 OTS: Envisics / Envisics beschleunigt globales Wachstum - Eröffnung der ...

Envisics beschleunigt globales Wachstum - Eröffnung der Europa-Zentrale in Deutschland Milton Keynes / Rüsselsheim (ots) -

Milton Keynes / Rüsselsheim - Führender britischer Anbieter von Automobil-Holographie-Displays eröffnet Büro

bei Frankfurt a.M.

- Verstärkte Zusammenarbeit mit deutschen Automobilherstellern geplant

Envisics, der führende Anbieter dynamischer holographischer Technologie für

Fahrzeugcockpits, verstärkt seine globale Präsenz mit der Neu-Eröffnung einer

Vertriebsrepräsentanz in Deutschland. Envisics wird von Deutschland aus seinen

Vertrieb in Europa steuern. Das Büro befindet sich in Neu Isenburg bei Frankfurt

am Main.

Zeitgleich wird eine Außenstelle in Tokio, Japan, eröffnet. Beide Standorte,

kombiniert mit der bereits bestehenden Produktions-Anlage des Unternehmens in

Michigan, ermöglichen eine engere Zusammenarbeit mit Automobilherstellern und

Zulieferern in Nordamerkika, Europa und Asien bei der Entwicklung und

Bereitstellung von Augmented Reality Head-Up Displays.

"Auf der einen Seite bringen wir dieses Jahr unsere nächste Generation von AR

HUD auf den Markt, auf der anderen Seite investieren wir, um unsere aktuellen

und zukünftigen Kunden weltweit noch besser zu unterstützen", so Dr. Jamieson

Christmas, Gründer und CEO von Envisics. "Der Aufbau unseres globalen Teams und

die Verbesserung des Zugangs zu Schlüsselmärkten sind entscheidende Bausteine

unserer Wachstumsstrategie."

Fabien Roth, Chief Revenue Officer von Envisics und Geschäftsführer der Envisics

GmbH, fährt fort: "Wir sehen ein wachsendes Interesse globaler

Automobilhersteller an AR HUD, um den Kunden ein völlig neues Fahrerlebnis zu

ermöglichen. Unserer Präsenz in Deutschland fällt dabei die Aufgabe zu, unser

Geschäft im europäischen Raum auszubauen."

"Natürlich ist es für Neu-Isenburg ein großer Erfolg, dass sich ein

erfolgreiches und innovatives Unternehmen wie Envisics für unseren Standort

entschieden hat. Diese Ansiedlung ist auch ein klarer Beweis für die

internationale Strahlkraft des Automobilstandorts Frankfurt/Rhein-Main", sagt

Dirk Gene Hagelstein, Oberbürgermeister der Stadt Neu-Isenburg und Mitglied des

Aufsichtsrats der FRM GmbH.

Envisics ist ein weltweit führender Anbieter dynamischer holographischer

Technologie, der fortschrittliche Produktlösungen für Automobilhersteller

weltweit liefert.

Das Unternehmen hat kürzlich über 50 Millionen US-Dollar von Investoren wie

Hyundai Mobis, GM Ventures, Stellantis und InMotion Ventures von Jaguar Land

Rover eingeworben, was einer Bewertung von 500 Mio. US-Dollar entspricht.

AR HUD ist die zukunftsweisende Anzeigetechnologie, die sich für Autohersteller

und Verbraucher gleichermaßen rasch zu einem unverzichtbaren Feature entwickelt.

AR-HUD-Systeme projizieren dem Fahrer nützliche Informationen über die

Fahrzeugleistung und die Straße vor ihm durch dynamische Holographie in die

Frontscheibe. Der Markt für AR-HUD-Produkte wächst rasant. Basierend auf

globalen Marktforschungen wird eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate

von 28 % prognostiziert, die von 1,6 Millionen Einheiten im Jahr 2022 auf 19,1

Millionen im Jahr 2032 ansteigt.

Über Envisics

Envisics ist ein weltweit bekannter Pionier der dynamischen Holographie, der

sich auf die Entwicklung holographischer Technologien für

Augmented-Reality-Head-up-Displays (AR-HUDs) und Automobilsensorsysteme

konzentriert. Die Markentechnologie von ENVISICS nutzt die Kraft der Holographie

und laserbasierter Lichtquellen, um die höchstmögliche Bildqualität zu liefern.

Die Weiterentwicklung der Technologie der Marke ENVISICS bietet die Möglichkeit,

Automobildisplays zu verändern und das Erlebnis im Auto zu revolutionieren. In

Zusammenarbeit mit den weltweit führenden Automobilherstellern und

Tier-1-Zulieferern lässt Envisics die Zukunft der holografischen Technologie für

intelligentere und sicherere Fahrzeuge Wirklichkeit werden. Weitere

Informationen: http://www.envisics.com

