 OTS: Jones Lang LaSalle SE (JLL) / Abkühlung erreicht nun auch den deutschen ...

Abkühlung erreicht nun auch den deutschen Bürovermietungsmarkt / Flächenumsatz liegt zum Halbjahr 2023 um 40 Prozent unter Vorjahresniveau Die anhaltende Erhöhung der Zinsen durch die Zentralbanken entfaltet ihre Wirkung: Die Inflation sinkt - und sie schwächt zugleich die Nachfrage. Während der Rückgang der Inflation ein gutes Signal ist, verstärken sich aktuell vermehrt die Effekte einer nachlassenden konjunkturellen Dynamik, hat das Immobilienberatungsunternehmen JLL analysiert. Und das umso mehr, weil ein Teil der Zinserhöhungen noch gar nicht vollumfänglich seine Wirkung im Wirtschaftskreislauf entfaltet hat.

Frankfurt Vor diesem Hintergrund hat sich die Marktstimmung am Bürovermietungsmarkt im

zweiten Quartal abgeschwächt. Insgesamt erzielt der Markt einen Halbjahresumsatz

von 1,16 Millionen m², was im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in der Summe der

sieben Immobilienhochburgen einem Rückgang von 40 Prozent entspricht.

Dr. Konstantin Kortmann , Country Leader JLL Germany und Head of Markets, sagt:

"Einer der aktuellen Hauptrisikofaktoren ist der Stress im Bankensektor. Dieser

greift vermehrt auf die Realwirtschaft über und restriktivere Kreditbedingungen

belasten die Wirtschaftstätigkeit voraussichtlich über einen längeren Zeitraum

hinweg. Das führt zu einer weiteren Spreizung des Marktes: Während der

Wettbewerb um Qualität hoch ist, schwächt sich die Nachfrage in B-Lagen ab.

Zugleich werden die Gesuche kleinteiliger und die Unternehmen gehen bei der

Anmietung nicht mehr jeden Preis mit."

Trübe Stimmung in der Gesamtwirtschaft wirkt sich auf Büronachfrage aus

Es bleibt somit ein riskantes Abwägen von Inflationsbekämpfung und sich

abschwächender Konjunktur. Spiegelbild dessen ist die im Juni erneut schlechter

ausgefallene Stimmung bei den Unternehmen. Der ifo-Index ist erneut gesunken und

hat damit das düstere Bild nach dem Rückgang im Mai noch verstärkt. Die

Unterkomponente "Erwartungen" brach den zweiten Monat in Folge deutlich ein.

"Insgesamt wird die deutsche Wirtschaft auf das Jahr gerechnet kaum wachsen. Die

Unsicherheit über die weitere wirtschaftliche Entwicklung und die Entwicklung

der Zinsen, die maßgeblich die Unternehmensfinanzierung beeinflussen, zeigt auch

ihre Wirkung auf den Immobilienmärkten und lässt Nutzer von Büroimmobilien

vorsichtiger agieren", analysiert Helge Scheunemann , Head of Research JLL

Germany.

Im Gegenzug dazu präsentiert sich der Arbeitsmarkt weiterhin extrem robust. Für

die Notenbanken ist die Stärke der Arbeitsmärkte allerdings insofern Grund zur

Sorge, weil sich daraus eine nachhaltig wirkende Lohn-Preis-Spirale entwickeln

kann. Für Deutschland wurden bereits einige Tarifrunden mit kräftigen

Lohnsteigerungen vereinbart, weitere Entscheidungsrunden stehen noch aus. Für

die Unternehmen bedeuten die Abschlüsse signifikant höhere Lohnkosten, und die

Frage wird sein, ob sie diese Kosten an Kunden weiterreichen werden. "Da die

Gewinnmargen nach wie vor relativ hoch sind, hegt die Europäische Zentralbank

die Erwartung, dass die Unternehmen auf Kosten der Gewinne Preissteigerungen

nicht weiterreichen. Dies wird die Diskussionen über weitere Zinsschritte

bestimmen", sagt Scheunemann .

Büroflächenumsatz sinkt deutlich - Fokus auf Qualität bleibt bestehen

In jeder der sieben Bürohochburgen war die Nachfrage rückläufig, das Minus

reicht dabei von 15 Prozent in Frankfurt bis zu 70 Prozent in Stuttgart. Die

Entscheidungsprozesse für einen potenziellen Umzug dauern nach wie vor sehr

lange, vor allem für mittlere und große Transaktionen. Die Unternehmen sondieren

sehr sorgfältig den Markt und mögliche Optionen, dabei bleibt der Trend zur

Anmietung qualitativ höherwertiger Flächen bestehen. "Besser, aber weniger ist

aktuell die Devise. Denn neben dem erhöhten Qualitätsanspruch verringert sich in

gleicher Weise die Größe der benötigten Bürofläche. Energieeffizienz,

Nachhaltigkeit und Wohlfühlcharakter für die Beschäftigten sind die wesentlichen

Treiber der Nachfrage. Diese Aspekte müssen an einem neuen Standort erfüllt

sein", erklärt Stephan Leimbach , Head of Office Leasing JLL Germany.

Hinzu kommt der nicht abflauende Bedarf an neuen Mitarbeitern. Ein hervorragend

ausgestattetes Büro als kommunikativer Mittelpunkt der Unternehmenskultur ist

dabei ein Baustein im Werben um neue Talente. Aktuell sind rund 820.000 freie

Stellen für Bürobeschäftigte in Deutschland unbesetzt, ein zusätzlicher Bedarf

von bis zu 20 Millionen m². "Ein theoretischer Wert zwar, weil nachverdichtet

wird, nicht alle Arbeitsplätze eins zu eins im Büro entstehen und vorhandene

Leerstände gefüllt werden. Dennoch zeigt die Kalkulation, dass ein signifikanter

Anteil benötigter Fläche übrigbleiben wird", erklärt Helge Scheunemann . "Hier

baut sich ein gewisser Druck bei den Unternehmen auf, auch deshalb bleiben wir

recht optimistisch für das Gesamtjahr und rechnen weiterhin mit einem

Umsatzvolumen von rund 2,8 Millionen m², welches dann um 20 Prozent unter dem

Volumen aus 2022 liegen würde."

