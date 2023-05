 OTS: Exazyme GmbH / Exazyme sichert sich 2 Mio. Euro Finanzierung für ...

Exazyme sichert sich 2 Mio. Euro Finanzierung für KI-gestützte Proteinentwicklung / Beteiligung von KI-Vorreiter Richard Socher (FOTO) Das Berliner Start-up Exazyme (https://exazyme.com/) hat zwei renommierte Risikokapitalgeber, AIX Ventures (https://www.aixventures.com/) und Atlantic Labs (https://atlanticlabs.de/) , für sich gewonnen und 2 Millionen Euro Startkapital erhalten. Dies verdeutlicht einerseits den Trend zur Proteinentwicklung mittels künstlicher Intelligenz und andererseits das hohe Potenzial von Exazyme und der dort entwickelten Technologie.

Berlin Herkömmliche Proteinentwicklung ist komplex und zeitintensiv

Die Proteinentwicklung ist bisher ein aufwändiger, kostspieliger und äußerst

langwieriger Prozess, der in einem 100 Milliarden Euro schweren Markt Anwendung

findet - etwa in den Bereichen Biotechnologie, Medizin, Landwirtschaft,

Pharmazie und Chemie.

Exazyme nutzt KI zur Identifizierung optimaler Proteine

Exazyme ermöglicht es mit seiner revolutionären, KI-basierten Lösung, aus

Milliarden möglicher Proteine schnell die beste Option für jede Anwendung zu

identifizieren. Die KI wird mit Datensätzen trainiert, um die Eigenschaften

neuer Proteinvarianten vorherzusagen. Dadurch können beispielsweise Proteine

identifiziert werden, die Reaktionen besonders schnell katalysieren oder auch

bei hohen Temperaturen arbeiten.

Außergewöhnliche Ergebnisse mit Exazymes Proteinen

Exazymes KI-gestützter Ansatz kann die Anzahl der erforderlichen Experimente

erheblich reduzieren und die Leistung von Proteinen im Vergleich zum aktuellen

Stand der Technik steigern. Die von Exazyme entwickelten Proteine erreichen

Leistungen, die weit über die der bisherigen Standardmethode Directed Evolution

hinausgehen - eine Methode, für die Frances Arnold 2018 den Nobelpreis für

Chemie erhielt.

Exazyme kooperiert bereits erfolgreich mit mehreren Universitäten und

verzeichnet erste Erfolge in verschiedenen Industriezweigen. Dr. Ingmar

Schuster, Mitgründer und CEO von Exazyme: "Unsere Technologie funktioniert

bereits mit sehr kleinen Datensätzen. Es motiviert uns, an vorderster Front bei

der Entwicklung von Anwendungen in bedeutenden Bereichen der industriellen

Nachhaltigkeit und Gesundheit zu stehen. Wir werden eine Explosion von

Möglichkeiten in der chemischen Entwicklung erleben, wie wir sie in der

Computertechnik im letzten Jahrhundert gesehen haben."

Richard Socher, renommierter deutscher KI-Experte in den USA, Berater der

Bundesregierung und Gründungspartner von AIX Ventures

(https://www.aixventures.com/) , sagte: "AIX Ventures freut sich, Exazyme zu

unterstützen, da das Unternehmen eine riesige Chance mit einem ziemlich

einzigartigen Ansatz für maschinelles Lernen angeht. Wir glauben, dass die

Kombination aus tiefem Fachwissen in der Biochemie und modernsten Algorithmen

das Unternehmen in die Lage versetzen wird, in kürzester Zeit hervorragende

Lösungen für die Proteinentwicklung zu liefern. Ich freue mich darauf, Teil

ihrer Mission zu sein."

Christophe Maire, Gründer von Atlantic Labs (https://atlanticlabs.de/) , fügte

hinzu: "Als Verfechter biobasierter Unternehmen und ihres Potenzials, den

Klimawandel zu bekämpfen, war ich sehr daran interessiert, Exazyme in unser

Portfolio aufzunehmen. Wir sehen ein immenses Potenzial für das Unternehmen, mit

seinem Produkt den Markt für Proteinentwicklung zu verändern, was letztlich den

gesamten Biotech-Sektor aufwerten wird."

KI-gestütztes Proteindesign

Proteindesign zielt darauf ab, Proteine (Eiweiße) für die Anwendung als

Biokatalysator oder Antikörper zu entwickeln. Dies geschieht entweder am

Computer mithilfe künstlicher Intelligenz oder durch sehr zeit- und

kostenintensive manuelle Einzelexperimente. Ein optimiertes Computermodell kann

viele Experimente ersetzen und oft höhere Proteinleistungen erzielen.

Über Exazyme

Das in Berlin ansässige Unternehmen Exazyme (https://exazyme.com/) wurde 2022

von Dr. Ingmar Schuster, Philipp Markert und Dr. Jelena Ivanovska gegründet. Mit

seiner webbasierten Plattform unterstützt das Start-up seine Kunden dabei,

Proteine schneller, kosteneffizienter und effektiver zu optimieren. Weitere

Informationen finden Sie unter https://exazyme.com/ .

Über AIX Ventures

AIX Ventures (https://www.aixventures.com/) ist ein Risikokapitalfonds, der in

Startups im Bereich der künstlichen Intelligenz investiert. AIX Ventures wurde

2021 von Richard Socher (Gründer von You.com und ehemaliger Chief Scientist bei

Salesforce), Suchi Saria (Professor an der John Hopkins University und Gründer

von Bayesian Health), Pieter Abbeel (Professor an der UC Berkeley), Anthony

Goldbloom (ehemaliger CEO von Kaggle) und Chris Manning (Professor an der

Stanford University) gegründet. AIX Ventures unterstützt Unternehmen in der

PreSeed- und Seed-Phase, die KI nutzen, um in verschiedenen Bereichen wie

Gesundheitswesen, Zukunft der Arbeit, KI/Maschinenlernen, Mobilität und

Industrieautomatisierung Werte zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie

unter https://www.aixventures.com/ .

Über Atlantic Labs

Atlantic Labs (https://atlanticlabs.de/) unterstützt und investiert in Gründer,

die an transformativen Technologieunternehmen arbeiten. Atlantic Labs hat seinen

Hauptsitz in Berlin und arbeitet frühzeitig mit Gründern zusammen, um ihnen das

Kapital, die Werkzeuge und das Netzwerk zur Verfügung zu stellen, die für das

Wachstum ihrer Unternehmen notwendig sind, und sie auf ihrem unternehmerischen

Weg zu begleiten. Atlantic Labs ist derzeit unter anderem in den Bereichen

Digital Health, Biotech, AI/Machine Learning, Mobility, Industrial Automation

und FoodTech aktiv. Weitere Informationen finden Sie unter

https://atlanticlabs.de/ .

