 OTS: immowelt / immowelt Preiskompass: Nach starkem Rückgang von bis zu 1.000 ...

immowelt Preiskompass: Nach starkem Rückgang von bis zu 1.000 Euro pro Quadratmeter stabilisieren sich die Preise derzeit, in 5 von 14 Städten steigen sie wieder Das sind die Ergebnisse der 10. Ausgabe des immowelt Preiskompass für das 2. Quartal 2023:

Nürnberg - Preisstabilisation setzt sich fort: Nach deutlichen Rückgängen von bis zu

1.000 Euro pro Quadratmeter im Vergleich zum Vorjahr pendeln sich die Preise

derzeit ein

- In 5 von 14 untersuchten Großstädten steigen die Angebotspreise von

Bestandswohnungen im Vergleich zum Vorquartal, in 2 Städten bleiben sie stabil

- Teuerste Pflaster: In München und Hamburg verteuern sich die Immobilienpreise

innerhalb eines Quartals um jeweils 1 Prozent

- Immobilien in Berlin weiterhin gefragt: zweites Quartal in Folge kein

Preisrückgang

- Abwärtstrend hält an: In Frankfurt und Köln sinken die Angebotspreise um

jeweils 2 Prozent

- Auf und Ab in günstigen Städten: Großstädte im Ruhrgebiet und im Osten mit

schwankenden Preisen

Der Preisverfall bei den Immobilienpreisen scheint derzeit gestoppt. Das Niveau

ist zwar weiterhin deutlich unter den Höchstwerten im vergangenen Jahr zum

Höhepunkt des Immobilienbooms, aber wie schon im 1. Quartal 2023 stabilisieren

sich auch im 2. Quartal die Preise weiter. Das verdeutlichen die aktuellen

Angebotspreise von Bestandswohnungen aus dem immowelt Preiskompass. Dafür wurden

auf immowelt.de angebotene Bestandswohnungen (75 Quadratmeter, 3 Zimmer, 1.

Stock, Baujahr 1990er-Jahre) untersucht. Zwischen April und Juli sind die

Angebotspreise von Bestandswohnungen in 7 von 14 untersuchten Großstädten

gesunken. In 5 Städten sind die Kaufpreise gestiegen, während in den übrigen 2

Städten das Preisniveau stabil geblieben ist. Die Preisdynamik hat im

zurückliegenden Quartal sogar nochmal leicht abgenommen. Im 1. Quartal dieses

Jahr sind die Angebotspreise noch in 9 der 14 Städte gesunken. Im 2. Quartal

2022, also zu Beginn der Trendwende, als die Bauzinsen begannen, steil nach oben

zu zeigen, verbuchten gar 11 Großstädte rückläufige Zahlen. Zwischenzeitlich

zeigte im Jahr 2022 sogar in allen Städten die Preiskurve nach unten.

"Die sich stabilisierenden Preise sind ein gutes Zeichen für den

Immobilienmarkt, weil sie verdeutlichen, dass trotz schlechterer

Rahmenbedingungen nach wie vor großes Interesse an Immobilieneigentum besteht",

sagt Felix Kusch, immowelt Country Managing Director. "Für Käufer mit Erspartem

bietet das aktuelle Marktumfeld sogar große Chancen. Durch den geringeren

Konkurrenzdruck können sie wieder verstärkt Preisverhandlungen führen. Zudem ist

das sichtbare Angebot auf Immobilienportalen und damit die Auswahl an Immobilien

so groß wie lange nicht mehr."

Trotz sich stabilisierender Angebotspreise hat das vergangene Jahr dazu geführt,

dass im Vergleich der jeweils 2. Quartale 2022 und 2023 in allen Städten

Bestandswohnungen deutlich an Wert verloren haben. In der Spitze beträgt das

Minus sogar 10 Prozent.

