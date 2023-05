 OTS: HanseMerkur / Geschäftsjahr 2022: HanseMerkur stellt Weichen für ein ...

Geschäftsjahr 2022: HanseMerkur stellt Weichen für ein langes und gesundes Leben - mit Krebs-Scan (FOTO) Kundennähe und Innovationsstärke prägen Wachstum in allen Geschäftsfeldern

gesundes Leben - mit Krebs-Scan - HanseMerkur im Club der Eigenkapital-Milliardäre angekommen

- Neugeschäft wächst mit Ausnahme der Einmalbeiträge in allen Geschäftsfeldern

über Marktniveau

- Laufende Beiträge steigen um 7,2 % auf neuen Höchststand von 2,4 Mrd. EUR

- Reiseweltmeister Deutschland ist zurück: Segment "Reise & Freizeit" steigert

Beitragseinnahme um 45,9 %

- Mit einem Konzernjahresüberschuss nach Steuern von 98,1 Mio. EUR beweist

HanseMerkur erneut Ertragsstärke

Die HanseMerkur setzt ihren Erfolgskurs fort: So wächst die HanseMerkur

Krankenversicherung AG bei den Beitragseinnahmen der Voll- und

Zusatzversicherung im 21. Jahr in Folge und verzeichnet in der

Krankenvollversicherung einen herausragenden Neugeschäftsmarktanteil von 12,7 %.

Mit der Markteinführung des Früherkennungsprogramms Krebs-Scan unterstreicht der

Hamburger Versicherer erneut seine Innovationsstärke. Das Geschäftsfeld "Reise &

Freizeit" schreibt mit seiner bislang höchsten Beitragseinnahme (267,6 Mio. EUR)

Erfolgsgeschichte. Im Geschäftsfeld "Schaden & Unfall" erweist sich vor allem

das strategische Segment der Tierversicherungen als Wachstumstreiber. Das

Konzern-Eigenkapital stieg bereits zum vierten Mal nacheinander um über 100

Millionen EUR und erreicht 1,059 Mrd. EUR.

Vorstandsvorsitzender Eberhard Sautter kommentiert das Geschäftsjahr 2022 so:

"Trotz eines von multiplen Krisen geprägten Jahres ist es der HanseMerkur dank

konsequenter Strategieumsetzung erneut gelungen, außerordentlich starke

Ergebnisse zu realisieren. Substanziell hierfür ist die Entwicklung der

laufenden Beiträge, die wir um 7,2 % auf 2,4 Mrd. EUR steigern konnten. Damit

verzeichnen wir in einem von Unsicherheiten bestimmten Krisen- und Kriegsjahr

ein nachhaltiges Wachstum gegenüber 2021. Hervorzuheben ist die außerordentlich

positive Neugeschäftsentwicklung in unserem Kernkompetenzfeld

Krankenversicherung. Das zeigt, dass die Kombination aus smarten Produkten,

marktführendem Preis-Leistungs-Verhältnis und einem plural aufgestellten

Vertrieb immer mehr Kunden von der HanseMerkur überzeugt."

Starkes Wachstum in den einzelnen Geschäftsfeldern und plangemäß starke

Drosselung des Einmalbeitragsgeschäfts

In drei von vier Geschäftsfeldern wachsen die Beitragseinnahmen - bei "Reise und

Freizeit" und "Schaden und Unfall" jeweils zweistellig (+45,9 % bzw. +10,5 %)

und bei "Gesundheit und Pflege" um 3,7 %. Einzig im Geschäftsfeld "Risiko und

Altersvorsorge" ist ein Rückgang der Beitragseinnahme (-69,2 %) zu konstatieren,

der aus der strategiekonformen Reduzierung der Einmalbeiträge von 1.118,4 Mio.

