 OTS: INTERBODEN / 3KOMMA1 Investment erhält nächstes Asset Management Mandat ...

3KOMMA1 Investment erhält nächstes Asset Management Mandat / Mandat umfasst zwei Wohn- und Geschäftshäuser in Hamburg und Nürnberg in bester Lage Zu Beginn des Jahres kann die 3KOMMA1 Investment Management ein neues Asset Management Mandat verkünden: Es handelt sich um Wohn- und Geschäftshäuser in Hamburg und Nürnberg in attraktiver Lage. Damit baut der noch junge Investment-Geschäftszweig, der zur INTERBODEN Gruppe gehörenden 3KOMMA1, sein Portfolio und seinen Kundenstamm erfolgreich aus.

Düsseldorf "Wir sind froh, innerhalb kurzer - aber einer herausfordernden - Zeit unser

Portfolio ausbauen zu können und mit einer so positiven Nachricht ins neue Jahr

zu starten", sagt Kai Rambow, Geschäftsführer bei 3KOMMA1. "Dies bestärkt uns,

dass wir mit unserer Ausrichtung und der Qualität unserer Leistungen in den

Bereichen Investment und Asset Management auf dem richtigen Weg sind." Der Fokus

der beauftragten Leistungen liegt neben der Dienstleistersteuerung insbesondere

im kaufmännischen Controlling und der strategischen Entwicklung der Objekte. Für

die 3KOMMA1 Investment ist dies ein weiterer Meilenstein seit ihrer Gründung im