Leichte Anstiege in München und Hamburg

Auch in den einwohnerstärksten Städten sind trotz großem Druck auf den

Immobilienmarkt die Kaufpreise spürbar gesunken. Doch gerade in den attraktiven

Metropolen sind Immobilien nach wie vor begehrt, sodass sich die Preise

einpendeln und derzeit sogar wieder leicht ansteigen. In München, der mit

Abstand teuersten Stadt der Analyse, haben sich die Angebotspreise von

Bestandswohnungen in den vergangenen 3 Monaten um 1 Prozent verteuert. Aktuell

werden am Markt durchschnittliche Preise von 8.575 Euro pro Quadratmeter

verlangt. Nach vier Quartalen mit rückläufigen Preisen erhöhen sich damit die

Kaufpreise erstmals wieder. Dennoch ist München nach wie vor knapp 1.000 Euro

pro Quadratmeter von der eigenen Preisspitze aus dem April 2022 entfernt, als

Wohnraum für 9.517 Euro pro Quadratmeter angeboten wurde.

Die gleiche Entwicklung hat auch Hamburg durchlaufen. Auch an der Elbe sind die

Wohnungspreise ein Jahr lang nach unten gegangen, ehe sie im letzten Quartal

erstmals wieder gestiegen sind. Nach einem Plus von ebenfalls 1 Prozent kostet

der Quadratmeter im Durchschnitt 6.266 Euro - der zweithöchste Wert aller

Städte. Auch Hamburg ist aber deutlich vom Topwert von 6.768 Euro aus dem

vergangenen Jahr entfernt.

Seitwärtsbewegung in Berlin, Minus in Köln

Ein etwas anderes Bild zeigt sich hingegen in Berlin. In der Bundeshauptstadt

sind die Preise deutlich weniger eingebrochen als anderswo, im Jahresvergleich

lediglich um 3 Prozent. Bereits im 1. Quartal zeichnete sich wieder ein leichtes

Plus ab, das Einpendeln der Preise setzt sich nun fort. Im April wurden noch im

Mittel 5.125 Euro pro Quadratmeter verlangt, aktuell sind es 5.128 Euro, was für

eine weitere Stabilisierung des Preisniveaus spricht.

Doch nicht in allen Metropolen sind die Preissenkungen zum Erliegen gekommen. In

Köln setzt sich der Abwärtstrend fort. Das 5. Quartal in Folge sinken die

Kaufpreise, dieses Mal um 2 Prozent. Käufer müssen derzeit für den Quadratmeter

4.913 Euro zahlen, im April waren es noch 4.997 Euro.

Trend in Frankfurt hält an, in Stuttgart nicht

Genauso wie in Köln haben sich auch in Frankfurt in den letzten 3 Monate die

Vorzeichen nicht geändert. Die Bankenmetropole weist wie schon im Vorquartal

erneut einen Rückgang von 2 Prozent auf. Innerhalb eines Jahres sind die

Kaufpreise somit sogar um 10 Prozent gesunken. Mit aktuell 5.809 Euro pro

Quadratmeter liegt der Durchschnittspreis aber nach wie vor auf Platz 3 der

größten Städte. In Düsseldorf hat sich der Immobilienmarkt hingegen beruhigt und

die Kaufpreise sind nahezu stabil bei derzeit 4.664 Euro. In Stuttgart haben

sich die Vorzeichen sogar komplett geändert. Seit dem 1. Quartal 2022 steigen in

der Landeshauptstadt Baden-Württembergs die Angebotspreise wieder leicht. Der

Quadratmeter kostet im Juli im Durchschnitt 5.190 Euro - 1 Prozent mehr als noch

im April.

Auch in Nürnberg zeigt die Preiskurve wieder nach oben. Die fränkische Großstadt

verbucht sogar den stärksten Anstieg der 14 untersuchten Städte. Im vergangenen

Quartal verteuerten sich Bestandswohnungen um 2 Prozent auf 3.789 Euro. Wie

nachhaltig diese Entwicklung ist, bleibt abzuwarten. Denn im von der Größe und

vom Preisniveau vergleichbaren Hannover sind die Angebotspreise im 1. Quartal

noch um 1 Prozent gestiegen und nun zuletzt erneut um 2 Prozent auf 3.468 Euro

pro Quadratmeter gefallen. Das Hin und Her zeigt, dass der Markt sich vielerorts

noch in der Findungsphase befindet. Verkäufer versuchen gerade Preise

aufzurufen, für die sich am Markt Käufer finden, ohne dabei zu sehr von den

eigenen Preisvorstellungen abzuweichen.

