 OTS: FPT Software Europe / FPT Software und Viessmann intensivieren ...

FPT Software und Viessmann intensivieren Partnerschaft für Erschließung des APAC-Marktes / Klimalösungsanbieter setzt auf Best-Shore-Modell und Expertise des vietnamesischen IT-Dienstleisters (FOTO) FPT Software schließt eine neue strategische Partnerschaft mit Viessmann, dem führenden deutschen Anbieter von Klimalösungen. Vorrangiges Ziel der Zusammenarbeit ist es, die digitale Transformation von Viessmann zu beschleunigen und eine hohe Präsenz auf dem asiatischen Markt aufzubauen.

Essen Im Rahmen der Partnerschaft nutzt Viessmann das Best-Shore-Bereitstellungsmodell

und die technologische Expertise von FPT Software, um sein Geschäftswachstum in

der APAC-Region voranzutreiben, sein Smart-Manufacturing-Angebot zu optimieren

und den Endkunden optimale Lösungen zu bieten. Der Experte für Klimalösungen

verfolgt die Strategie, den Anwendern in Südostasien und insbesondere in Vietnam

mit seiner Produktkompetenz ideale Wohnbedingungen zu ermöglichen und damit ihre

Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu verbessern.

Das Best-Shore-Bereitstellungsmodell von FPT Software für den europäischen Markt

umfasst ein umfangreiches Netzwerk von fünf lokalen Niederlassungen in

Deutschland, Belgien, den Niederlanden, Schweden und Dänemark, drei

Nearshore-Niederlassungen in der Slowakei, der Tschechischen Republik und

Rumänien sowie drei Offshore-Standorten in Vietnam, Indien und auf den

Philippinen. Die Kunden profitieren durch dieses Modell von einer

Rund-um-die-Uhr-Betreuung, Kosteneffizienz und der Möglichkeit, ihre

Mitarbeiterzahl schnell zu erhöhen.

Neue Impulse für den Fertigungssektor

Bei ihrem jüngsten Besuch in Vietnam besichtigten Vertreter von Viessmann auch

den Campus von FPT Software und informierten sich aus erster Hand über die

neuesten Technologien. Beide Seiten führten außerdem aufschlussreiche Gespräche

über die digitale Transformation und wie diese genutzt werden kann, um

innovative Ergebnisse im Fertigungssektor zu erzielen.

"Für uns ist diese Partnerschaft ein starker Motor, um die Entwicklung unseres

Produktangebots für Südostasien sowie weltweit zu skalieren und zu

beschleunigen. Mit FPT haben wir den richtigen Experten gefunden, der

Geschwindigkeit vor Ort mit internationalen Standards verbindet", unterstreicht

Alexander Ziehe, Geschäftsführer von Viessmann Südostasien und Ozeanien. "Unsere

Kunden und Partner haben einen steigenden Bedarf an intelligenten Lösungen rund

um unsere Produkte für mehr Komfort und Bequemlichkeit. Viessmann als führende

europäische Marke geht in diesem Bereich mit starker Unterstützung durch FPT

voran."

"Viessmann gehört zu unseren wichtigsten Kunden in Deutschland, und wir freuen

uns, sie bei der Beschleunigung ihrer digitalen Transformation und strategischen

Ziele in der APAC-Region zu unterstützen", so Hai Le, CEO von FPT Software

Europe. "Mit einem skalierbaren IT-Talentpool, bewährtem Fachwissen und einem

Best-Shore-Bereitstellungsmodell, gepaart mit dem branchenführenden Wissen von

Viessmann, sind wir zuversichtlich, dass diese Partnerschaft viele fruchtbare

Ergebnisse hervorbringen wird", fügt er hinzu.

Die Partnerschaft zwischen Viessmann und FPT Software geht auf das Jahr 2021

zurück, als die beiden Unternehmen ein Offshore Delivery Center (ODC) für

Viessmann in Vietnam gründeten. FPT Software setzt derzeit 40 hochqualifizierte

IT-Mitarbeiter für den Betrieb des ODC von Viessmann ein und rechnet damit, die

Belegschaft in den kommenden Jahren im Rahmen seiner Projekte um weitere

IT-Ingenieure zu erweitern.

----------------------------

Über FPT Software

FPT Software mit Sitz in Essen, Deutschland, ist eine Tochtergesellschaft der

FPT Corporation, einem globalen Technologie- und IT-Dienstleister mit Hauptsitz

in Vietnam, der 2022 mit 27.000 Mitarbeitern in 28 Ländern einen Umsatz von 803

Millionen US-Dollar erzielte.

Mit seinen erstklassigen Dienstleistungen in den Bereichen Advanced Analytics,

künstliche Intelligenz (KI), digitale Plattformen, Cloud, Hyperautomation,

Internet of Things (IoT), Low-Code und vielem mehr unterstützt das Unternehmen

seine Kunden bei der Erschließung und Bewältigung komplexer

Geschäftsmöglichkeiten und Herausforderungen. FPT Software arbeitet mit mehr als

1.000 Kunden weltweit zusammen, darunter 89 Fortune Global 500-Unternehmen aus

den Bereichen Luftfahrt, Automotive, Banken, Finanzdienstleistungen und

Versicherungen, Gesundheitswesen, Logistik, Fertigung, Versorgungsunternehmen

und mehr. Weitere Informationen unter: http://www.fptsoftware.com

Pressekontakt:

FPT Deutschland GmbH

Nguyen Nhat Duc

Head of Marketing

mailto:[email protected]

FPT Software Presseservice

Lewis Communications GmbH

+49 211 882 476 00

mailto:[email protected]

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/164209/5581031

OTS: FPT Software Europe