 OTS: Heidelberg Materials AG / Gutes Halbjahresergebnis: Heidelberg Materials ...

Gutes Halbjahresergebnis: Heidelberg Materials hebt Ausblick für 2023 deutlich an

Heidelberg - Umsatzerlöse erhöhen sich um 8,5 %1) auf 10.473 Mio EUR

- Ergebnissteigerung2) um 37,5 %1) auf 1.189 Mio EUR

- CO2-Emissionen um weitere 2,4 % verringert, EU-Innovationsfonds unterstützt

wegweisendes CCS-Projekt in Deutschland

- Dritte Tranche des Aktienrückkaufprogramms in Höhe von bis zu 300 Mio EUR

startet

- Ausblick 2023 deutlich angehoben: Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs von

2,7 Mrd EUR bis 2,9 Mrd EUR erwartet (bisher: 2,50 Mrd EUR bis 2,65 Mrd EUR)

1) Bereinigt um Konsolidierungskreis- und Wechselkurseffekte; 2) Ergebnis des

laufenden Geschäftsbetriebs

"Wir haben das erste Halbjahr 2023 mit einem guten Ergebnis abgeschlossen", so

Dr. Dominik von Achten, Vorsitzender des Vorstands von Heidelberg Materials.

"Auch in einem schwächeren Marktumfeld mit zum Teil deutlich rückläufigen

Absätzen konnten wir uns gut behaupten. Für das zweite Halbjahr sind wir

weiterhin zuversichtlich und heben daher unseren Ausblick für das Gesamtjahr

2023 nochmals kräftig an.

Auch in Sachen Nachhaltigkeit machen wir weiter gute Fortschritte. Im ersten

Halbjahr 2023 haben wir unsere spezifischen Netto-CO2-Emissionen durch

zahlreiche Maßnahmen erneut gesenkt. Mit der Vielzahl unserer Projekte zur

Abscheidung, Nutzung und Speicherung von CO2 (CCUS) zielen wir auf die

vollständige Dekarbonisierung unserer Produkte. Erst kürzlich haben wir die

Förderzusage des EU-Innovationsfonds für ein wegweisendes CCS-Projekt in

Deutschland erhalten. Die konsequente Reduktion unseres CO2-Fußabdrucks und die

Stärkung der Kreislaufwirtschaft sind unsere größten Hebel, um unseren Kunden in

großem Umfang klimafreundliche Produkte anbieten zu können."

Absatz-, Umsatz- und Ergebnisentwicklung

Die rückläufige Entwicklung der Absatzzahlen hat sich auch im zweiten Quartal

2023 fortgesetzt. Die hohe Inflation und abermals gestiegene Finanzierungskosten

führten vor allem im privaten Wohnungsbau zu einer geringeren Bautätigkeit.

Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 5,3 % auf 10.473 (i. V.: 9.950) Mio

EUR. Ohne Berücksichtigung von Konsolidierungskreis- und Währungseffekten betrug

der Zuwachs 8,5 %.

Das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs verzeichnete einen Zuwachs um 31,0

% und erhöhte sich auf 1.189 (i. V.: 908) Mio EUR (+37,5 % auf vergleichbarer

Basis). Neben dem Umsatzwachstum trugen insbesondere ein kontinuierliches

Kostenmanagement sowie die leichte Entspannung auf den Energie- und

Rohstoffmärkten zur positiven Ergebnisentwicklung bei.

Der Überschuss der Periode lag bei 783 (i. V.: 597) Mio EUR. Das um das

zusätzliche ordentliche Ergebnis bereinigte Ergebnis je Aktie, das den

Aktionären der Heidelberg Materials AG zuzurechnen ist, stieg um 0,49 EUR auf

3,64 (i. V.: 3,15) EUR.

Dritte Tranche des Aktienrückkaufprogramms startet

Heidelberg Materials setzt sein Aktienrückkaufprogramm wie zugesagt fort. Die

dritte Tranche in Höhe von bis zu 300 Mio EUR startet am 28. Juli 2023 und soll

spätestens im vierten Quartal 2023 abgeschlossen sein. Vorbehaltlich der

Gremienzustimmung beabsichtigt das Unternehmen die zurückgekauften eigenen

Aktien der zweiten Tranche bis zum Ende des dritten Quartals einzuziehen.

Finanzkennzahlen weiter verbessert

Die starke Ergebnisentwicklung führte im ersten Halbjahr 2023 zu einem

Mittelzufluss aus der operativen Geschäftstätigkeit in Höhe von 25 (i. V.:

Mittelabfluss von 138) Mio EUR. Die Nettofinanzschulden beliefen sich zum Ende

des ersten Halbjahrs 2023 auf 6,7 (i. V.: 6,8) Mrd EUR. Der dynamische

Verschuldungsgrad lag bei 1,67x (i. V.: 1,85x) und damit im Zielkorridor von

1,5x bis 2,0x.

René Aldach, Finanzvorstand von Heidelberg Materials, sagte: "Wir haben unsere

Finanzkennzahlen weiter verbessert. Morgen starten wir mit der dritten Tranche

unseres Aktienrückkaufprogramms. Dies zeigt, wie stark unsere Finanzkraft ist."

Ausblick 2023 deutlich angehoben

Die gute Auftragslage bei Infrastrukturprojekten sowie Teilen des Gewerbebaus

dürfte den Rückgang im Wohnungsbau teilweise ausgleichen. Die Energiepreise

haben sich im ersten Halbjahr 2023 entspannt, bleiben allerdings volatil und

liegen immer noch sehr deutlich über dem Niveau der Vorjahre.

Vor diesem Hintergrund hebt das Unternehmen seinen Ausblick für das

Geschäftsjahr 2023 erneut an. Heidelberg Materials rechnet weiterhin mit einem

moderaten Anstieg des Umsatzes (ohne Berücksichtigung von Konsolidierungskreis-

und Wechselkurseffekten) im Vergleich zum Vorjahr, erwartet nun aber ein

Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs von 2,7 Mrd EUR bis 2,9 Mrd EUR

(Prognose Q1 2023: 2,50 Mrd EUR bis 2,65 Mrd EUR; Prognose Geschäfts- und

Nachhaltigkeitsbericht 2022: 2,35 Mrd EUR bis 2,65 Mrd EUR).

Einen Überblick über unsere Finanzzahlen des ersten Halbjahrs 2023 finden Sie im

Halbjahresfinanzbericht 2023 sowie in den Business Figures January to June 2023

unter Berichte und Präsentationen (heidelbergmaterials.com)

(https://www.heidelbergmaterials.com/de/berichte-und-praesentationen) .

Über Heidelberg Materials

Heidelberg Materials ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von

Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zement,

Zuschlagstoffen und Transportbeton. Wir sind mit mehr als 51.000 Beschäftigten

an fast 3.000 Standorten in über 50 Ländern vertreten. Im Mittelpunkt unseres

Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur

CO2-Neutralität und Kreislaufwirtschaft in der Baustoffindustrie arbeiten wir an

nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft. Unseren Kunden erschließen

wir neue Möglichkeiten durch Digitalisierung.

