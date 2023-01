 OTS: JUMP House Holding GmbH / Marktführerschaft in Deutschland: ...

Marktführerschaft in Deutschland: Trampolinpark-Betreiber JUMP House übernimmt "Superfly"-Gruppe und wächst auf 18 Standorte in Deutschland (FOTO) +++ Germanissippi Trampoline Parks GmbH (Butzbach) und alle Tochtergesellschaften (Superfly-Gruppe) werden 100-prozentige Töchter der JUMP House Holding GmbH in Hamburg, Florian Ruckert wird Geschäftsführer aller Gesellschaften +++ JUMP House Gruppe in Deutschland wächst auf insgesamt 18 Trampolinhallen in Deutschland und eine in Ungarn, die europäische Muttergesellschaft Parc Invest AS (RUSH-Gruppe) betreibt dann insgesamt 40 Trampolinparks in sieben Ländern. +++

Hamburg Erneuter Wachstumssprung für JUMP House: Das Hamburger Freizeitunternehmen

übernimmt per sofort 100 Prozent an der Superfly-Gruppe. Diese betreibt zehn

qualitativ hochwertige und erfolgreiche Trampolinparks in Europa (neun in

Deutschland, einer in Budapest/Ungarn), weitere drei werden als Franchise unter

der gleichen Marke von eigenständigen Unternehmern an drei deutschen Standorten

geführt. Die deutsche Superfly-Gruppe war bislang eine Tochter der

amerikanischen Germanissippi LLC mit Sitz in Utah und Teil der amerikanischen

Sky Zone Gruppe.

Damit wird die Hamburger JUMP House Gruppe klarer Marktführer für Trampolinparks

in Deutschland und betreibt hier nun selbst 18 Hallen unter den Marken JUMP

House, AirHop, UpSprung und Superfly. Im Jahr 2022 begeisterten alle diese

Standorte gemeinsam rund 2 Millionen Gäste, insgesamt rund 800 Mitarbeitende

sind nun für die JUMP House Gruppe an 21 Standorten (inkl. dreier

Holding-Gesellschaften) für Spaß, Sport und Erlebnis für Groß und Klein im

Einsatz.

"Mit JUMP House und Superfly wachsen die beiden stärksten Marken auf dem

deutschen Trampolinparkmarkt zusammen - ein echter Meilenstein für alle

Beteiligten und die hoch-professionellen Teams in beiden Unternehmen. Wir freuen

uns, voneinander zu lernen und gemeinsam weiterhin die Standards für Qualität,

Erlebnis und Sicherheit auf dem Markt zu setzen. Hier entsteht ein Top-Player

mit enormem Wachstums- und Erfolgspotenzial", so Florian Ruckert,

Geschäftsführer von JUMP House und nun auch Geschäftsführer von Superfly. Der

bisherige Geschäftsführer von Superfly, Peter Brown, verlässt das Unternehmen

mit der Übernahme.

"Nach mehreren erfolgreichen Jahren in Europa haben wir uns entschieden, uns auf

unser Geschäft in anderen Teilen der Welt zu konzentrieren. Wir sind sehr stolz

auf das, was Superfly erreicht hat, und freuen uns, dass RUSH und JUMP House

dieses Vermächtnis fortsetzen werden. Wir wissen, dass Superfly und das Team in

den besten Händen sind", sagt Mike Revak, SVP Franchise and Business Development

von Sky Zone, der bisherigen Eigentümerin.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Möglich macht die Akquisition für JUMP House die RUSH-Gruppe, die norwegische

Muttergesellschaft in Oslo, mit dem finanzstarken Investor Equip Capital, die

neben der JUMP House Gruppe in Deutschland auch in Skandinavien und UK weitere

Trampolinparks unter den Marken RUSH und AirHop besitzt und betreibt. Insgesamt

wächst die Gruppe auf nun 40 Trampolinhallen in Europa und ist somit stärkster

Player auf dem europäischen Markt.

"Die Übernahme von Superfly ist nach der Übernahme von JUMP House im Jahr 2021

die bislang größte und bedeutendste Akquisition der RUSH-Gruppe. Was 2016 als

kleines Freizeit-Start-Up in Norwegen begann, wird damit zum europäischen

Marktführer einer weiterhin wachsenden Branche. Darauf sind wir sehr stolz und

freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und Entwicklung in einer bunten,

europäischen Trampolinfamilie", freut sich Petter Haagaas, CEO der europäischen

Muttergesellschaft Parc Invest AS (RUSH-Gruppe) in Oslo.

JUMP House wurde 2014 von den Hamburger Unternehmern Till Walz und Christoph

Ahmadi gegründet und war damit Vorreiter des beliebten Freizeitkonzepts in

Deutschland: Riesige Hallen mit hunderten verbundenen Trampolinen und vielen

verschiedenen Attraktionen rund ums Springen, Turnen, Parcours und Actionsport

begeistern jedes Jahr Hunderttausende große und kleine Gäste. 2016 gewann das

Unternehmen den Hamburger Gründerpreis und war 2017 Finalist des Deutschen

Gründerpreises. Aus einem Trend wurde eine Erfolgsgeschichte, die auch durch

zwei lange Corona-Lockdowns nicht aufzuhalten war. Im Herbst 2021 wurde JUMP

House von der norwegischen Parc Invest AS (RUSH-Gruppe), deren

Hauptanteilseigner der Equip Capital Fonds ist, übernommen. Seitdem führt das

zentrale Team der JUMP House Holding mit Sitz in Hamburg alle Trampolinhallen

der Gruppe in Deutschland, die mit der Akquisition der Superfly-Gruppe nun auf

18 Parks in Deutschland wächst. Auch der Superfly-Park in Budapest (Ungarn) wird

künftig von JUMP House geführt. Weitere Akquisitionen und Neueröffnungen in

Deutschland sollen im Jahresverlauf folgen.