Zick-Zack in Leipzig, Dortmund und Essen

Das Auf und Ab bei den Preisen zeigte sich zuletzt aber nicht nur in Hannover,

auch die günstigsten Städte sind davon betroffen. Sowohl in Essen als auch in

Dortmund haben sich die Preise von Bestandswohnungen im 1. Quartal noch erhöht

und sind dann im 2. Quartal dieses Jahres um jeweils 2 Prozent wieder nach unten

gegangen. Beide Städte im Ruhrgebiet liegen zudem auf einem Preislevel von knapp

2.700 Euro pro Quadratmeter.

Auch in Leipzig bewegen sich die Preise seit über einem Jahr auf Zick-Zack-Kurs.

In einem Quartal stiegen die Preise, danach sanken sie wieder, ehe sie in den

vergangenen 3 Monaten wieder um 2 Prozent teurer wurden. Durch die ständigen

Preisschwankungen liegen die Leipziger Kaufpreise von aktuell 2.484 Euro pro

Quadratmeter auch nur 3 Prozent oder rund 80 Euro unter dem Vorjahreswert. In

Dresden geht die Preisentwicklung hingegen konstant nach unten. Auch wenn sich

die Preiskurve allmählich abflacht, steht im vergangenen Quartal ein Minus von 1

Prozent zu Buche. Käufer müssen derzeit im Durchschnitt 2.604 Euro zahlen und

damit 10 Prozent beziehungsweise rund 300 Euro weniger als noch vor einem Jahr.

Die 10. Ausgabe des immowelt Preiskompass steht hier zum Download zur Verfügung.

(https://content.cdn.immowelt.com/iw_group2/import/Redaktion/Pressemitteilungen/

2023/2023_07_06_immowelt_Preiskompass_Q2_2023.pdf)

Berechnung und Methodik

Grundlage für die Analyse sind auf immowelt.de inserierte Wohnungen, die mit

bewährten statistischen Methoden ausgewertet werden. Diese basieren auf der

langjährigen Expertise in der Preisberechnung des französischen Partner-Portals

Meilleurs Agents, das genauso wie immowelt Teil der AVIV Group ist. Die

entstehenden Preisfortschreibungen geben einen Einblick in die dynamische Lage

auf dem Wohnimmobilienmarkt in diesen Städten. Detaillierte Informationen zur

Methodik befinden sich auf Seite 6 des aktuellen immowelt Preiskompass.

Diese und andere Pressemitteilungen von immowelt.de finden Sie in unserem

Pressebereich unter https://presse.immowelt.de .

Über immowelt:

immowelt ist Teil der AVIV Group, eines der größten digitalen

Immobilien-Tech-Unternehmen der Welt.

Die immowelt Mission ist es, künftig alle Schritte der Immobilientransaktion zu

digitalisieren, um diese für alle Beteiligten so unkompliziert und einfach wie

möglich zu gestalten. Die Basis hierfür bieten die reichweitenstarken immowelt

Portale, die zu den führenden Immobilienplattformen in Deutschland und

Österreich gehören und schon heute Eigentümer, Immobilienprofis und Suchende

erfolgreich zusammenbringen. immowelt unterstützt mit datengestützten Services

die unkomplizierte Suche nach einer Mietwohnung, die effektive Vermarktung einer

Immobilie und maßgeschneiderte Finanzierungen der eigenen vier Wände. Dank

jahrzehntelanger Erfahrung und breitem Immobilien-Know-how kreiert immowelt so

das perfekte Erfolgserlebnis für Mieter und Vermieter, Immobilienprofis,

Immobilieneigentümer und Käufer.

Neben immowelt gehören weitere führende Immobilien-Onlinemarktplätze in

Frankreich, Belgien und Israel zur AVIV Group, die Teil der Axel Springer SE

ist.

Pressekontakt:

immowelt GmbH

Nordostpark 3-5

90411 Nürnberg

Barbara Schmid

+49 (0)911/520 25-808

mailto:[email protected]

http://www.twitter.com/immowelt

http://www.facebook.com/immowelt

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/24964/5551352

OTS: immowelt