 OTS: Horst Brandstätter Group / Horst Brandstätter Group beteiligt sich am ...

Horst Brandstätter Group beteiligt sich am Münchner Start Up Kekz (FOTO) Die Horst Brandstätter Group hat sich mit 25 % am Münchner Start Up Kekz® GmbH beteiligt und setzt die angekündigte Strategie um, neue unternehmerische Initiativen zu ergreifen. Der Fokus des Investments bei Kekz® und auch aller zukünftigen Beteiligungen liegt in der Erschließung neuer Tätigkeitsfelder mit innovativen Geschäftsideen. Bei der Auswahl der Engagements agiert die internationale Unternehmensgruppe langfristig und nachhaltig.

Zirndorf Das Münchner Start Up Kekz® hat mit seinem kabellosen Kinderkopfhörersystem die

Art und Weise, wie Vorschulkinder zuhause und unterwegs ihre

Lieblingsaudioinhalte konsumieren, revolutioniert. Dabei setzt das

Entertainment-Device auf eine intuitive Bedienung, um Kindern zwischen drei und

sechs Jahren eine selbstbestimmte Steuerung von Hörspielen, Musik und Hörbüchern

zu ermöglichen - ohne Download, ohne Bildschirm und ohne externe Audioquelle.

Die Bedienung der sogenannten Kekzhörer® ist im wahrsten Sinn des Wortes

"kinderleicht". Mit der simplen Plug-and-Play Mechanik werden die Audio-Chips

über Magnete an der Außenseite der Ohrmuschel angebracht, um die Wiedergabe der

Audioinhalte zu starten. Die Kekz® GmbH wurde 2020 von Carl Taylor und Adin

Mumma in München gegründet. Die innovativen Kekzhörer® wurden im vergangenen

Jahr mit dem "German Design Award 2021" und "iF Design Award 2021"

ausgezeichnet. Mit der Beteiligung verstärkt die Horst Brandstätter Group ihr Engagement in

zwei Bereichen ihrer zukunftsgerichteten Unternehmensentwicklung. Aufgabe der

HBG-Business Area "Inspiring Value Creation" ist es, innerhalb der

Unternehmensgruppe neue Geschäftsbereiche zu schaffen und außerhalb der Gruppe

in konkrete Projekte oder neue Geschäftsideen mit Partnern zu investieren. Die

Business Area "Inspiring Play Experience" entwickelt vielfältige individuelle

Angebote, um Kinder und Erwachsene auf spielerischem Weg zu inspirieren und zu

neuen Erlebnissen und Erfahrungen einzuladen. Kekz® erfüllt diese Philosophie perfekt. Mit dem kabellosen

All-in-One-Audioplayer können Kinder ihre Lieblingsmusik, Hörspiele oder

Hörbücher unabhängig vom Handy oder Tablet der Eltern genießen. Die

offensichtlichen Vorteile des Kekzhörers® haben auch einen der bekanntesten

Musiker Deutschlands begeistert. Bereits 2020 hat sich Peter Maffay als erster

Investor an dem jungen Unternehmen beteiligt. Mit Kapital, Kontakten und

Know-how unterstützt er seitdem die Idee einer ablenkungsfreien

