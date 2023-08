 OTS: Huawei Technologies Deutschland GmbH / Huawei mit Umsatz- und ...

Huawei mit Umsatz- und Gewinnwachstum im ersten Halbjahr 2023 Huawei gab heute seine Geschäftsergebnisse für das erste Halbjahr 2023 bekannt. Insgesamt entsprachen die Geschäftszahlen den Prognosen.

Shenzhen, China Im ersten Halbjahr 2023 erwirtschaftete Huawei einen Umsatz in Höhe von 42,9

Milliarden USD, mit einem Anstieg von 3,1% im Vergleich zum Vorjahr und einer

Nettogewinnmarge von 15,0%. Das IKT-Infrastrukturgeschäft des Unternehmens trug

23 Milliarden USD zum Umsatz bei, das Verbrauchergeschäft 14,3 Milliarden USD,

das Cloud-Geschäft 3,3 Milliarden USD, der Geschäftsbereich Digital Power 3,3

Milliarden USD und das Geschäft mit intelligenten Automobillösungen (IAS) 137,8

Millionen USD.

"Ich möchte unseren Kunden und Partnern für ihre kontinuierliche Unterstützung

danken", sagte Sabrina Meng, Huawei's Rotating Chairwoman. "Ich möchte auch dem

gesamten Huawei-Team für seine Solidarität und sein Engagement danken. Huawei

hat stark in Grundlagentechnologien investiert, um die Trends in den Bereichen

Digitalisierung, Intelligenz und Dekarbonisierung zu nutzen, und sich darauf

konzentriert, Werte für unsere Kunden und Partner zu schaffen. In der ersten

Hälfte des Jahres 2023 blieb unser IKT-Infrastrukturgeschäft solide und unser

Verbrauchergeschäft erzielte Wachstum. Unsere Geschäftsbereiche Digital Power

und Cloud verzeichneten beide ein starkes Wachstum, und unsere neuen Komponenten

für intelligente, vernetzte Fahrzeuge gewinnen weiter an Wettbewerbsfähigkeit."

[1] Bei den hier veröffentlichten Finanzdaten handelt es sich um ungeprüfte

Zahlen, die in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting

Standards erstellt wurden.

[2] Wechselkurs Ende Juni 2023: 1 USD = 7,2543 CNY (Quelle: externe Agenturen).

Über Huawei

Huawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von

Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel der

Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt

oder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen

hat weltweit 207.000 Mitarbeiter:innen und ist mit seinen drei

Geschäftsbereichen Carrier Network, Enterprise Business und Consumer Business in

170 Ländern tätig. Huawei beschäftigt über 114.000 Mitarbeiter:innen im Bereich

Forschung und Entwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- und

Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28 Innovationszentren. In

Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig und beschäftigt über 2.000

Mitarbeiter:innen an 18 Standorten. In München befindet sich das größte

europäische Forschungszentrum von Huawei.

