung seines Angebots auf neue Märkte und Kunden.

"Es ist jetzt an der Zeit, nicht nur die Entwicklung, sondern auch die Umsetzung

von Technologien zu beschleunigen, die einen saubereren, sichereren und

effizienteren Gütertransport ermöglichen", sagte Robert Falck, Gründer und CEO

von Einride. "Wir haben mit Einride ein Ökosystem geschaffen, das schon heute

den widerstandsfähigsten und zukunftssichersten Ansatz zur Elektrifizierung des

Frachtverkehrs bietet. Mit der Unterstützung unserer Investoren und unserem

gemeinsamen Glauben an diese Mission werden wir auch in Zukunft disruptive

Veränderungen im globalen Transportwesen vorantreiben."

Die mit Barclays Europe unterzeichnete Fremdfinanzierung in Höhe von 300 Mio.

USD, die eine erste Bereitstellung von 150 Mio. USD ab Januar 2023 beinhaltet,

sichert die langfristige Finanzierung der aktuellen und zukünftigen Flotte von

Einrides elektrischen Schwerlastfahrzeugen. Die Kapazität dieser Flotten wird

von Kunden als Teil des Gesamtangebots von Einrides Fracht-Ökosystem genutzt.

Die auf mehrere Länder und Währungen ausgerichtete Kreditlinie unterstützt die

globale Flotte von Einride in den USA und Europa, einschließlich weiterer

geplanter Expansionen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

"Diese wegweisende Kreditlinie ist ein wichtiger Meilenstein in der Finanzierung

von schweren Elektrofahrzeugen", sagte Gordon Beck, Director of Securitised

Products Solutions bei Barclays. "Die innovative Asset-Backed-Struktur

unterstützt Einrides einzigartiges Ökosystem-Angebot und ist ein weiterer Beweis

dafür, wie Barclays seine Finanz- und Kapitalmarkt-Expertise einsetzt, um Kunden

bei der Umstellung auf Net Zero zu unterstützen".

Darüber hinaus hat sich Einride eine Kapitalbeteiligung in Höhe von 200 Mio. USD

gesichert, die von einem Konsortium neuer Investoren und der anhaltenden

Unterstützung durch bestehende Investoren stammt. Zu den Investoren gehören der

führende schwedische Pensionsfonds AMF, EQT Ventures, Northzone, Polar

Structure, Norrsken VC und Temasek. Die Kapitalbeteiligung umfasst eine

Wandelanleihe in Höhe von 90 Mio. USD, die zu Beginn dieses Jahres aufgenommen

wurde.

Durch den Aufbau von Mobilitätsnetzen für den Güterverkehr auf Grundlage eines

einzigartigen Ökosystems - einschließlich der intelligenten Plattform Einride

Saga, elektrischer und autonomer Lkw-Flotten, Ladeinfrastruktur und

Konnektivitätsnetzwerken - erschließt Einride eine widerstandsfähige,

kostengünstige Zukunft für die Transportindustrie. In den vergangenen 12 Monaten

hat das Unternehmen Expansionen in mehrere europäische Länder - Deutschland,

Belgien, Niederlande, Luxemburg und Norwegen - bekannt gegeben und den Betrieb

für zahlreiche neue Kunden wie Electrolux, GE Appliances, ein Haier-Unternehmen,

und Bridgestone aufgenommen. Im Oktober 2022 schloss Einride mit seinem

autonomen Transportfahrzeug erfolgreich ein Pilotprojekt auf einer öffentlichen

US-Straße ab und war damit das erste Unternehmen, das die entsprechende

Genehmigung für ein Fahrzeug ohne Sicherheitsfahrer an Bord erhielt. Im Jahr

2019 war es weltweit das erste Unternehmen, das autonome Schwerlastfahrzeuge auf

öffentlichen Straßen einsetzte.

Goldman Sachs Bank Europe SE fungierte als alleiniger Platzierungsagent für die

Kapitalerhöhung.

Über Einride

Einride designt, entwickelt und implementiert Technologien für die Zukunft der

Transportindustrie. Mit seiner intelligenten Plattform Einride Saga,

elektrischen und autonomen Fahrzeugflotten sowie Lade- und

Konnektivitätsnetzwerken ermöglicht Einride Verladern, nachhaltige und

wettbewerbsfähige Transportlösungen einzuführen. Das 2016 gegründete

Frachttechnologieunternehmen war 2019 das erste Unternehmen weltweit, das ein

autonomes Elektrofahrzeug auf einer öffentlichen Straße einsetzte und 2022 das

erste Unternehmen, das die Genehmigung für den Betrieb des Fahrzeugs auf einer

öffentlichen Straße in den USA erhielt. Weitere Informationen finden Sie auf

https://www.einride.tech/ .

Pressekontakt:

Maja Ruhbach

Global Communications Manager, Einride

mailto:[email protected], mailto:[email protected]

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/165182/5388893

OTS: Einride