EUR auf 217,7 Mio. EUR (-80,5 %) resultiert. Vor diesem Hintergrund liegt die

Brutto-Beitragseinnahme der HanseMerkur Gruppe mit 2.602,3 Mio. EUR unter dem

extrem starken Vorjahreswert von 3.343,8 Mio. EUR. Dazu Eberhard Sautter: "Wir

haben im vergangenen Jahr angekündigt, dass wir das Einmalbeitragsgeschäft 2022

deutlich herunterfahren. Nach drei sehr starken Einmalbeitragsjahren haben wir

nun wieder verstärkt auf laufende Beiträge umgestellt, um die Solvenz zu

schonen." Sehr erfreulich ist, dass der konsolidierte Konzernjahresüberschuss

nach Steuern mit 98,1 Mio. EUR erneut auf hohem Niveau verbleibt, womit das

geplante Ergebnis erreicht wurde. Ein weiterer wichtiger Meilenstein: "Beim

Eigenkapital haben wir erstmals die Eine-Milliarde-Marke durchbrochen. Damit

rücken wir in eine andere Branchenliga auf", konstatiert Sautter. Insgesamt

schenkten im Berichtszeitraum rund 11,6 Mio. Versicherte dem Unternehmen ihr

Vertrauen. Damit ist mehr als jeder siebte Bundesbürger bei der HanseMerkur

versichert.

Immense Zuwächse im Geschäftsfeld "Gesundheit & Pflege"

Im Hauptgeschäftsfeld "Gesundheit & Pflege" steigert das Unternehmen die

Beitragseinnahmen auf 1.836,6 Mio. EUR (+3,7 %). Die HanseMerkur

Krankenversicherung AG verzeichnet im 21. Jahr in Folge mit 9.601 Versicherten

einen marktüberdurchschnittlichen Netto-Zuwachs in der Krankenvollversicherung

(+28,3 % gegenüber Vorjahr). Der Neugeschäftsmarktanteil liegt hier bei 12,8 %.

Die Zahl der Zusatzversicherten ist um 4.000 Personen gewachsen (0,3 %). Kunden

profitierten von einer Netto-Verzinsung in Höhe von 2,4 % (Branche: 2,3 %). Seit

2012 liegt die Nettoverzinsung der HanseMerkur Krankenversicherung

ununterbrochen über Marktniveau.

Gesundheitsmarkt gestalten: Neues Potenzial für die Krebsfrüherkennung

Auf Produktebene setzt das Unternehmen mit dem im September 2022 eingeführten

Früherkennungsprogramm Krebs-Scan Maßstäbe. Im Rahmen einer sechsmonatigen

Pilotphase wurde Krebs-Scan zunächst in fünf ausgewählten Regionen (Hamburg,

Berlin, Leipzig, Stuttgart und München) sowie online zum Verkauf angeboten und

ermöglicht Kunden Zugang zu einer fortschrittlichen Krebsfrüherkennung.

Leitgedanke für diese Innovation: Aktuell gibt es für weniger als die Hälfte der

jährlichen Neuerkrankungen gesetzlich unterstützte Angebote zur Früherkennung.

Dabei sind die Heilungschancen meist umso besser, je früher der Krebs erkannt

wird. Im Rahmen der Zusatzversicherung Krebs-Scan kann mit der Kombination aus

dem Bluttest PanTum Detect® und modernsten bildgebenden Verfahren wie MRT und

PET/CT eine Vielzahl an Krebsarten frühzeitig entdeckt werden - auch solche, für

die es keine etablierten Früherkennungsprogramme gibt. Mit Krebs-Scan ergänzt

die HanseMerkur bestehende Untersuchungen und trägt dazu bei, die Lücke in der

Krebsfrüherkennung zu schließen. "Unser Ansinnen ist es, die Weichen für ein

langes und gesundes Leben bestmöglich zu stellen. Als moderner

Krankenversicherer wollen wir echte Mehrwerte für die Gesundheit unserer Kunden

schaffen und medizinische Innovationen verfügbar machen. Gerade bei einer

Krebserkrankung ist der Zeitpunkt der Diagnose oftmals entscheidend für den

Behandlungserfolg. Krebs-Scan hat das Potenzial, die Früherkennung auf eine

völlig neue Stufe zu heben", erläutert Eberhard Sautter die Beweggründe.

