 OTS: INVERTO GmbH / Drei neue Managing Directors bei INVERTO/ ...

Drei neue Managing Directors bei INVERTO/ Unternehmensberatung baut Führungsteam in Hamburg, Wien und London aus (FOTO) INVERTO, die auf Einkauf und Supply Chain Management spezialisierte Tochter der Boston Consulting Group, wächst weiter und hat drei neue Managing Directors befördert. Dr. Gökhan Yüzgülec, Philipp Polterauer und Mohamad Kaivan verstärken jetzt das Führungsteam. Alle drei waren zuvor bereits als Principals bei INVERTO tätig.

Führungsteam in Hamburg, Wien und London aus Gökhan Yüzgülec leitet den 2022 neu eröffneten Standort Hamburg. Der promovierte

Maschinenbauingenieur hat in der Beratung, der Industrie und in der angewandten

Forschung am Fraunhofer-Institut gearbeitet, bevor er 2019 zu INVERTO nach

München wechselte. Yüzgülec ist Experte für Supply Chain Management und Supply

Chain Finance. Er betreut internationale Kunden aus der Medizintechnik, der

Automobilindustrie und im Maschinen- und Anlagenbau.

Philipp Polterauer, Experte für Lieferketten, Einkauf und Digitalstrategie, ist

seit drei Jahren bei INVERTO Austria tätig. Polterauer studierte Wirtschaft in

Wien und in den USA. Er betreut Kunden aus der verarbeitenden Industrie mit

Fokus auf Health Care, Consumer Electronics / High Tech und Automotive. Nach dem

Aufbau von INVERTO Digital Solutions leitet er nun das Center of Excellence für

Digitalstrategie und künstliche Intelligenz. In Kundenprojekten berät er

multinationale Unternehmen bei globalen Transformationen von Einkauf und

Lieferketten sowie bei Kostenoptimierungsprogrammen.

Mohamad Kaivan ist Wirtschaftsingenieur und war unter anderem in Stockholm,

Bahrein und Dubai als Unternehmensberater tätig, bevor er vor zwei Jahren bei

INVERTO in London startete. Er berät überwiegend Kunden aus Handel- und

Konsumgüterindustrie sowie der Energiewirtschaft. Fachlich spezialisierte Kaivan

sich auf Organisationsentwicklung, Transformation sowie Wertsteigerung. Zudem

ist er verantwortet er in der INVERTO Practice Area "Private Equity" die Märkte

Großbritannien und Westeuropa.

"Gök, Philipp und Mohamad haben ihre Fachexpertise in vielen Projekten bewiesen,

und sie sind außergewöhnliche Führungspersönlichkeiten mit hohem

Verantwortungsbewusstsein. Wir freuen uns sehr, dass wir sie jetzt in das

22-köpfige Team der Geschäftsführung berufen können", sagt Jan-Christoph

Kischkewitz, Managing Director am Standort Köln und People Chair von INVERTO.

Die Beratungsgesellschaft beabsichtigt, 2023 den starken Wachstumskurs der

vergangenen Jahre fortzusetzen. Auch eine weitere Expansion in Europa ist

geplant.

Über INVERTO

Als internationale Unternehmensberatung zählt INVERTO zu den führenden

Spezialisten für strategischen Einkauf und Supply Chain Management in Europa.

Die Beratung unterstützt Unternehmen von der Strategieentwicklung bis zur

Implementierung und begleitet sie bei der Digitalisierung des Einkaufs. Als

Tochter der Boston Consulting Group identifiziert und realisiert INVERTO für die

Kunden Potenziale zur Prozessoptimierung und Kostensenkung und unterstützt beim

Aufbau resilienter Lieferketten, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Bei

umfassenden Transformationsprojekten ist INVERTO der richtige Partner zur

Leistungssteigerung der Beschaffungsorganisation.

INVERTO hat über 400 Mitarbeiter an zwölf Standorten in neun Ländern. Die

vielfältigen, internationalen Teams verfügen über tiefgreifende Expertise in

unterschiedlichen Branchen und Funktionen. Zu den Kunden zählen internationale

Konzerne und Mittelständler über alle Industrien hinweg, sowie die weltweit

führenden Private Equity Unternehmen.

Mehr Informationen unter http://www.inverto.com/de/ .

