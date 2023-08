 OTS: Horizon3.AI Europe GmbH / Horizon3.ai bekommt Finanzspritze: 40 ...

Horizon3.ai bekommt Finanzspritze: 40 Millionen Dollar für den Kampf gegen Hacker San Francisco / Frankfurt/Main (ots) -

San Francisco / Frankfurt/Main - Erfolgreiche dritte Finanzierungsrunde für das globale Unternehmen

- Horizon3.ai - Entwickler der autonomen Pentesting-Lösung NodeZero - vergrößert

seine Forschungs- und Entwicklungsabteilung zum Ausbau der

Sicherheitsplattform

Horizon3.ai, ein führender Anbieter von autonomen IT-Sicherheitslösungen, gibt

heute seine dritte Finanzierungsrunde mit einem Volumen von 40 Millionen

US-Dollar (36 Millionen Euro) bekannt. Unter der Leitung von Craft Ventures

beteiligt sich auch die tech-fokussierte Venture Capital-Gesellschaft Signal

Fire.

Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet die NodeZero(TM)-Plattform von Horizon3.ai

in diesem Jahr bereits die dreifache Zahl an Kunden und hat sich so zu einem

branchenführenden Tool für autonomes Pentesting entwickelt. NodeZero hilft

Unternehmen, ihre Sicherheitslage schnell und umfassend zu überprüfen und die

Angriffsfläche für Hacker zu reduzieren. Die Finanzierung wird zum weiteren

Ausbau der proaktiven Sicherheitsplattform sowie dem weiteren Wachstum des

Vertriebs- und Partnernetzes verwendet, um die wachsende Kundennachfrage

weltweit zu befriedigen. Horizon3.ai wurde Ende 2019 gegründet und hat bis heute

bereits 78,5 Mio. USD an Investorengeldern eingeworben.

Die Bedeutung autonomer Pentests steigt derweil immens: Autonome

Penetrationstests wurden kürzlich als neue Kategorie in die "Tech Watchlist" des

US-Verteidigungsministeriums aufgenommen. Aktuell nutzen bereits Kunden aus mehr

als 50 Branchen und 25 Ländern NodeZero. Dazu zählt die fertigende Industrie,

das Gesundheitswesen, Finanzdienstleister, das Bildung und die

Kommunalverwaltung. Mit dem Investment wird die Integration von Pentesting, SOAR

(Security Orchestration, Automation and Response) und Detection Engineering in

eine Sicherheitsplattform vorangetrieben, um das proaktive Schutzniveau der

Kunden weiter zu erhöhen.

"Die Rolle eines CISO war noch nie so schwierig wie heute. Unternehmen müssen

heute ihre On-Premise-Infrastruktur, mehrere Clouds, Hunderte von SaaS-Diensten

und IoT-Ressourcen schützen. Angreifer haben es zudem zunehmend auf kritische

Infrastrukturen wie Satelliten, vernetzte Fahrzeuge, Kampfflugzeuge und

industrielle Kontrollsysteme abgesehen. Hinzu kommt, dass Angreifer sich nicht

wie in Filmen mit Hilfe von Zero Days 'einhacken' müssen. Im Gegenteil, oft

können sie sich mit leicht zu erratenden oder kompromittierten

Mitarbeiterpasswörtern einloggen", sagt Snehal Antani, Gründer und CEO von

Horizon3.ai. "Kunden arbeiten mit uns, um die ausnutzbaren Angriffspfade in der

eigenen Infrastruktur schnell identifizieren zu können, die risikoreichsten

Probleme zu beheben und zu überprüfen, ob die vorgenommenen Korrekturen

funktionieren - und dass, bevor sie ins Fadenkreuz der Angreifer geraten."

Horizon3.ai nennt diese Strategie "Find, Fix and Verify" - Finden, Beheben und

Verifizieren.

"Während meiner aktiven Zeit in der Armee erklärte der ehemalige Kommandeur oft:

'Sagen Sie mir nicht, dass wir sicher sind. Zeigen Sie es mir heute, morgen und

nächste Woche - denn unsere Umgebung ändert sich ständig, und unser Feind

entwickelt sich ebenso immer weiter", sagt Antani. "Das Unternehmen mit den

Augen des Angreifers zu betrachten, davon ausgehen, dass es früher oder später

angegriffen wird, und die kontinuierliche Überprüfung der aktuellen

Sicherheitslage sind wichtige Säulen für den Aufbau sicherer Organisationen.