"Reise & Freizeit": Als Qualitätsanbieter gefragt

In der Reiseversicherung unterstrich die HanseMerkur 2022 ihre Position als

eines der marktführenden Unternehmen: Ihr gelang mit einem Beitragswachstum von

45,9 % auf 267,6 Mio. EUR das beste Ergebnis der Unternehmensgeschichte. Damit

erreicht die HanseMerkur in diesem Segment frühzeitig ihr für das Jahr 2025

gesetzte Ziel eines Prämienvolumens von mehr als 250 Mio. EUR. Gegenüber dem

Vor-Corona-Jahr 2019 zeigt das Beitragsvolumen ein Plus von 11,8 %. Nach drei

Jahren pandemiebedingter Reiseeinschränkungen haben die Deutschen jetzt enormen

Nachholbedarf. Auch die jüngste HanseMerkur Reisestudie (https://newsroom.hansem

erkur.de/reise/reisefreude-ungebrochen-die-neue-hansemerkur-reisestudie/) kommt

zu dem Ergebnis: Die Deutschen verreisen wieder! 86 % der Befragten gaben an,

dass ihnen der Urlaub 2023 sehr wichtig sei - vor allem rundum abgesichert. "Wir

haben uns in den vergangenen Jahren erfolgreich als Qualitätsanbieter

positioniert, der sich schnell und flexibel auf sich verändernde Bedarfe

ausrichtet. Als erster Anbieter eines Corona-Reiseschutzes haben Kunden und

Touristikpartner uns als ebenso innovativ wie verlässlich erlebt. Mit der

zunehmenden Erholung der interkontinentalen Reisemärkte hat die HanseMerkur

Reiseversicherung somit beste Aussichten, ihre Marktdurchdringung stetig weiter

zu erhöhen", prognostiziert Eberhard Sautter. "Mittelfristig haben wir uns

vorgenommen, führender Reiseversicherer in Europa zu werden." Neben Österreich,

wo die HanseMerkur in diesem Jahr das zehnjährige Jubiläum ihres Vertriebsbüros

begeht, bearbeitet das Unternehmen auch die Schweiz und Polen mit lokalen

Vertriebsteams. In den kommenden Monaten wird die weitere internationale

Expansion mit einem Vertriebsstandort in den Niederlanden erfolgen. Unabhängig

von den lokalen Verkaufsbüros kann die HanseMerkur ihre Produkte im gesamten

Europäischen Wirtschaftsraum anbieten.

"Risiko & Altersvorsorge": Stabile laufende Beiträge

Im Geschäftsfeld "Risiko & Altersvorsorge" sank die Beitragseinnahme um 69,2 %

auf 400,2 Mio. EUR - als Folge des deutlichen Rückgangs der Einmalbeiträge von

1.118,4 Mio. EUR auf 217,7 Mio. EUR (-80,5 %). Die laufenden Beiträge bewegten

sich mit 182,5 Mio. EUR hingegen auf Vorjahresniveau. Die Netto-Verzinsung der

bei erneut

niedriger Verwaltungskostenquote (1,2 %) bzw. Abschlusskostenquote (3,1 %). Auch

im Marktvergleich überzeugt das Unternehmen mit starken Kennzahlen: Die

WirtschaftsWoche zeichnete in Zusammenarbeit mit dem Analysehaus Morgen&Morgen

die fondsgebundene Privatrente der HanseMerkur Leben kürzlich als eines der

leistungsstärksten Produkte im Branchenvergleich aus. Beim "Deutschen

Versicherungs-Award", der jährlich von der Ratingagentur Franke und Bornberg,

dem Nachrichtensender ntv und dem Deutschen Institut für Service-Qualität

verliehen wird, wurde das Unternehmen für die Basisrente Fonds und Basisrente

Neue Klassik als Top-Anbieter gekürt. Ende April hat das Analysehaus Assekurata

für das Handelsblatt gemanagte Fonds auf deren Eignung in Rentenversicherungen

untersucht. Ergebnis: Die HanseMerkur gehört zu den besten Anbietern gemanagter

Fondspolicen und ihr Fonds "HM Strategie chancenreich" wird mit der Bestnote

"sehr gut" bewertet.

