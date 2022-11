 OTS: J.P. Morgan Asset Management / Ausgezeichnet: J.P. Morgan Asset ...

Ausgezeichnet: J.P. Morgan Asset Management zum zweiten Mal in Folge als bester Universalanbieter ausgezeichnet (FOTO) Renommierte Scope Awards für Deutschland, Österreich und die Schweiz verliehen: "Verlässliche Qualität in unterschiedlichen Marktphasen" wurde neben dem Gesamtsieg auch mit der erneuten Auszeichnung als "Bester Asset Manager für Schwellenländeraktien" belegt

als bester Universalanbieter ausgezeichnet Die hohe Qualität der Fondspalette von J.P. Morgan Asset Management ist erneut

bestätigt worden: Bei der gestrigen Verleihung der "Scope Awards 2023", die vom

Fondsanalysehaus Scope Fund Analysis gemeinsam mit dem Medienpartner

Handelsblatt vergeben werden, erhielt die Gesellschaft gleich mehrere der

begehrten Trophäen. So konnte J.P. Morgan Asset Management nicht nur den Titel

als "Bester Asset Manager - Universalanbieter" verteidigen, sondern wurde zudem

u.a. auch für das "beste Angebot an Aktienfonds für Schwellenländer"

ausgezeichnet - und das bereits zum vierten Mal in Folge. Für Österreich und die

Schweiz wurde J.P. Morgan Asset Management nicht zuletzt als bestes Bond-Haus

ausgezeichnet.

"Neben einer guten Performance machen die umfangreichen Kapazitäten, vor allem

auch im Research, den Gewinner aus", so Said Yakhloufi, Geschäftsführer der

Scope Fund Analysis zur Verleihung dieser höchsten Auszeichnung des Hauses als

Top-Asset-Manager mit breiter Produktpalette. Auch dass die Gesellschaft sowohl

bei Aktien und Anleihen als auch bei Mischfonds überzeugen kann und mit der

umfangreichen und überdurchschnittlich gut aufgestellten Produktpalette in allen

Kategorien über einen Zeitraum von fünf Jahren überzeugendes Alpha generieren

konnte, wurde positiv verzeichnet, ebenso wie die gute Investmentkultur.

"Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem schwierigen Anlagejahr die

Auszeichnungen wiederholen konnten, denn sie spiegeln die kontinuierlich

herausragende Leistung unserer Investmentteams wider. Was für eine schöne

Bestätigung, dass unsere Investmentstrategien und -prozesse auch in diametral

unterschiedlichen Marktumfeldern, also dem Bullenmarkt in 2021 und dem

Bärenmarkt von 2022, funktionieren", betont Christoph Bergweiler , Leiter von

J.P. Morgan Asset Management Deutschland, Österreich, Zentral- und Osteuropa

sowie Griechenland.

Damit ein Anbieter als Universalhaus gilt, muss dieser mindestens 25 bewertete

Fonds vorweisen. Für diese wichtige Auszeichnung wurden über 1.900 Asset Manager

mit rund 12.000 Fonds analysiert. Das Research-Team von Scope untersuchen die

Risiko- und Renditeprofile von Investmentfonds und die Qualität von Asset

Managern, und zeichnen herausragende Management-Leistungen sowie die

überzeugendsten Fondskonzepte aus. Während viele Auszeichnungen ausschließlich

auf quantitative Kriterien setzen, werden beim Scope Award auch qualitative

Kriterien umfassend berücksichtigt. Dies ermöglicht laut Scope auch auf die

Zukunft gerichtete Aussagen zur Qualität von Fonds und Managern. Neben dem

Fondsmanagement wird auch das Managementumfeld, die Gestaltung des

Investmentprozesses, die Implementierung des Investmentprozesse und das Scope

Fondsrating in die Bewertung einbezogen.

