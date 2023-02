 OTS: Interhyp AG / Interhyp erwirtschaftet 2022 trotz Umschwungs auf ...

Interhyp erwirtschaftet 2022 trotz Umschwungs auf Immobilienmarkt Rohertrag von 243 Mio. Euro München (ots) -

München - Prognose: Markt wird neues Gleichgewicht finden, sobald Preise von Objekten zu

neuem Zins- und Finanzierungsumfeld passen

- 29,0 Mrd. Euro an abgeschlossenen Finanzierungen, 61 Mio. Euro Ergebnis vor

Steuer

Der durch Krieg, Corona-Krise und Energieschock ausgelöste Inflations- und

Zinsanstieg hat den seit Jahren boomenden Immobilienmarkt in Deutschland spürbar

abgekühlt. In diesem Umfeld hat Interhyp, Deutschlands größter Vermittler

privater Baufinanzierungen, ein Abschlussvolumen von 29,0 Mrd. Euro

erwirtschaftet (Vorjahr 34,2 Mrd.). Der Marktanteil von Interhyp betrug 2022

10,9 Prozent (11,7 Prozent im Vorjahr). Trotz der herausfordernden Lage sieht

der Marktführer im aktuellen Umfeld auch Chancen und ist überzeugt, dass sich

der Markt und somit das Geschäft stabilisieren werden.

2022 war laut Interhyp turbulent. "Derart gravierende Veränderungen in so kurzer

Zeit hat es schon sehr lange nicht mehr gegeben. Das gilt nicht nur für die

Weltpolitik, sondern besonders für die Immobilienbranche", erklärt Jörg Utecht,

Vorstandsvorsitzender der Interhyp Gruppe, anlässlich der Vorstellung der

Jahresergebnisse. Herausfordernd waren insbesondere die stark gestiegenen

Zinsen. Diese haben sich von rund einem Prozent zu Beginn des Jahres auf knapp

vier Prozent zu Ende des Jahres in etwa verdreifacht - und die

Finanzierungskosten für Kaufende in die Höhe getrieben. Das zweite Halbjahr war

infolgedessen geprägt von einer hohen Verunsicherung und einem rückläufigen

Markt. Im Gesamtergebnis gab der Rohertrag 2022 volumenbedingt auf 243 Mio. Euro

nach, gegenüber 287 Mio. Euro im Vorjahr. Das operative Vorsteuerergebnis für

das abgelaufene Jahr beträgt 61 Mio. Euro (Vorjahr 107 Mio. Euro).

Rückkehr der Transaktionen 2023 erwartet: Abwartende Käuferinnen und Verkäufer

ein temporäres Phänomen

"Der Wunsch nach einem eigenen Zuhause ist ungebrochen, allerdings sehen wir bei

Käuferinnen und Käufern sowie bei Verkäuferinnen und Verkäufern eine abwartende

Haltung. Nun muss der Markt sein Gleichgewicht finden, bei dem

Kaufpreiserwartungen der Verkaufenden zu den Finanzierungsmöglichkeiten der

Kaufenden passen", sagt Utecht. Interhyp geht aktuell davon aus, dass dies im

Laufe des Jahres allmählich passiert und mit den Transaktionen die Nachfrage

nach Baufinanzierungen wieder zunimmt.

Über Interhyp

Die Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private

Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an

den Endkundinnen und -kunden richtet, und Prohyp, die sich an

Einzelvermittlerinnen und -vermittler und institutionelle Partner wendet, hat

das Unternehmen 2022 ein Finanzierungsvolumen von 29,0 Milliarden Euro

erfolgreich bei seinen über 500 Finanzierungspartnern platziert. Dabei verbindet

die Interhyp Gruppe die vielfach ausgezeichnete Kompetenz ihrer

Finanzierungsspezialistinnen und -spezialisten mit der Leistungsfähigkeit der

eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform Home sowie kundenorientierten

Digitalangeboten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt rund 1.600 Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter und ist an über 100 Standorten persönlich vor Ort für ihre

Kundinnen und Kunden und Partner präsent.