Geschäftsfeld "Schaden & Unfall": Wachstumsmarkt Tierversicherung

Im Geschäftsfeld "Schaden und Unfall" wurden ein Prämienwachstum von 10,5 % und

eine Beitragseinnahme von 97,9 Mio. EUR erreicht. Am stärksten entwickelte sich

gegenüber 2021 das Segment Sachversicherungen (+42,0 %). Maßgeblich hierfür war

vor allem das strategische Feld der Tierversicherungen. Rund 14,3 % der

Beitragseinnahmen der HanseMerkur Allgemeine stammten aus den Tierversicherungen

(Vorjahr: 6,8 %). Nachdem die HanseMerkur schon 2019 mit der Einführung einer

OP-Versicherung frühzeitig das richtige Gespür für die Bedarfe ihrer Kunden

hatte, baute sie 2022 mit der Tier-Krankenversicherung für Hunde und Katzen das

Produktportfolio aus. Mit ihren Rundum-sorglos-Paketen und der hohen Expertise,

gepaart mit einem großen Marktpotenzial, setzt sich die HanseMerkur das Ziel, in

den kommenden Jahren "der" Tier-Versicherer zu werden.

Asset Management: Bestes Ergebnis vor Steuern

Zu einer wesentlichen Ertragsquelle hat sich das Geschäftsfeld "Asset

Management" entwickelt. Mit einem Ergebnis von 35,8 Mio. EUR vor Steuern

erreichten die Asset-Management-Gesellschaften 2022 eine neue Rekordhöhe (+31,1

%). Durch die erfolgreiche Anlagepolitik nimmt auch das Drittgeschäft in Form

institutioneller Investoren kontinuierlich Fahrt auf. 2021 verwalteten

HanseMerkur Trust AG (HMT) und die Immobilientochter HanseMerkur Grundvermögen

AG (HMG) bereits drei Mrd. Euro für Drittinvestoren (2022: 3,5 Mrd. EUR). Damit

erreichten sie vorzeitig das ursprünglich für 2025 gesetzte strategische Ziel,

sodass dieses im vergangenen Jahr auf die perspektivische Zielmarke von fünf

Mrd. EUR heraufgesetzt werden konnte, was die hohe Expertise der HanseMerkur

Asset Management Gesellschaften widerspiegelt. Vor dem Hintergrund eines

zinsdrehenden Marktes wird im laufenden Geschäftsjahr insbesondere die HMT

verstärkt Drittgeschäft zeichnen. Die Assets under Management der HMG übertrafen

2022 sechs Milliarden Euro, davon entfielen rund 4,5 Milliarden Euro auf

Immobilien und rund 1,6 Milliarden Euro auf Immobilienfinanzierungen. Insgesamt

hat die HMG Darlehen und Beteiligungen für rund 850 Millionen Euro vergeben und

ihre Planungen damit deutlich übertroffen.

Mitarbeiter partizipieren am ertragreichen Wachstum

Auch 2022 schuf die HanseMerkur neue Arbeitsplätze: Das Unternehmen beschäftige

2.346 Angestellte im Innen- und Außendienst sowie hauptberufliche Vermittler.

Das entspricht einem Zuwachs von 55 Stellen. Mit einer Sonderzahlung in Höhe von

1.500 EUR hat die HanseMerkur die Mitarbeitenden am Unternehmenserfolg

beteiligt. Des Weiteren zahlte sie ihren Mitarbeitenden zusätzlich zu der

tariflich vereinbarten Leistung (1.000 EUR) eine freiwillige

Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 1.000 EUR. Als Krankenversicherer hat die

Gesundheit der Mitarbeitenden höchste Priorität für die HanseMerkur. Daher

stellt sie seit 1. Mai 2023 das Früherkennungsprogramm Krebs-Scan als

betriebliche Krankenzusatzversicherung kostenlos zur Verfügung.

