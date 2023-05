 OTS: Fraport AG / Fraport-Konzern erzielt im ersten Quartal deutliche ...

Fraport-Konzern erzielt im ersten Quartal deutliche Ergebnis-Verbesserung Operatives Ergebnis (EBITDA) mit 158,3 Millionen Euro mehr als verdoppelt / Ausblick bestätigt / Schulte: "Die Richtung stimmt: Erholung der Fluggastzahlen im ersten Quartal stärkt wirtschaftliches Ergebnis"

Frankfurt am Main Mit deutlich verbesserten Kennzahlen ist der Fraport-Konzern erfolgreich ins

Geschäftsjahr 2023 gestartet. Treiber der positiven Entwicklung war die

anhaltende Erholung des Verkehrsaufkommens an den Konzern-Flughäfen. Der Umsatz

des internationalen Flughafenbetreibers stieg um 41,9 Prozent auf 765,6

Millionen Euro. Das operative Ergebnis (EBITDA) lag mehr als 100 Prozent im Plus

bei 158,3 Millionen Euro. Im traditionell aufkommensschwächsten Quartal des

Jahres kletterte das Konzern-Ergebnis auf minus 32,6 Millionen (Q1 2022: minus

118,2 Millionen Euro).

"Die Richtung stimmt: Die zum Start in das neue Geschäftsjahr fortschreitende

Erholung der Fluggastzahlen stärkt unser wirtschaftliches Ergebnis im ersten

Quartal", sagt Dr. Stefan Schulte, Vorstandsvorsitzender der Fraport AG. "Für

den Sommer erwarten wir in Frankfurt ein Wachstum von 15 bis 25 Prozent. Darauf

bereiten wir uns intensiv vor. Die stabile Performance während der Osterferien

stimmt uns vorsichtig optimistisch. An unseren touristisch geprägten

internationalen Beteiligungsflughäfen ist die Erholung weiter fortgeschritten.

Neben Griechenland werden auf Jahressicht weitere Airports nah an das

Vorkrisenniveau herankommen. Für das Gesamtjahr erwarten wir eine anhaltend

positive Geschäftsentwicklung im Rahmen des gegebenen Ausblicks."

Starke Ergebnisverbesserung erreicht

Das Passagierwachstum und die damit verbesserte Erlössituation steigerten den

Umsatz um 41,9 Prozent auf 765,6 Millionen Euro. In den Umsatzerlösen sind

erstmalig auch die im Zuge der Steuerungsübernahme der

Sicherheitskontrollstellen am Flughafen Frankfurt vereinnahmten

Luftsicherheitsgebühren enthalten (45,1 Millionen Euro). Gleichzeitig entfallen

größtenteils die Erlöse aus Sicherheitsleistungen infolge der Entkonsolidierung

der Konzern-Gesellschaft FraSec Aviation Security GmbH zum 1. Januar 2023 in

Höhe von 33,1 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr. Bereinigt um Erlöse, die im

Zusammenhang mit Ausbauinvestitionen in den internationalen

Konzerngesellschaften standen (nach IFRIC 12), wuchs der Konzern-Umsatz um 37,9

Prozent auf 654,2 Millionen Euro.

Das operative Ergebnis konnte mehr als verdoppelt werden. Lag das EBITDA in der

Vorjahresperiode noch bei 70,7 Millionen Euro, stieg es innerhalb der ersten

drei Monate 2023 deutlich auf 158,3 Millionen Euro. Auf dieser Basis legte auch

das Konzern-Ergebnis erheblich zu: Es lag mit minus 32,6 Millionen Euro deutlich

über dem Vorjahresniveau (Q1 2022: minus 118,2 Millionen Euro).

Erholung des Passagieraufkommens im ersten Quartal fortgesetzt

In den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres stieg die Zahl der

Fluggäste in Frankfurt gegenüber der Vorjahresperiode um 56,0 Prozent. Ohne die

Sondereffekte der Streiktage im Februar und März wäre der Anstieg mit rund 60

Prozent noch stärker ausgefallen. Die Nachfrage war insbesondere im

Interkontinentalverkehr sowie zu Warmwasserzielen wie den Kanarischen Inseln

hoch. Auch die aktiv gemanagten internationalen Beteiligungsflughäfen legten

stark zu. Heraus stachen die griechischen Flughäfen mit einem konsolidierten

Wachstum von 44,0 Prozent und Antalya mit einem Plus von 32,1 Prozent. Beide

Regionen lagen damit zum Jahresstart nahezu auf beziehungsweise knapp über dem

Vorkrisenniveau.

Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 bestätigt

Nach Abschluss des ersten Quartals 2023 hält der Vorstand an der Prognose für

das laufende Geschäftsjahr fest: Am Flughafen Frankfurt erwartet Fraport ein

Fluggastaufkommen von über 80 bis etwa 90 Prozent des Vorkrisenniveaus von rund

70,6 Millionen Fluggästen im Jahr 2019. Für das Konzern-EBITDA geht das

Unternehmen von einer Verbesserung in einer Bandbreite von 1.040 bis circa 1.200

Millionen Euro aus. Auch beim Konzern-Ergebnis erwartet Fraport eine Steigerung

auf rund 300 bis etwa 420 Millionen Euro.

Über die Fraport AG und Frankfurt Airport

Die Fraport AG (https://www.fraport.com/de/konzern/ueber-uns.html) gehört zu den

international führenden Unternehmen im Airport-Business und ist an 28 Flughäfen

auf vier Kontinenten aktiv. Der Konzern erwirtschaftete 2019 bei 3,7 Milliarden

Euro Umsatz ein Jahresergebnis von rund 454 Millionen Euro. 2019 nutzten

insgesamt mehr als 182 Millionen Passagiere die Flughäfen mit einem

Fraport-Anteil von mindestens 50 Prozent. Aufgrund der COVID-19-Pandemie lag der

entsprechende Wert für 2022 lediglich bei 146 Millionen Passagieren. Der

Konzern-Umsatz belief sich im Geschäftsjahr 2022 auf 3,2 Milliarden Euro, das

Jahresergebnis lag bei 167 Millionen Euro.

Der Flughafen Frankfurt ist einer der führenden Airports in Europa und ein

bedeutendes internationales Luftverkehrsdrehkreuz. Im Jahr 2019 begrüßte Fraport

am Flughafen Frankfurt mehr als 70,5 Millionen Passagiere und schlug ein

Cargo-Volumen von rund 2,1 Millionen Tonnen um. Im Jahr 2022 wurden aufgrund der

COVID-19-Pandemie lediglich

48,9 Millionen Passagiere befördert. Das Cargo-Volumen lag bei 2,0 Millionen

Tonnen. Damit steht der Flughafen Frankfurt im Bereich Fracht auf Platz eins im

Ranking der europäischen Airports.

