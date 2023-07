 OTS: immowelt / Trotz zuletzt sinkender Kaufpreise - Wohneigentum in den ...

Trotz zuletzt sinkender Kaufpreise - Wohneigentum in den Großstädten bis zu 64 Prozent teurer als vor 5 Jahren Ein 5-Jahresvergleich der durchschnittlichen Angebotspreise von Bestandswohnungen in 76 ausgewählten deutschen Großstädten von immowelt zeigt:

Nürnberg - Trotz Preisrückgang im vergangenen Jahr: In 57 von 76 untersuchten Großstädten

hat sich Wohneigentum seit 2018 um mindestens 30 Prozent verteuert - die

Inflationsrate lag im selben Zeitraum bei knapp 19 Prozent

- Hochpreisige Metropolen deutlich teurer als vor 5 Jahren: München (+21,3

Prozent), Hamburg (+38,7 Prozent) und Berlin (+42,0 Prozent)

- Starke Anstiege auch in günstigen Städten wie Leipzig (+49,5 Prozent) und

Dortmund (+55,1 Prozent)

- Größte Zuwächse in kleineren Großstädten: Gütersloh (+63,9 Prozent), Lübeck

(+59,4 Prozent) und Gelsenkirchen (+58,7 Prozent)

Der Immobilienkauf in deutschen Großstädten ist heute deutlich teurer als vor 5

Jahren. Obwohl die Angebotspreise im vergangenen Jahr erstmals seit langem

wieder spürbar gesunken sind, kosten Eigentumswohnungen aktuell in der Spitze

fast 64 Prozent mehr als 2018. Das zeigt eine Analyse von immowelt, in der die

durchschnittlichen Angebotspreise von Bestandswohnungen (75 Quadratmeter, 3

Zimmer, 1. Stock; Baujahr 1990er Jahre) in ausgewählten deutschen Großstädten

zum jeweils 1. Juli 2018 und 2023 miteinander verglichen wurden. Wohneigentum

ist demnach in allen 76 analysierten Städten teurer geworden - in 57 Städten

sogar um mindestens 30 Prozent. Zum Vergleich: Die Inflation lag zwischen Juni

2018 und 2023 bei knapp 19 Prozent.

Allerdings sind die Angebotspreise von Bestandswohnungen in den vergangenen 12

Monaten in 72 von 76 Großstädten gesunken. In der Spitze lag der Rückgang bei

13,6 Prozent.

"Die hohe Nachfrage angesichts der niedrigen Zinsen sowie das knappe Angebot

haben dafür gesorgt, dass sich Eigentumswohnungen in den vergangenen 5 Jahren in

den meisten Großstädten erheblich verteuert haben", sagt immowelt

Geschäftsführer Felix Kusch. "Durch den Zinsanstieg ist es im vergangenen Jahr

zwar zu einer sinkenden Nachfrage und folglich zu spürbaren Preisrückgängen bei

Kaufimmobilien gekommen. Die deutlichen Preisanstiege der Vorjahre werden durch

die jüngsten Rückgänge jedoch bei weitem nicht ausgeglichen."

Preisanstieg von bis zu 42 Prozent in Metropolen

In den ohnehin kostspieligen Metropolen haben sich Eigentumswohnungen in den

vergangenen 5 Jahren weiter verteuert. So zahlen Wohnungskäufer in München

aktuell durchschnittlich 8.575 Euro für den Quadratmeter - 2018 waren es noch

7.069 Euro. Das entspricht einem Anstieg von 21,3 Prozent innerhalb von 5

Jahren, auch wenn die Angebotspreise in der Isarmetropole in den vergangenen 12

Monaten um 8,2 Prozent gesunken sind. München bleibt somit die mit Abstand

teuerste deutsche Großstadt. In anderen Metropolen haben sich die Angebotspreise

von Bestandswohnungen noch deutlicher erhöht. So hat sich der durchschnittliche

Quadratmeterpreis in Berlin seit 2018 um 42 Prozent verteuert - von 3.611 Euro

auf 5.128 Euro. Verglichen mit den deutlichen Anstiegen der Vorjahre fiel der

letztjährige Preisrückgang in der Hauptstadt mit 3,1 Prozent eher moderat aus.

