 OTS: Exporo AG / Exporo öffnet seine Plattform für digitale ...

neuen Fintech Fractionalmission.plus Exporo, Marktführer für digitale Immobilieninvestments,

erweitert sein Geschäft um eine neue Dienstleistung. Nachdem das Hamburger

Fintech seit 2014 vor allem als Plattform für Immobilien-Investments bekannt

ist, über die Anleger von zumeist 500 Euro bis zu mehreren Millionen Euro

investieren können, beteiligt sich Exporo nun an dem Software-as-a-Service

(SaaS)-Unternehmen Fractionalmission.plus (Fractional Mission). Dazu gliedern

die Hamburger ihr Tech-Team in das neu gegründete Fintech aus, das seinen Sitz

in Lissabon hat. Das neue Unternehmen bietet primär Immobilienfirmen die

Möglichkeit, das Knowhow von Exporo zu digitalen, tokenisierten Kapitalanlagen

dafür zu nutzen, selbst digitale Investments anzubieten. Der Vorteil: Sie sparen

sich den mühsamen Weg, eine eigene Plattform aufzusetzen.

Die Dienstleistung von Fractional Mission teilt sich in drei Stufen. Das

Unternehmen bietet interessierten Dritten die Möglichkeit, die existierende

Exporo-Plattform dafür zu nutzen, eigene digitale, tokenisierte Investments

anzubieten. Sodann sieht das neue Serviceangebot vor, die Assets dauerhaft zu

managen. Das heißt, Fractional Mission übernimmt zum Beispiel das Reporting,

sorgt für die Ausschüttungen an die Anleger und kümmert sich auch um steuerliche

Aspekte. Und schließlich bietet FMP auch ein Marketing-Tool, der Dienstleister

sorgt für umfassende Kundenansprache und organisiert einen Zweitmarkt.

Fractional Mission-Dienstleistung spart Nutzern 50 % der Kosten für eigene

Plattformen

Die Finanzierung des Fractional Mission-Geschäfts erfolgt durch einen Mix aus

Einmalgebühr für den Zugang zur Plattform sowie laufenden monatlichen Gebühren

für Management, Marketing und beispielsweise das Erledigen diverser

regulatorischer Vorgaben. Nach Berechnungen von Fractional Mission sparen

Unternehmen, die die Dienstleistung des Fintechs nutzen, statt Technik und

Prozesse selbst aufzusetzen und dauerhaft zu unterhalten, mindestens 50 Prozent

der Kosten.

Simon Brunke, CEO von Exporo und Mitgründer von Fractional Mission, erklärt:

"Mit der Expansion in ein Software-as-a-Service (SaaS)-Modell zeigen wir bei

Exporo unsere Entschlossenheit, das neue Zeitalter der digitalen Investitionen

auf Token-Basis durch Partnerschaften mit anderen Unternehmen voranzutreiben.

Mit Fractionalmission.plus beschleunigen wir die Weiterentwicklung auf dem Weg

zu unserem Ziel, Immobilieninvestments für jeden zugänglich zu machen. Unser

Ziel ist es, jedes Jahr mindestens zwei neuen Kunden Zugang zu unserer Plattform

für digitale Investments zu verschaffen."

Bert-Jan van Essen fungiert als CEO von Fractionalmission.plus

FMP ist ein Joint Venture, an dem die Exporo AG und der Unternehmer Bert-Jan van

Essen beteiligt sind. Van Essen war bis 2012 in führenden Positionen für die

Credit Suisse tätig, gehört seit 2021 als Chief Product & Technology Officer dem

Management Board von Exporo an und fungiert bei Fractional Mission als CEO. Zu

den Gründern des Joint Ventures, das als portugiesische Limitada mit Sitz in

Lissabon aufgesetzt wurde, gehören neben Brunke und van Essen auch Stefan Kleine

(Head of Platform Architecture bei Exporo) und der überwiegend in Lissabon

lebende Luis Domingos (Head of Engineering bei Exporo; Chief Technology Officer

bei FMP). Das Unternehmen beschäftigt derzeit zehn Mitarbeiter.

Bert-Jan van Essen freut sich: "Es ist uns gelungen, die Exporo-Plattform für

Immobilienunternehmen startklar zu machen, die den nahtlosen Übergang von

klassischen Investitionsvehikeln zu digitalen Anlagemöglichkeiten schaffen

wollen. Unsere Plattform bietet einen denkbar einfachen Zugang, größtmögliche

Sicherheit, ein unkompliziertes Management von Sachwertanlagen und alle

Vorteile, die tokenisierte, blockchain-basierte Investments bieten:

Schnelligkeit, sehr niedrige Gebühren, Nutzerfreundlichkeit und optimale

Fungibilität der Anteile an einem Investmentprodukt."

Neben Immobilien auch digitale Investments in Infrastruktur oder Kunst

Das FMP-Geschäft soll nicht auf Immobilienunternehmen beschränkt sein, die für

Projektentwicklungen oder Bestandsobjekte Kapital bei Privatanlegern und

professionellen Investoren akquirieren wollen. Grundsätzlich ist die Plattform

auch zum Beispiel für Investments in Infrastruktur wie Erneuerbare Energien oder

Kapitalanlagen in Kunst geeignet. Das Verbindende dabei: Es geht um Sachwerte,

für die einerseits Unternehmen Kapital brauchen und in die andererseits viele

Investoren mit kleinen oder großen Beträgen so unkompliziert wie möglich anlegen

können.

Über Exporo

Das Fintech-Unternehmen Exporo ist Deutschlands führende Plattform für digitale

Immobilieninvestments. Exporo bietet Anlegern die Möglichkeit, in festverzinste

und renditestarke Immobilienprojekte mit kurzen Laufzeiten zu investieren. Das

Unternehmen hat seit seiner Gründung im Jahr 2014 ein großes Team an

Mitarbeitern aufgebaut mit umfangreichen Erfahrungen insbesondere in den

Bereichen Immobilien, Finanzen und Regulatorik sowie Technologie. Exporo hat mit

über einer Milliarde Euro vermitteltem Kapital mehr als 550 Immobilienprojekte

finanziert. Die EPH Investment GmbH, eine 100% Tochtergesellschaft der Exporo

AG, ist ein von der BaFin beaufsichtigtes Wertpapierinstitut mit einer §15 WplG

Erlaubnis. Simon Brunke ist Vorstandsmitglied der in Hamburg ansässigen Exporo

AG.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://exporo.de/ .

