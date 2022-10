 OTS: Gofore Plc / Das an der finnischen Börse notierte ...

Das an der finnischen Börse notierte IT-Beratungsunternehmen Gofore wächst in Deutschland durch die Übernahme der eMundo GmbH (FOTO) Gofore stärkt seine Präsenz in Deutschland durch die Übernahme der eMundo GmbH. eMundo plant und realisiert Digitalisierungsprojekte und entwickelt maßgeschneiderte Software-Lösungen für strategisch wichtige Funktionen in den Bereichen Cybersicherheit, Dienstleistungsprozesse, öffentlicher Nah- und Fernverkehr und Automobilsektor. Das Unternehmen beschäftigt aktuell 96 Mitarbeitende an sieben Standorten in Deutschland, Österreich und Norditalien und zählt zu seinen Kunden u.a. die Deutsche Bahn, BMW, Skidata und eine große Bundesagentur. Gofore wurde vor zwanzig Jahren als Start-Up gegründet und ist heute eines der profitabelsten IT-Unternehmens Finnlands mit über 1.100 Mitarbeitenden, das sowohl den öffentlichen als auch den industriellen Sektor im europäischen Digitalisierungs-Spitzenreiter Finnland* bedient.

wächst in Deutschland durch die Übernahme der eMundo GmbH Gofore realisiert die Hälfte seines Wachstums durch Akquisitionen und den Ausbau

des internationalen Geschäftes. Seit dem IPO im Jahr 2017 setzte der

IT-Dienstleister sieben Übernahmen erfolgreich um und weist kontinuierliche,

jährliche Umsatzwachstumsraten von bis zu 50 Prozent auf. Mit den drei Inhabern

der eMundo GmbH hat Gofore am 27. Oktober 2022 eine Vereinbarung zur Übernahme

von eMundo für 8,0 Millionen Euro mit einer zusätzlichen Earn-Out-Option

unterzeichnet. Gofore wird 30 Prozent des Kaufpreises in Aktien und 70 Prozent

in Cash bezahlen. Der Abschluss der Transaktion wird am 1. November 2022

erwartet. eMundo bleibt nach der Übernahme ein eigenständiges Unternehmen.

Mit Gofore und eMundo bündeln zwei Unternehmen mit einer sehr ähnlichen

Wertebasis und einer ethisch ausgerichteten Unternehmenskultur ihre Kräfte. In

der DACH-Region entsteht damit ein Team von über 120 Digitalisierungsexperten in

acht Niederlassungen, wodurch sich für beide Partner neue Wachstumsperspektiven

in einer Region ergeben, die einen starken Bedarf an digitalen Dienstleistungen

hat. Insgesamt zählt die Gofore-Gruppe damit über 1.200 Mitarbeitende in 18

Niederlassungen in Finnland, Deutschland, Spanien, Estland, Österreich und

Norditalien.

Gofore stärkt mit eMundo, das langfristige Partnerschaften mit Großkunden

unterhält, seine Position und die Wachstumsbedingungen in der DACH-Region, und

trägt seiner Strategie Rechnung, sowohl organisch als auch durch Übernahmen zu

wachsen.

Finnland ist der Spitzenreiter in der Digitalisierung in Europa und Gofore hat

daran wesentlichen Anteil. Gofore ist seit fast zwei Jahrzehnten Teil wichtiger

gesellschaftlicher Digitalisierungsprojekte in Finnland. Parallel dazu hat die

Firma ein wachsendes Privatkundengeschäft aufgebaut, das sich auf die

Digitalisierung des industriellen Sektors konzentriert. Wachstumspotenzial

hierfür sieht Gofore sowohl in Finnland als auch in ganz Europa.

Von diesem Know-how profitieren eMundo-Kunden im öffentlichen und privaten

Sektor. Zu den internationalen Kunden von Gofore zählen u.a. Voith, ABB, Bosch

Rexroth, Andritz, Krone, Finnair und KONE. Erst kürzlich konnte Gofore eine

Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

(GIZ) eingehen. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Gofore sein Know-how als

Technologiepartner von X-Road mit Expertise in der Entwicklung, sowie im Einsatz

von X-Road Instanzen und der Dienstleistungsintegration einbringen.

