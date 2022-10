 OTS: Haufe / Haufe-Lexware Real Estate im Geschäftsjahr 2021/22 wieder mit ...

Haufe-Lexware Real Estate im Geschäftsjahr 2021/22 wieder mit deutlichem Kundenwachstum durch Fokus auf Kundennutzen und Partnerangebote / Kundenorientierung und offenes IT-Ökosystem sichern Erfolg Die Haufe-Lexware Real Estate AG, der wohnungs- und immobilienwirtschaftliche Software-Spezialist der Haufe Group, hat das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 erneut erfolgreich abgeschlossen. Den Grund für die positive Entwicklung sieht das auf ERP (Enterprise-Resource-Planning)-Lösungen für die Immobilienwirtschaft spezialisierte Unternehmen in seinem konsequenten Fokus auf Kundennutzen sowie die Einbettung seiner Softwareprodukte in offene IT-Ökosysteme.

Freiburg "Gestaltbare Software-Ökosysteme mit offenen und flexiblen Schnittstellen plus

maximale Konzentration auf die Bedürfnisse unserer Kund:innen und Anwender:innen

sind die Formel unseres Erfolgs am Markt. Damit konnten wir den Umsatz steigern,

trotz der für uns und unsere Kund:innen erst im Frühjahr ausgelaufenen

Corona-Auflagen", kommentiert Ralf Jacobus, verantwortlich für Vertrieb,

Beratung und Support von Haufe-Lexware Real Estate das Jahresergebnis.

Bester Kundenservice braucht qualifizierte Mitarbeiter:innen

Seinen Erfolg sichert das Softwareunternehmen mit einer deutlichen Aufstockung

der Mitarbeiterzahl ab. So ist in den zwölf Monaten zu Juni 2022 der

Personalstand um 20 Prozent gestiegen. "In der Softwarebranche kann man sich vor

allem mit starker Kundenzentrierung und gutem Serviceniveau vom Wettbewerb

abheben. Hohe Intensität bei der Kundenbetreuung benötigt mitarbeiterstarke

Teams - schließlich ist der vertrauensvolle und persönliche Umgang mit

Kund:innen einer unserer wichtigsten Werte", so Jacobus.

Folglich entfällt rund die Hälfte der neuen Haufe-Mitarbeiter:innen auf die für

die Kundenzentrierung besonders wichtigen Teilbereiche Service Innovation und

Produkt Support. "Mit einer hochqualifizierten Kundenbetreuung plus der parallel

vorangetriebenen Vernetzung unseres Produktportfolios ist die Haufe-Lexware Real

Estate für die Herausforderungen der digitalen Plattformökonomie, die immer

stärker auch in der Immobilienwirtschaft Einzug hält, für die Zukunft bestens

gerüstet", so Jacobus weiter.

Haufe-Lexware Real Estate wird von Kund:innen sehr stark weiterempfohlen

Dass der Fokus des Unternehmens auf Kundenservice und Anwenderfreundlichkeit

seiner Softwarelösungen die richtige strategische Ausrichtung ist, spiegelt sich

nicht zuletzt in der Entwicklung der Kundenzahlen. Über alle ERP-Lösungen hinweg

- von Haufe PowerHaus, einem Flaggschiffprodukt, das seit 25 Jahren

Branchenstandards setzt, bis hin zu Haufe axera und Haufe wowinex - wurde ein

Neukundenzuwachs von rund sieben Prozent erreicht. Auch die Zufriedenheit der

Bestandskunden konnte signifikant gesteigert werden. So hat sich die

Weiterempfehlungsrate von Produkten und Services durch Haufe-Kunden in etwa

verdoppelt.

"Bei der Planung und Gestaltung neuer Lösungen steht für uns der Mensch im

Mittelpunkt. Unser Produktportfolio unterstützt seine Nutzer:innen im

Tagesgeschäft als auch im Management von Krisen. Das bedeutet zugleich, mit

unseren agilen Partnern aus der PropTech-Szene weiterhin auf hohem

Innovationsniveau zusammenzuarbeiten, um die besten Lösungen für die

Immobilienwirtschaft der Zukunft zu schaffen", so Susanne Vieker, verantwortlich

für die Bereiche Business Development und Softwareentwicklung sowie Mitglied der

Geschäftsleitung von Haufe-Lexware Real Estate.

Gewinner setzen auf Fachwissen von Haufe

"Mit den Fachwissensprodukten von Haufe bieten wir Kund:innen seit Jahren

businessrelevantes und rechtssicheres Know-how - das ist unser Anspruch", sagt

Susanne Vieker weiter. So sind zum Beispiel die beim diesjährigen Verwaltertag

des Branchenverbands VDIV e. V. in Berlin ausgezeichneten Immobilienverwaltungen

allesamt Kunden hochmoderner Haufe Fachwissensdatenbanken.

Über die Haufe Group und Haufe-Lexware Real Estate:

Die Haufe Group ist ein führender B2B-Anbieter für integrierte Unternehmens- und

Arbeitsplatzlösungen, der in den Bereichen Software Solutions, Content und

Learning bei der nachhaltigen Unternehmensentwicklung sowie der erfolgreichen

Gestaltung von Transformationsprozessen unterstützt. In den vergangenen 70

Jahren hat sich die Haufe Group von einem erfolgreichen Verlagshaus zu einem

umfassenden Corporate Services-Lösungsanbieter entwickelt.

Mit starken Produktmarken wie Haufe, Lexware, Haufe Akademie, smartsteuer oder

Steuerbot finden die Services der Haufe Group Einsatz in Großunternehmen, in

mittelständischen Betrieben sowie in Kleinunternehmen und bei

Solo-Selbstständigen. Die Haufe Group beschäftigt rund 2.300 Mitarbeitende an 13

Standorten und konnte das Geschäftsjahr 2021/22 mit einem Umsatz von 436

Millionen Euro abschließen.

In der Branche der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft fokussiert sich die Haufe

Group auf die Entwicklung zukunftsfähiger Technologien und Services für

Wohnungsunternehmen, Genossenschaften sowie Haus- und Immobilienverwaltungen, um

deren Arbeitsprozesse erfolgreich zu gestalten. Zusatzmodule für die etablierte

Branchensoftware und Partnerlösungen sind ebenso Bestandteile des digitalen

Ökosystems wie Services, Weiterbildung und Beratungsleistungen. Als einziger

Anbieter stellt Haufe den Software-Anwendern Fachwissen mit Anspruch auf

Rechtssicherheit direkt in der Software bereit. Weitere Informationen finden Sie

unter www.realestate.haufe.de (https://realestate.haufe.de/)