Über J.P. Morgan Asset Management

Als Teil des globalen Finanzdienstleistungskonzerns JPMorgan Chase & Co verfolgt

J.P. Morgan Asset Management das Ziel, Kundinnen und Kunden beim Aufbau

stärkerer Portfolios zu unterstützen. Seit mehr als 150 Jahren bietet die

Gesellschaft hierzu Investmentlösungen für Institutionen, Finanzberater und

Privatanleger weltweit und verwaltet per 30.09.2022 ein Vermögen von rund 2,3

Billionen US-Dollar. In Deutschland ist J.P. Morgan Asset Management seit über

30 Jahren und in Österreich seit 25 Jahren präsent und mit einem verwalteten

Vermögen von rund 35 Milliarden US-Dollar, verbunden mit einer starken Präsenz

vor Ort, eine der größten ausländischen Fondsgesellschaften im Markt.

Das mit umfangreichen Ressourcen ausgestattete globale Netzwerk von

Anlageexpertinnen und -Experten für alle Assetklassen nutzt einen bewährten

Ansatz, der auf fundiertem Research basiert. Zahlreiche "Insights" zu

makroökonomischen Trends und Marktthemen sowie der Asset Allokation machen die

Implikationen der aktuellen Entwicklungen für die Portfolios deutlich und

verbessern damit die Entscheidungsqualität bei der Geldanlage. Ziel ist, das

volle Potenzial der Diversifizierung auszuschöpfen und das Investmentportfolio

so zu strukturieren, dass Anlegerinnen und Anleger über alle Marktzyklen hinweg

ihre Anlageziele erreichen.

Wichtige Hinweise:

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die

aktuelle und zukünftige Wertentwicklung. Der Wert, Preis und die Rendite von

Anlagen können Schwankungen unterliegen, die u. a. auf den jeweiligen

Marktbedingungen und Steuerabkommen beruhen.

Dies ist eine Marketing-Kommunikation. Bitte lesen Sie den Prospekt des OGAW und

das KIID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Die hierin enthaltenen

Informationen stellen jedoch weder eine Beratung noch eine konkrete

Anlageempfehlung dar. Sämtliche Prognosen, Zahlen, Einschätzungen und Aussagen

zu Finanzmarkttrends oder Anlagetechniken und -strategien sind, sofern nichts

anderes angegeben ist, diejenigen von J.P. Morgan Asset Management zum

Erstellungsdatum des Dokuments. J.P. Morgan Asset Management erachtet sie zum

Zeitpunkt der Erstellung als korrekt, übernimmt jedoch keine Gewährleistung für

deren Vollständigkeit und Richtigkeit. Die Informationen können jederzeit ohne

vorherige Ankündigung geändert werden. J.P. Morgan Asset Management nutzt auch

Research-Ergebnisse von Dritten; die sich daraus ergebenden Erkenntnisse werden

als zusätzliche Informationen bereitgestellt, spiegeln aber nicht unbedingt die

Ansichten von J.P. Morgan Asset Management wider. Die Nutzung der Informationen

liegt in der alleinigen Verantwortung des Lesers. Der Wert, Preis und die

Rendite von Anlagen können Schwankungen unterliegen. Die Wertentwicklung der

Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftige

Wertentwicklung. Das Eintreffen von Prognosen kann nicht gewährleistet werden.

J.P. Morgan Asset Management ist der Markenname für das

Vermögensverwaltungsgeschäft von JPMorgan Chase & Co. und seiner verbundenen

Unternehmen weltweit. Telefonanrufe bei J.P. Morgan Asset Management können aus

rechtlichen Gründen sowie zu Schulungs- und Sicherheitszwecken aufgezeichnet

werden. Soweit gesetzlich erlaubt, werden Informationen und Daten aus der

Korrespondenz mit Ihnen in Übereinstimmung mit der EMEA-Datenschutzrichtlinie

von J.P. Morgan Asset Management erfasst, gespeichert und verarbeitet. Die

EMEA-Datenschutzrichtlinie finden Sie auf folgender Website:

http://www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy . Herausgeber in Deutschland:

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch Taunustor 1

D-60310 Frankfurt am Main. Herausgeber in Österreich: JPMorgan Asset Management

(Europe) S.à r.l., Austrian Branch, Führichgasse 8, A-1010 Wien.

09j0221811115654

