 OTS: Interhyp AG / Baugeld: Nach steilem Anstieg wird Seitwärtsbewegung ...

Baugeld: Nach steilem Anstieg wird Seitwärtsbewegung wahrscheinlicher (FOTO) München (ots) -

München - Jumbo-Zinsschritte der Zentralbanken haben Immobilienkredite auf über 4

Prozent verteuert

- Eingetrübte Konjunkturaussichten bremsen weiteren Anstieg

- Interhyp-Bauzins-Trendbarometer: Befragte Experten erwarten zum Jahresende

Konditionen zwischen 4 und 4,5 Prozent

Der erneute Jumbo-Zinsschritt der EZB um 0,75 Prozentpunkte ist in den Bauzinsen

bereits weitgehend eingepreist, berichtet Interhyp, Deutschlands größter

Vermittler privater Baufinanzierungen. Die Zinsen für zehnjährige Darlehen

hatten sich im Vorfeld der Sitzung auf über 4 Prozent erhöht, bewegen sich

aktuell aber eher seitwärts. "Die Konditionen haben im Oktober durch die

Erwartungen an die straffere Geldpolitik der Notenbanken deutlich zugelegt. Der

erneute große Zinsschritt der EZB untermauert die geldpolitische

Entschlossenheit im Kampf gegen die Inflation", sagt Mirjam Mohr, Vorständin für

das Privatkundengeschäft der Interhyp AG. "Allerdings ist der Zinsschritt im

Baugeld bereits weitgehend berücksichtigt und die aktuell getrübten

Konjunkturaussichten bremsen den Anstieg ab." Das sehen auch die meisten der für

den aktuellen Interhyp-Zinsbericht befragten Expertinnen und Experten deutscher

Kreditinstitute so. Die Mehrheit erwartet in den nächsten Wochen eher

gleichbleibende Zinsen und geht zum Jahresende für die zehnjährigen Darlehen von

Zinsen zwischen 4 und 4,5 Prozent aus.

Auf Halbjahres- bis Jahressicht erwartet die knappe Mehrheit der befragten

Analysten dennoch steigende Zinsen. Mirjam Mohr: "Auch wenn Prognosen mit Blick

auf die Rekordinflation und die Konjunkturentwicklung unsicher sind, könnte der

weitere Zinsanstieg zumindest an Dynamik verlieren." Der Spagat zwischen einer

Normalisierung der Geldpolitik und der Schadenabwendung für die Wirtschaft werde

immer schwieriger. Je nachdem, ob in den Märkten die Erwartungen an

Leitzinserhöhungen aufgrund der Inflation oder die Konjunktursorgen überwiegen,

könne es beim Baugeld zu Ausschlägen nach oben und unten kommen. "Der

Zinsvergleich zahlt sich im volatilen Umfeld besonders aus, weil Kreditinstitute

Änderungen des Marktzinses unterschiedlich schnell einpreisen." Aktuell rät

Interhyp beispielsweise, auch Bauspartarife in die Kalkulation einzubeziehen,

weil diese derzeit oft günstig sind und sich damit Konditionen lange sichern

lassen.

Damit Kaufende im aktuellen Zinsumfeld bestmöglich finanzieren, rät Interhyp zu

einer frühzeitigen Beratung. "Kaufinteressenten und -interessentinnen sollten

auch ohne konkretes Objekt in den Finanzierungsprozess einsteigen", rät die

Expertin. "Je genauer Kaufwillige ihre finanziellen Möglichkeiten kennen, desto

besser können sie den Immobilienmarkt durchsuchen. Der Markt wandelt sich

aktuell. Die Angebote nehmen zu und es ist wieder öfter möglich, über den Preis

zu sprechen. Wer seine Unterlagen rechtzeitig zusammengetragen hat, kann besser

verhandeln und schneller reagieren."

Informationen über die Zinsentwicklung hat Interhyp unter

https://www.interhyp.de/ratgeber/was-muss-ich-wissen/zinsen/zins-charts/

zusammengestellt.

Über Interhyp

Die Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private

Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an

Endkundinnen und -kunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittlerinnen

und -vermittler und institutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2021 ein

Finanzierungsvolumen von 34,2 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen über 500

Finanzierungspartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe die

Leistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform Home mit

kundenorientierten Digitalangeboten und der vielfach ausgezeichneten Kompetenz

ihrer Finanzierungsspezialistinnen und -spezialisten. Die Interhyp Gruppe

beschäftigt etwa 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist an über 100

Standorten persönlich vor Ort für ihre Kundinnen und Kunden und Partner präsent.

Pressekontakt:

Britta Barlage, Lead Unternehmenssprecherin, Interhyp AG, Domagkstraße 34,

80807 München, Telefon: +49 (89) 20307 1325, E-Mail:

[email protected], https://www.interhyp.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/12620/5355627

OTS: Interhyp AG