Ausblick 2023

Mit rund 250.000 neuen Versicherten setzt die HanseMerkur im ersten Quartal das

starke Wachstum aus 2022 fort. Im Hauptgeschäftsfeld "Gesundheit & Pflege"

konnten die Beitragseinnahmen um 7,9 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 480

Mio. EUR gesteigert werden. Seit März 2023 bietet die HanseMerkur das Produkt

Krebs-Scan bundesweit über alle Vertriebskanäle hinweg an. Darüber hinaus wurde

Krebs-Scan in Q1 auch als betriebliche Krankenversicherung eingeführt und steht

KMU und Konzernen als Angebot für Ihre Mitarbeitenden zur Verfügung. Auch

aufseiten bestehender Kooperationspartner stößt die einzigartige

Zusatzversicherung auf hohes Interesse. Das Geschäftsfeld "Reise & Freizeit"

verzeichnet mit 83,5 Mio. EUR Beitragseinnahme weiterhin großen Zuwachs (+ 21,7

% gegenüber dem Vorjahr). Im Geschäftsfeld "Schaden & Unfall" legten die

Beiträge um 21,8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 39,2 Mio. EUR zu. Träger

dieser Entwicklung ist erneut die Tierversicherung. Im Geschäftsfeld "Risiko &

Altersvorsorge" konnte die Überschussbeteiligung mit 2,1 % Gesamtverzinsung

erneut stabil gehalten werden. Die gebuchten Beiträge sanken auf 51,9 Mio. EUR

(-58,9 %), was auf den Zinsanstieg zurückzuführen ist, der mit einer starken

Absenkung der Einmalbeiträge einhergeht. "In Anbetracht der demografischen

Entwicklung drängt die Zeit für die angekündigten politischen Reformen der

Altersvorsorge. Es bedarf dringend neuer Konzepte, die auf die heutige Zeit und

die Lebenssituation der Menschen angepasst sind. Die aktuell hohen Energie- und

Lebenshaltungskosten führen unweigerlich zu einer Kaufzurückhaltung bei

Altersvorsorgeprodukten. Schon heute haben etwa 40 Prozent der Menschen fast

keine Ersparnisse und damit kaum eine Möglichkeit, sich gegen die hohe Inflation

abzusichern und andererseits für ihre Rentenphase vorzusorgen", so Eberhard

Sautter.

Auch insgesamt bleibt das Umfeld 2023 mit den anhaltenden geopolitischen

Konflikten und der Volatilität der Finanzmärkte äußerst herausfordernd.

"Gleichwohl blicken wir aufgrund unserer strategisch guten Positionierung,

unserer Innovationskraft und unseres starken Asset Managements optimistisch auf

das Geschäftsjahr. Insbesondere im Krankenversicherungsmarkt haben wir uns viel

vorgenommen. Wir sind zuversichtlich, dass wir unser strategisches

Mittelfristziel, in die Top-10 der deutschen privaten Gesundheitsversicherer

aufzusteigen, bereits in diesem Jahr realisieren können", gibt Eberhard Sautter

den Ausblick auf 2023. Auch darüber hinaus bestätigt das Unternehmen seine

Mittelfristziele, die bis zum Jahr 2025 unter anderem ein dauerhaftes

Beitragsaufkommen von über drei Mrd. EUR bei einem stabilen Jahresüberschuss von

100 Mio. EUR nach Steuern vorsehen.

Pressekontakt:

HanseMerkur Unternehmenskommunikation

Siegfried-Wedells-Platz 1

20354 Hamburg

Tel.: 040 4119-1357

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/12875/5501113

OTS: HanseMerkur