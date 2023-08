 OTS: Huawei Technologies Deutschland GmbH / Huawei und Ericsson unterzeichnen ...

Huawei und Ericsson unterzeichnen langfristige wechselseitige Patentvereinbarung Huawei und Ericsson haben ein langfristiges globales Patent-Cross-Licensing-Abkommen unterzeichnet, das Patente abdeckt, die für eine breite Palette von Standards wie z.B. 3GPP-, ITU-, IEEE- und IETF-Standards für 3G-, 4G- und 5G-Mobilfunktechnologien wesentlich sind. Die Vereinbarung deckt den jeweiligen Verkauf von Netzwerkinfrastruktur und Endgeräten ab und gewährt beiden Parteien globalen Zugang zu den patentierten, standardisierten Technologien der jeweils anderen Partei.

Shenzhen, China "Wir freuen uns über den Abschluss eines langfristigen globalen

Cross-Licensing-Abkommens mit Ericsson", sagte Alan Fan, Leiter der Abteilung

für geistiges Eigentum bei Huawei. "Als wichtige Inhaber von

standardessentiellen Patenten (SEPs) für die mobile Kommunikation erkennen die

Unternehmen den Wert des geistigen Eigentums des jeweils anderen an, und diese

Vereinbarung schafft ein stärkeres Patentumfeld. Sie zeigt das Engagement beider

Parteien, dass geistiges Eigentum angemessen respektiert und geschützt werden

sollte."

In den vergangenen 20 Jahren hat Huawei einen wichtigen Beitrag zu den

wichtigsten IKT-Standards geleistet, darunter die Standards für Mobilfunk, Wi-Fi

und Multimedia-Codecs. Im Jahr 2022 führte Huawei mit 4.505 Anmeldungen die

Rangliste der Patentanmelder des Europäischen Patentamts an und erzielte einen

Gesamterlös aus Patentlizenzeinnahmen in Höhe von rund 560 Millionen US-Dollar.

In Europa beschäftigt Huawei über 3.400 Mitarbeiter:innen in Forschung und

Entwicklung, die in 27 Forschungseinrichtungen in 13 europäischen Ländern

arbeiten.

"Unser Engagement für die gemeinsame Nutzung führender technologischer

Innovationen wird eine gesunde, nachhaltige Entwicklung der Branche fördern und

den Verbrauchern robustere Produkte und Dienstleistungen bieten", fügte Fan

hinzu.

Huawei ist sowohl Inhaber als auch Implementierer von standardessentiellen

Patenten (SEPs) und verfolgt einen ausgewogenen Ansatz bei der Lizenzierung.

Durch die gegenseitige Lizenzierung ihrer SEPs sind beide Unternehmen in der

Lage, Schlüsseltechnologien gemeinsam zu nutzen und darauf zuzugreifen. Fan

sagte: "Diese Vereinbarung ist das Ergebnis intensiver Diskussionen, die

sichergestellt haben, dass die Interessen sowohl der Patentinhaber als auch der

Implementierer fair berücksichtigt werden."

Huawei hat bislang fast 200 bilaterale Lizenzierungsabkommen mit Unternehmen

abgeschlossen. 350 weitere Unternehmen haben Lizenzen von Huawei-Patenten über

sogenannte Patentpools erhalten. In einer Studie der Analystenfirma Clarivate

aus dem Februar 2023 rangiert Huawei mit einem Anteil von 22 % an den

standardessentiellen 5G-Patenten auf dem ersten Platz.

Über Huawei

Huawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von

Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel der

Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt

oder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen

hat weltweit 207.000 Mitarbeiter:innen und ist in 170 Ländern tätig. Huawei hat

sechs Geschäftsbereiche - Connectivity, Computing, Devices (Endgeräte wie

Laptops, Smartphones und Wearables), Automotive, Digital Power, Cloud - und

spricht dabei drei Kundengruppen - Carrier (Netzbetreiber), Enterprises

(Unternehmenskunden) und Consumer (Endverbraucher*innen) an. Über 114.000

Mitarbeiter:innen sind im Bereich Forschung und Entwicklung beschäftigt. Huawei

betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit

Partnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig und

beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter:innen an 18 Standorten. In München befindet

sich das größte europäische Forschungszentrum von Huawei.

