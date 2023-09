 OTS: Europcar Mobility Group / Europcar Mobility Group übernimmt ...

Europcar Mobility Group übernimmt Mehrheitsanteile an Euromobil GmbH (FOTO) Die Europcar Mobility Group und die EURO-Leasing GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Volkswagen Financial Services AG, geben heute bekannt, dass die Europcar Mobility Group 51 Prozent der Anteile an der Euromobil GmbH erwerben wird - vorbehaltlich der kartellrechtlichen Genehmigung. Die übrigen 49 Prozent verbleiben bei der EURO-Leasing GmbH. Euromobil ist als Tochtergesellschaft der EURO-Leasing im Bereich Autovermietung und Auto-Abos für die Marken und Händler der Volkswagen Group in Deutschland tätig.

Paris/ Sittensen Alain Favey, CEO der Europcar Mobility Group, erklärt: "Die Europcar Mobility

Group ist optimal positioniert, um eine aktive Rolle bei der Entwicklung

flexibler und nachhaltiger Mobilitätsangebote zu spielen, die für alle Kunden

schnell und einfach zugänglich sind. Der Zusammenschluss mit Euromobil ist in

Deutschland von strategischer Bedeutung und bietet ein hohes Potenzial zum

Ausbau des Geschäftsfeldes. Wir freuen uns darauf, eng mit unseren neuen

Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten, um gemeinsam neue

Wertschöpfungsmöglichkeiten zu identifizieren und dabei unsere jeweiligen

Stärken einzubringen."

Christian Dahlheim, CEO der Volkswagen Financial Services AG, ergänzt: "Diese

Transaktion ist ein wichtiger Meilenstein im Rahmen der Kooperation zwischen der

Volkswagen Group und der Europcar Mobility Group. Damit bündeln wir das

Autovermietgeschäft des Volkswagen Konzerns, um Synergien zu schaffen und die

Europcar Mobility Group mit ihrer Expertise beim Management großer Flotten sowie

ihrer Mobilitätsdienstleistungskultur als einen wichtigen Eckpfeiler unserer

Mobilitätsplattform weiterzuentwickeln."

Die Euromobil GmbH wird mit ihrem Fokus auf Händler unabhängig vom bestehenden

deutschen Geschäft der Europcar Mobility Group operieren. Es ist geplant, dass

Olivier Baldassari, Group COO und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Europcar

Mobility Group Germany, den Vorsitz des Aufsichtsrats der Euromobil GmbH

übernehmen wird. Er wird auf die Erfahrung der bestehenden Teams zurückgreifen,

die in den letzten Jahren zur starken Performance von Euromobil beigetragen

haben. Für die Mitarbeiter von Euromobil hat die Transaktion keine Auswirkungen.

Über die Europcar Mobility Group

Die Europcar Mobility Group ist Marktführer in Europa bei flexibler Mobilität.

Mit ihren Marken bietet sie Privat- und Geschäftskunden attraktive Alternativen

zum Fahrzeugbesitz und ein breites Spektrum an Mobilitätsservices an - sei es

für einige Stunden, einige Tage, eine Woche, einen Monat oder länger - mit einer

Flotte von mehr als 250.000 Fahrzeugen, die mit den neuesten Technologien

ausgestattet ist und deren Anteil an Elektrofahrzeugen kontinuierlich steigt.

Die Marken des Unternehmens sind auf unterschiedliche Bedürfnisse ausgerichtet:

Europcar® - europäischer Marktführer bei der Fahrzeugvermietung, Goldcar® -

Vorreiter im Bereich Lowcost-Vermietung in Europa, Fox-Rent-A-Car® - einer der

Hauptakteure auf dem Autovermietmarkt in den USA, Buchbinder® - einer der

wichtigsten Vermieter von Autos und Transportern in Deutschland, und Ubeeqo® -

einer der europäischen Marktführer von Roundtrip-Carsharing (B2B, B2C). Die

Europcar Mobility Group bietet ihre Mobilitätslösungen über ein starkes Netzwerk

in 140 Ländern an (einschließlich 16 eigener Tochtergesellschaften und

Franchisenehmer sowie Allianzpartner). Mehr Informationen unter:

http://www.europcar-mobility-group.com .

Über die EURO-Leasing

Die EURO-Leasing GmbH mit Sitz in Sittensen ist eine 100-prozentige Tochter der

Volkswagen Financial Services AG. Das ursprünglich mittelständische Unternehmen,

welches seinen Schwerpunkt in Vermietung und Verkauf von Trucks und Trailern

hatte, richtet sich seit 2022 neu aus. Heute versteht sich die EURO-Leasing als

ein Dienstleister und Problemlöser innerhalb des Volkswagen Konzerns. In der

EURO-Leasing verschmelzen Mittelstands- und Konzern-DNA, was pragmatische und

effiziente Lösungen ermöglicht. Mittlerweile erbringt die EURO-Leasing

erfolgreich für unterschiedliche VW-Konzerngesellschaften verschiedene

Leistungen. Zu den Leistungsschwerpunkten des Unternehmens zählen ebenso

verschiedene Bereiche der Sachbearbeitung (z. B. im Gebrauchtwagenhandling, in

der Logistik, in der Vertragsabwicklung und im Accounting) wie auch Stellplatz-

und Logistik-Leistungen für Konzern-Pkw.

Über die Euromobil GmbH

Die Euromobil GmbH ist der Vermietspezialist für hochwertige Markenfahrzeuge im

Volkswagen Konzern. Deutschlandweit beschäftigt das Unternehmen rund 400

Mitarbeitende. Die Euromobil fungiert als Mobilitätsdienstleister innerhalb des

Volkswagen Konzerns und unterstützt Schwestergesellschaften und den

Automobilhandel mit zukunftsweisenden Mobilitätslösungen. Gemeinsam mit ihren

Franchise-Partnern ist die Euromobil GmbH mit über 45.000 Fahrzeugen an mehr als

2.000 Standorten in Deutschland vertreten. Darüber hinaus ist sie die einzige

Autovermietung, die ausschließlich Fahrzeuge aus der Volkswagen Markenwelt

anbietet. Dazu gehören die Marken Volkswagen, Audi, SKODA, SEAT, CUPRA, Porsche

und Volkswagen Nutzfahrzeuge. Das Fahrzeugportfolio reicht von Kleinwagen über

Kombis, Limousinen und SUV bis hin zu Cabrios und aktuellen Elektrofahrzeugen.

Die verschiedenen Modelle sind online und in Vermietstationen in ganz

Deutschland buchbar.

