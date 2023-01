 OTS: FINVIA Holding GmbH / Nach erfolgreichem Geschäftsjahr 2022: FINVIA ...

Nach erfolgreichem Geschäftsjahr 2022: FINVIA Family Office verstärkt Personal mit renommierten Experten (FOTO) Frankfurt am Main (ots) -

Personal mit renommierten Experten - Das 2019 gegründete mittelständische Multi Family Office wächst konsequent

weiter

- Thomas Auernheimer, ehemals Niederlassungsleiter in Nürnberg und Head of

Private Banking der Bethmann Bank, übernimmt als Senior Family Officer das

Kundengeschäft im Bereich Nordbayern

- Ebenso verstärken Katharina Skoddow, Marketing Automation Manager, Sebastian

Zöller, Senior Family Officer, Dennis Witzmann, Senior Manager Finance &

Controlling, und Robin Lauer, Business Process Manager, das FINVIA Team

- Seit seiner Gründung beschäftigt das Family Office mittlerweile über 100

Mitarbeiter, die deutschlandweit agieren und ein Vermögen von über 4.5 Mrd.

Euro betreuen

2022 war für das bundesweit tätige Multi Family Office FINIVA trotz globaler

Krisen ein sehr erfolgreiches Jahr. Das betreute Vermögen beläuft sich

mittlerweile auf über 4.5 Mrd. Euro, was auch entsprechend Anforderungen an die

Belegschaft stellt. So erweitert FINVIA die Belegschaft bundesweit tätiger

Experten auf über 100 Mitarbeiter. Schwerpunkt deren Arbeit ist das

individuelle, ganzheitliche und unabhängige Vermögensmanagement der FINVIA

Mandanten - über alle Anlageklassen hinweg. Hierbei kombiniert FINVIA exzellente

Beratung durch langjährige Kapitalmarktexperten mit digitaler Innovation, die im

Family Office Segment einzigartig ist. Teil des digitalen Portfolios sind das

FINVIA Cockpit und die FINVIA App. Kunden erhalten hier einen transparenten und

verständlichen Überblick zu sämtlichen Vermögenswerten und Wertentwicklungen.

Der Ausbau und die Sicherung des hohen Qualitätsanspruches und der technischen

Marktführerschaft ist daher ein elementarer Baustein in der Wachstumsstrategie

des Unternehmens. Aus diesem Grund verstärken ab Januar 2023 fünf neue Experten

das FINVIA-Team

- Thomas Auernheimer, Senior Family Officer

- Sebastian Zöller, Senior Family Officer

- Dennis Witzmann, Senior Manager Finance & Controlling

- Katharina Skoddow, Marketing Automation Manager

- Robin Lauer, Business Process Manager

Thomas Auernheimer wird als Senior Family Officer das Geschäft in der wichtigen

Region Nordbayern ausbauen und betreuen. Vor seinem Wechsel zu FINVIA

verantwortete Thomas Auernheimer unter anderem seit 2004 das

Privatkundengeschäft der Bethmann Bank in Nordbayern. Als ehemaliger

Niederlassungsleiter am Standort Nürnberg und anschließend als Head of Private

Banking konnte er hierbei die Entwicklung der Bank entscheidend mitgestalten.

Daneben wird Sebastian Zöller, ebenfalls Senior Family Officer, das

Stuttgarter-Team um Björn Seemann verstärken. Zöller war zuvor unter anderem bei

Julius Bär Deutschland AG am Standort Stuttgart mit einem Team für den weiteren

erfolgreichen Ausbau der Niederlassung zuständig. Sein fachlicher Fokus liegt

bereits seit einigen Jahren auf der Verwaltung und Betreuung komplexer Vermögen

sowohl für Privatpersonen, Unternehmen wie auch Stiftungen.

Außerdem stoßen Katharina Skoddow, Marketing Automation Manager, Dennis

Witzmann, Senior Manager Finance & Controlling, sowie Robin Lauer, Business

Process Manager, zum FINVIA Team hinzu.

---

Über FINVIA

FINVIA ist ein in Frankfurt am Main ansässiges Multi Family Office. Das

Unternehmen vereint exzellente Beratung und bewährte Family Office Leistungen

mit den Möglichkeiten digitaler Technologien, um eine moderne

Vermögensorchestrierung auf Family Office-Niveau für eine deutlich breitere

Zielgruppe zugänglich zu machen. Gleichzeitig verfolgt FINVIA einen

ganzheitlichen Ansatz, der alle Anliegen der Kunden hinsichtlich ihres Vermögens

berücksichtigt - und ihnen Zugang zu allen Anlageklassen, auch im Bereich

alternativer Assets, ermöglicht. FINVIA wurde 2019 von Torsten Murke (CEO),

Reinhard Panse (CIO), Hanna Cimen (COO), Christian Neuhaus (CCO), Marc

Sonnleitner (CLO) und Valentin Bohländer (CPO) gegründet. Das 100-köpfige

Unternehmen betreut Vermögen in Höhe von 4.5 Mrd. EUR (Stand Januar 2023).

Mehr zu FINVIA: https://www.finvia.fo/

Pressekontakt:

FINVIA Holding GmbH

Benedikt Schepp

Head of Marketing

+49 69 2731147 56

mailto:[email protected]