Kunden und Mitarbeiter profitieren

Beide Unternehmen Gofore und eMundo sind durch eine innovative

Unternehmenskultur geprägt, die auf flachen Hierarchien, agiler

eigenverantwortlicher Arbeitsweise und einer Beteiligung der Mitarbeitenden am

Unternehmenserfolg beruht.

Gofore ist für seine preisgekrönte Unternehmenskultur bekannt und wurde in

diesem Jahr von der finnischen Gewerkschaft für Ingenieure als

"Ingenieursarbeitgeber des Jahres" ausgezeichnet und letztes Jahr zur

Arbeitgebermarke des Jahres gewählt. Im Jahr 2017 konnte sich Gofore den ersten

Platz als "great place to work in Finland" sichern, in Europa rangierte Gofore

an zweiter Stelle bei dem Ranking. eMundo ist unter IT-Experten als

hervorragender Arbeitgeber bekannt und erfreut sich auf der deutschen

Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu Bestnoten von 4,9 von 5.

Günther Palfinger , CEO und einer der Gründer von eMundo, erläutert den

"Perfect-Match" beider Unternehmen:

"Wir sind auf der Suche nach einem Partner gewesen, der uns dabei unterstützt,

die nächste Stufe in unserer Geschäftsentwicklung zu erreichen, um den

steigenden Bedarf an digitalen Talenten für unsere Kunden zu decken und um mehr

Entwicklungsperspektiven und Karrierewege für unsere Mitarbeitenden zu bieten.

Die Einbindung in eine größere Firmengruppe bietet unseren Mitarbeitenden mehr

Sicherheit. Es geht nämlich nicht nur um Wachstum, sondern auch um das Matching

der Unternehmenskulturen, was uns beide zu einem besonderen Arbeitgeber macht.

Für unsere Mitarbeitenden eröffnet sich die Option, den aktienbasierten

Vergütungsplan von Gofore zu erhalten. Obwohl Gofore börsennotiert ist, gehört

die Mehrheit den Gründern, dem Führungsteam und Mitarbeitenden.Das gute

Arbeitgeberimage von Gofore unterstützt uns bei der Rekrutierung von

Mitarbeitenden. Mit Gofore haben wir die Möglichkeit, gemeinsam im großen Markt

mit starkem Bedarf an digitalen Dienstleistungen zu wachsen; Das gilt nicht nur

für das Wachstum bei den öffentlichen Auftraggebern, sondern auch im

Automobilsektor und Industrie 4.0. Wir freuen uns auf eine gemeinsame Zukunft

mit unserem Nordic Work Culture Zwilling."

Palfinger bleibt in seiner Position als CEO von eMundo bis Ende 2024. Danach

wird er Gofore bei weiteren M&A Aktivitäten in der DACH-Region unterstützen.

Co-Gründer und CTO Christian Eibl , sowie Co-CEO Lukas Lisowski und CEO eMundo

Österreich Wolfgang Brauneis bleiben weiterhin im Unternehmen.

Mikael Nylund , CEO von Gofore ergänzt:

"Die Übernahme von eMundo ist für uns ein großer Schritt, um unser Wachstum auf

dem deutschen Markt weiter vorantreiben zu können, indem wir in lokale Expertise

und in große, langfristige Kundenbeziehungen investieren. eMundo hat eine

ähnliche Wertebasis, wie wir seit 20 Jahren: für jeden Mitarbeitenden der

bestmögliche Arbeitgeber zu sein, und durch Erfolg beim Kunden zu wachsen.

Ausschlaggebend für eMundo war auch das hervorragende Kundenportfolio mit

langfristigen Kundenbeziehungen zu großen, führenden Kunden im Industriesektor,

wie BMW und die Deutsche Bahn. Synergien und Wachstumspotenzial eröffnen sich in

der Geschäftsentwicklung, in den Kundenbeziehungen und in der

Unternehmenskultur, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt. eMundo stellt

ein starkes Wachstumspotenzial für uns in Deutschland dar. Ich möchte eMundo

herzlich in der Gofore-Familie willkommen heißen."