Deutlich mehr als vor 5 Jahren zahlen Wohnungskäufer auch in Hamburg: Der

durchschnittliche Quadratmeterpreis einer Bestandswohnung stieg von 4.518 Euro

auf 6.266 Euro - ein Plus von 38,7 Prozent. Absolut verzeichnete die Hansestadt

sogar den stärksten Preiszuwachs aller untersuchten Städte. Hamburg ist damit

inzwischen die zweitteuerste Großstadt nach München und preislich an Frankfurt

am Main (5.809 Euro) vorbeigezogen. In der Bankenstadt stiegen die

Angebotspreise in den vergangenen 5 Jahren um vergleichsweise moderate 16,3

Prozent und damit langsamer als die Inflation.

Großstädte im Osten und Ruhrgebiet werden teurer

Neben den hochpreisigen Metropolen hat sich Wohneigentum auch in bisher

günstigen Großstädten deutlich verteuert. So sind die Preise von

Bestandswohnungen in Leipzig seit 2018 um 49,5 Prozent geklettert. Kostete

Wohneigentum in der sächsischen Großstadt vor 5 Jahren im Mittel lediglich 1.662

Euro pro Quadratmeter, müssen Käufer heute bereits mit 2.484 Euro rechnen. Für

den deutlichen Anstieg in Leipzig ist vor allem die gestiegene Nachfrage durch

den starken Zuzug der letzten Jahre verantwortlich. Zudem fiel der Preisrückgang

der vergangenen 12 Monate mit 3,3 Prozent schwächer aus als in den meisten

anderen Großstädten. Etwas mehr als in Leipzig kostet der Quadratmeter in

Dresden (2.604 Euro), wo die Angebotspreise seit 2018 um 32,9 Prozent gestiegen

sind.

Neben Leipzig und Dresden hat sich Wohneigentum auch in mehreren anderen

ostdeutschen Großstädten deutlich verteuert. So ist der durchschnittliche

Quadratmeterpreise in Jena (3.283 Euro) um 43,2 Prozent gestiegen, während in

Magdeburg (2.064 Euro) ein Plus von 53,1 Prozent zu Buche steht. Auch im ohnehin

hochpreisigen Potsdam ist der Wohnungskauf teurer geworden: Nach einem Anstieg

von 52,0 Prozent kostet der Quadratmeter derzeit im Mittel 5.224 Euro und damit

mehr als in Berlin.

Deutlich preiswerter ist Wohneigentum im Ruhrgebiet. Allerdings haben sich die

Angebotspreise in den vergangenen 5 Jahren auch dort stark erhöht. So kostet

etwa eine Bestandswohnung in Essen (2.677 Euro) heute 49,2 Prozent mehr, in

Dortmund (2.687 Euro) beträgt der Preiszuwachs sogar 55,1 Prozent.

Stärkste Zuwächse in kleineren Großstädten

Die stärksten prozentualen Anstiege gibt es in mehreren kleineren Großstädten.

Dorthin weichen Wohnungskäufer angesichts des hohen Preisniveaus in den

Metropolen vermehrt aus, was die Preise von Wohneigentum nach oben treibt. Am

deutlichsten fällt das Plus in Gütersloh aus, wo sich die Angebotspreise von

Eigentumswohnungen seit 2018 um 63,9 Prozent erhöht haben. Eine Bestandswohnung

in der westfälischen Großstadt kostet derzeit im Schnitt 2.605 Euro pro

Quadratmeter - das sind gut 1.000 Euro mehr als vor 5 Jahren. Preisanstiege von

fast 60 Prozent stehen zudem in Lübeck (3.951 Euro; +59,4 Prozent),

Gelsenkirchen (1.616 Euro; +58,7 Prozent) und Wuppertal (2.086 Euro; +58,5

Prozent) zu Buche.

Ausführliche Tabellen zu den 76 untersuchten deutschen Großstädten stehen hier

zum Download bereit. (https://ots.de/OCfNcu)

Berechnungsgrundlage:

Datenbasis für die Berechnung der Kaufpreise waren auf immowelt.de inserierte

Angebote in 76 ausgewählten Großstädten. Die mittels hedonischer Verfahren

errechneten Werte geben die Quadratmeterpreise von Bestandswohnungen (75

Quadratmeter, 3 Zimmer, 1. Stock, Baujahr 1990er-Jahre) zum 01.07.2018 und

01.07.2023 wieder. Es handelt sich um Angebots-, keine Abschlusspreise.