Leerstand und Untermietflächen stabil - Neubauvolumen rückläufig

Trotz rückläufigem Umsatzvolumen ist der Leerstand in den sieben Metropolen

nicht weiter angestiegen. Aktuell stehen suchenden Unternehmen rund 5,17

Millionen m² kurzfristig zur Verfügung, was einem Plus gegenüber dem Vorjahr von

knapp 15 Prozent und einer Leerstandsquote von 5,3 Prozent entspricht. "Auch der

Krisenindikator Untermietflächen verharrt zum Ende des zweiten Quartals bei

834.000 m². Das sind aktuell 16 Prozent des Gesamtleerstands", sagt Leimbach .

Die bei der Nachfrage zu beobachtende Ausdifferenzierung des Marktes zeigt sich

auch bei den Leerstandsflächen. Weit mehr als die Hälfte dieses Volumens

entfällt auf nicht mehr zeitgemäße oder nur durchschnittlich ausgestattete

Büros. "Vor diesem Hintergrund und in Verbindung mit dem aktuell niedrigen

Fertigstellungsvolumen sehen wir in Teilbereichen Engpässe und Knappheiten. Neue

Flächen im Sinne von echten Neubauten, aber mehr noch von im Bestand

aufgewerteten Flächen sind weiterhin notwendig", warnt Leimbach .

Doch gerade in der Baubranche halte sich, laut Scheunemann, eine massiv

verschlechterte Stimmung. Neben den weiterhin hohen, wenn auch etwas

nachlassenden Kosten dringt immer mehr der Aspekt der herausfordernden

Projektfinanzierung und der sinkenden Auftragslage durch. Immerhin: Bei den

Baukosten scheint der Höhepunkt der Steigerung erreicht zu sein, dennoch

verharren sie auf einem extrem hohen Niveau. Die Konsequenzen daraus sind

gestoppte Projekte. Das gilt auch für den gewerblichen Bereich, zu sehen an der

Projektpipeline, die derzeit jedes Quartal nach unten korrigiert wird. In Summe

wurden im ersten Halbjahr 2023 knapp 660.000 m² Bürofläche fertiggestellt, ein

Rückgang von 31 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2022.

Im laufenden Jahr werden voraussichtlich 1,5 Millionen m² Bürofläche

fertiggestellt

"Für das zweite Halbjahr 2023 rechnen wir aktuell mit einem

Fertigstellungsvolumen von 825.000 m², sodass für das Gesamtjahr dann knapp 1,5

Millionen m² in der Fertigstellungsstatistik stehen werden. Dies läge dann um

rund 300.000 m² unter dem Niveau aus 2022", erläutert Scheunemann . Deutlich

nach oben gehen dürfte es 2024: Für das kommende Jahr befinden sich bereits

knapp zwei Millionen m² im Bau, ein Teil davon sind Überhänge aus diesem Jahr,

deren Fertigstellung sich entsprechend verzögert hat. Dieser Anstieg gegenüber

2023 muss aber insofern relativiert werden, weil mit mehr als 800.000 m² allein

über 40 Prozent auf Berlin entfallen. Und mehr als die Hälfte dieser Flächen

sind bereits vermietet oder für Eigennutzer vorgesehen.

"Sollte sich der Nachfragetrend für top ausgestattete Flächen in Verbindung mit

steigenden Mieten weiter fortsetzen, wovon wir ausgehen, wird

Vorvermietungsquote für projektierte Flächen zunehmen. Und umgekehrt gehen

ursprünglich spekulativ geplante Projekte nur dann in den Bau, sofern

Vorvermietungen getätigt werden", sagt Scheunemann .

Spitzenmieten steigen weiter - Mietanreize nehmen leicht zu

Der sich stabilisierende oder nur leicht ansteigende Leerstand erzeugt auf der

Angebotsseite keinen Druck auf die Mietpreise. Im Gegenteil: Die aktuell

rückläufigen Fertigstellungszahlen lassen die Spitzenmieten weiter steigen - zum

Teil sogar deutlich. Der JLL-Spitzenmietpreisindex zeigt zum Ende des zweiten

Quartals einen Wert von 268,9. Er liegt damit um knapp 14 Prozent über dem

Vorjahreswert.

"In allen Städten beobachten wir im Jahresvergleich Mietpreissteigerungen, diese

liegen zwischen fünf Prozent in Berlin und fast 27 Prozent in Düsseldorf. Und

auch in den vergangenen Monaten konnten immer mal wieder "Ausnahme-Abschlüsse"

jenseits der ausgewiesenen Spitzenmiete abgeschlossen werden", analysiert

Scheunemann . Die 50-Euro-Marke wurde dabei in Berlin, Frankfurt und München

überschritten. Gleichwohl gilt es, die von Vermietern gewährten Mietzuschüsse in

die Betrachtung einzubeziehen. Für diese sieht JLL einen leichten Anstieg oder

erwartet einen solchen im weiteren Jahresverlauf. Bei einem

Fünfjahresmietvertrag rechnet Scheunemann damit, dass sich die Mieteranreize -

umgerechnet in mietfreie Zeiten - zwischen fünf und 15 Prozent einpendeln

werden.