*) Laut Statista ist Finnland bei der Digitalisierung international die Nummer

eins. Nirgendwo sonst auf der Welt ist der Digitalisierungsindex so stark wie im

digitalen Norden. Finnland ist auch Nummer eins gemäß dem Index für digitale

Wirtschaft und Gesellschaft (DESI), der den Digitalisierungsgrad von EU Ländern

miteinander vergleicht, und an zweiter Stelle in einer Studie, die die

Digitalisierung der Verwaltung von UN-Ländern untersucht.

https://digital-strategy.ec.europa.eu/de/policies/desi

https://publicadministration.un.org/en/Research/UN-e-Government-Surveys

Gofore Plc Börsenmitteilung, den 27. Oktober 2022 https://ots.de/o4Mn4d

Pressebild: https://ots.de/qzqeKe

Über Gofore Plc

Gofore wurde 2001 in Finnland gegründet und ist ein Beratungsunternehmen für

digitale Transformation mit nordischen Wurzeln und lokaler europäischer Präsenz

mit mehr als 1.200 leistungsstarken Mitarbeitenden in Finnland, Deutschland,

Spanien, Estland, Österreich und Italien. Wir verbinden finnische

Vertrauenswürdigkeit und Top-Expertise in unserer Branche. Gofore bietet ein

ganzheitliches Dienstleistungsangebot - Beratung, Software-Entwicklung, Design

und Qualitätssicherung - Werkzeuge, um positive Veränderungen in Gesellschaft

und Unternehmen anzustoßen. Gofore kümmert sich um seine Mitarbeiter, seine

Kunden und die Umwelt. Die Werte von Gofore leiten das Geschäft. Im Jahr 2021

belief sich der Nettoumsatz auf 104,5 Millionen Euro. Seit 2017 ist die Aktie

von Gofore Plc an der Nasdaq Helsinki Ltd. in Finnland gelistet. Gofore setzt

sowohl auf organisches Wachstum wie auch auf Unternehmensübernahmen. Seit 17

Jahren ist Gofore stark gewachsen, in den meisten Jahren mit einer

Umsatzwachstumsrate bis zu 50 Prozent , bei gleichzeitiger jährlicher

Profitabilität von 10 Prozent. In der DACH-Region unterhält Gofore Standorte in

München, Braunschweig, Frankfurt, Stuttgart, Ingolstadt, Klagenfurt, Salzburg

und Bozen. Seit 2017 ist Gofore mit der Gründung der Gofore GmbH in Deutschland

vertreten, im Jahr 2019 erfolgte die Übernahme des international renommierten

Designbüros Mangodesign in Braunschweig. Weitere Informationen zu Gofore finden

Sie hier: http://www.gofore.com

Über eMundo

eMundo wurde im Jahr 2000 in München gegründet und beschäftigt aktuell (Stand

Oktober 2022) 96 Mitarbeitenden in sieben Niederlassungen in Frankfurt,

Stuttgart, Ingolstadt, München, Salzburg, Klagenfurt und Bozen. eMundo plant und

realisiert Digitalisierungsprojekte und entwickelt maßgeschneiderte

Software-Lösungen für strategisch wichtige Funktionen, wie Cybersicherheit,

Dienstleistungsprozesse, öffentlicher Nah- und Fernverkehr, Industrie und

Automotive. Die größten Kunden sind u.a. Deutsche Bahn, BMW und Skidata. Zu den

weiteren Kunden gehören auch eine Bundesagentur und ein Energy-Drink-Hersteller.

Der Nettoumsatz von eMundo belief sich auf 6,1 Millionen Euro im Geschäftsjahr

2021. Für das Geschäftsjahr 2022 wird eine Umsatzwachstumsrate von über 30

Prozent und eine Steigerung der Rentabilität erwartet. Weitere Informationen zu

eMundo finden Sie hier: http://www.e-mundo.de/de