Dabei ist Horizon3.ai führend."

"Wir sind sehr beeindruckt von dem vollautomatischem Ansatz für kontinuierliche

Penetrationstests und Sicherheitsvalidierungen, den Horizon3.ai hier bietet",

sagt Michael Robinson, Partner bei Craft Ventures. "Mit jedem durchgeführten

Pentest wird die Plattform von Horizon3.ai intelligenter und kann vielfältige

Wege aufzeigen, über die ein Angreifer das System kompromittieren kann. Wir

freuen uns sehr, Horizon3.ai in der nächsten Wachstumsphase zu unterstützen."

Bob Cariddi, CRO bei Horizon3.ai, kommentiert: "Beschleunigt durch neue

internationale Richtlinien wie CMMC, DORA, NIS2 und die kürzlich angekündigten

Vorgaben der SEC zur Meldung von Sicherheitsverletzungen benötigen Unternehmen

eine kontinuierliche Risikobewertung, die effektiv das Sicherheitsniveau belegt.

Jede Änderung in der IT eines Unternehmens - Patches, neue Anwendungen oder das

Onboarding neuer Mitarbeiter - bedeutet, dass sich die Angriffsfläche verändert

hat. Die Häufigkeit des Pentestings sollte dieser Änderungshäufigkeit

entsprechen. Für jeden 'Patch Tuesday' sollte es einen 'Pentest Wednesday'

geben. Dieser kontinuierliche Bewertungsansatz muss zur zweiten Natur werden -

automatisiert wie andere Geschäftsprozesse auch. Das ist es, was NodeZero

leistet, und weshalb unsere Kunden es schätzen."

"In den letzten Jahren hat sich ein Übergang vom punktuellen zum

kontinuierlichen Pentesting vollzogen. Der Knowledge-Graph-Ansatz von

Horizon3.ai ist die skalierbarste und effektivste Methode, die ich je gesehen

habe, um die Prozesse so zu automatisieren, dass das Verhalten eines

zertifizierten Pentesters wirklich nachgebildet wird", sagt Bil Harmer,

fünffacher CISO und Operating Partner bei Craft Ventures. "Wir freuen uns auf

den Mehrwert, den Horizon3.ai den Kunden zukünftig bringen wird, wenn noch

weitere Fähigkeiten auf der Basis des Datenbestandes hinzugefügt werden, die

heute noch nicht kommerziell angeboten werden."

Über NodeZero

NodeZero(TM) bietet autonome Penetration Tests als SaaS-Angebot zur eigenen

Benutzung in Unternehmen. Red Teams nutzen NodeZero als einen Multiplikator, der

Infrastruktur-Pentesting im großen Maßstab durchführen kann. Blue Teams

verlassen sich auf NodeZero, um ihre Infrastruktur proaktiv zu sichern. SOCs

nutzen NodeZero als Sparringspartner, um ihre Sicherheitstools zu optimieren.

CISOs nutzen die Ergebnisse von NodeZero, um ihren Vorständen,

Wirtschaftsprüfern und Aufsichtsbehörden ihre Sicherheitslage zu beweisen.

NodeZero kann gefahrlos auf Produktionssystemen ausgeführt werden und wurde

entwickelt, um eine Purple-Team-Kultur zu fördern, indem es Red- und Blue-Teams

dabei unterstützt, gemeinsam Probleme zu beheben, die wirklich wichtig sind.

Über Horizon3.ai

Horizon3.ai wurde 2019 von ehemaligen Industrie- sowie Veteranen der

US-Streitkräfte gegründet. Unternehmen sollten in die Position gebracht werden,

ihre IT-Netzwerke mit den Augen eines Angreifers zu sehen und proaktiv

entscheidende Probleme zu beheben und die Effektivität ihrer

Sicherheitseinrichtungen zu verbessern und sich auf tatsächliche Cyberangriffe

vorzubereiten. Besuchen Sie Horizon3.ai (https://www.horizon3.ai/) für einen

kostenlosen Test und lassen Sie die Ergebnisse für sich sprechen.

Folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/horizon3ai) ,

YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCruHUp4feksCLYU6CbNvdlw) und Twitter

(https://twitter.com/Horizon3ai) .

