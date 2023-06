 OTS: Heidelberg Materials AG / Bereit für die nächsten 150 Jahre: Heidelberg ...

Bereit für die nächsten 150 Jahre: Heidelberg Materials feiert Firmenjubiläum (FOTO) Heidelberg (ots) -

Firmenjubiläum - Heidelberg Materials feiert 150-jähriges Bestehen mit einem Festakt in

Heidelberg unter dem Motto "150 Jahre Fortschritt"

- Dauerausstellung in der Hauptverwaltung informiert über Geschichte und

Zukunftsthemen

- Im Rahmen seiner Jubiläumsaktion "Neue Innovationstreffpunkte für Heidelberg"

stellt Heidelberg Materials insgesamt 150 Bänke aus nachhaltigen Baustoffen

sowie Bäume zur Verfügung

Heidelberg Materials feiert in diesem Jahr sein 150-jähriges Firmenjubiläum. Am

20. Juni fand in der Heidelberger Hauptverwaltung dazu ein Festakt unter dem

Motto "150 Jahre Fortschritt" mit Gästen und Mitarbeitenden statt.

"150 Jahre Heidelberg Materials - das sind 150 Jahre, die durch Menschen geprägt

wurden, deren Innovationsgeist und Mut zu steter Veränderung geführt haben. So

viele Jahre erfolgreich zu sein, verdanken wir ihnen und dem gemeinsamen Streben

nach Fortschritt", sagt Dr. Dominik von Achten, Vorsitzender des Vorstands von

Heidelberg Materials. "Seit 1873 haben unsere Baustoffe zahlreiche Innovationen

in aller Welt ermöglicht. Und das sollen sie auch in den nächsten 150 Jahren

tun. Mit einer breiten Palette an nachhaltigen Baustoffen gestaltet Heidelberg

Materials bereits heute die Zukunft des Bauens entscheidend mit."

Angefangen hat die Geschichte von Heidelberg Materials im Jahr 1873 mitten in

Heidelberg. Mit nur 35 Mitarbeitenden begann Johann Philipp Schifferdecker

damals, einen völlig neuen, qualitativ hochwertigen Baustoff herzustellen:

Portlandzement. Heute, 150 Jahre später, ist Heidelberg Materials einer der

weltweit größten Anbieter von Baustoffen - mit rund 51.000 Beschäftigten in über

50 Ländern.

Mehr denn je braucht die Gesellschaft intelligente, nachhaltige und

widerstandsfähige Infrastruktur, Gebäude und öffentliche Räume. Heidelberg

Materials treibt diesen Fortschritt weltweit voran. Schon jetzt ist das

Unternehmen weltweit Branchenführer bei den CO2-Reduktionszielen und Vorreiter

bei innovativen Technologien wie der CO2-Abscheidung, -Nutzung und -Speicherung.

Entwickelt werden neue, intelligente Materialien, um das Bauen nachhaltiger zu

machen - global führend durch Heidelberg Materials.

Wie genau das Unternehmen unter anderem die Dekarbonisierung seiner Produkte

vorantreibt, darüber informiert ab sofort eine Ausstellung im Foyer der

Hauptverwaltung in Heidelberg. Die Exponate zeigen Meilensteine, die die

Geschichte des Unternehmens prägen und geben Einblicke in die

Unternehmenskultur, auf der die 150-jährige Erfolgsgeschichte von Heidelberg

Materials basiert. Zudem können Besuchende die innovativen, nachhaltigen

Baustoffe sowie digitale Lösungen des Unternehmens erleben.

"150 Jahre Fortschritt, Innovation und Expertise sind Ansporn und Verpflichtung

zugleich, eine nachhaltigere Zukunft für kommende Generationen mitzugestalten",

so Dr. von Achten. "Dies wollen wir auch an unserem Standort Heidelberg erlebbar

machen. Deshalb fällt mit dem heutigen Tag der Startschuss für unsere

Jubiläumsaktion "Neue Innovationstreffpunkte für Heidelberg". In den nächsten

Wochen und Monaten werden im Heidelberger Stadtgebiet Orte der Begegnung

entstehen, die zu Austausch und innovativen Diskussionen anregen sollen. Hierfür

wollen wir insgesamt 150 Bänke aus nachhaltigen Baustoffen aufstellen und Bäume

pflanzen."

Mehr Informationen über die Erfolgsgeschichte von Heidelberg Materials können

unter 150 Jahre Fortschritt | Heidelberg Materials abgerufen werden. Dort steht

auch die Publikation "Die Geschichte von Heidelberg Materials - Der Weg des

süddeutschen Unternehmens zum internationalen Konzern" zum Download bereit.

Über Heidelberg Materials

Heidelberg Materials ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von

Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zement,

Zuschlagstoffen und Transportbeton. Wir sind mit mehr als 51.000 Beschäftigten

an fast 3.000 Standorten in über 50 Ländern vertreten. Im Mittelpunkt unseres

Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur

CO2-Neutralität und Kreislaufwirtschaft in der Baustoffindustrie arbeiten wir an

nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft. Unseren Kunden erschließen

wir neue Möglichkeiten durch Digitalisierung.

Pressekontakt:

Director Group Communication & Investor Relations

Christoph Beumelburg, T +49 6221 48113-249

mailto:[email protected]

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/8044/5539666

OTS: Heidelberg Materials AG

ISIN: DE0006047004