 OTS: Kearney / Strategieberatung Kearney akquiriert internationale ...

Strategieberatung Kearney akquiriert internationale Produktdesignfirma TEAMS (FOTO) Damit stärkt Kearney seine Rolle im Bereich der strategischen Transformation. Nicht nur erweitert Kearney seine Fähigkeiten in der Produktstrategie, sondern ergänzt zudem sein globales Dienstleistungsangebot um innovative Designlösungen.

TEAMS "Mit der Aufnahme von TEAMS Design in die Kearney Family greift Kearney die

Beratungsfabriken weiter an", sagt Dr. Marc Lakner , Partner und Managing

Director von Kearney in Deutschland, Österreich und der Schweiz. "Wir gehen

konsequent den nächsten Schritt in der Verbreiterung unseres Serviceportfolios

und untermauern damit unsere führende Rolle im Bereich der strategischen

Transformation - jetzt auch mit weltklasse Produkt- und Designfähigkeiten."

Seit der Gründung von TEAMS in Deutschland im Jahr 1956 finden sich die Ideen

ihrer Designer und Ingenieure in Produkten von Bosch, Dräger, Kärcher, Siemens

und zahlreichen anderen Unternehmen wieder und ihre Arbeiten wurden mit mehr als

1.000 Designpreisen ausgezeichnet.

Die Akquisition ermöglicht eine vertiefte Partnerschaft zwischen TEAMS und

Kearneys Product Excellence and Renewal Lab (PERL), das Unternehmen in

Produktstrategie berät. Die industriellen Designinnovationen von TEAMS und die

Expertise von PERL in Produktstrategie und Markenabstimmung wurden bereits in

dutzenden gemeinsamen Klientenaufträgen kombiniert.

"Wir freuen uns über die Möglichkeit einer noch engeren Zusammenarbeit mit

TEAMS", sagt Bharat Kapoor , Partner bei Kearney und globaler Leiter von PERL.

"Der Industrie- und Produktdesignmarkt, den TEAMS bedient, ist groß und wächst

schnell. Wir haben von unseren Klienten äußerst positive Reaktionen auf die

Ideen erhalten, die von den Produktgestaltern und Ingenieuren von TEAMS

vorgebracht wurden. Sie sind eine großartige Ergänzung zum Fokus von PERL,

Unternehmen dabei zu unterstützen, Produkte neu zu erfinden, um veränderten

Kundenerwartungen gerecht zu werden oder interne Ziele wie eine größere

Profitabilität und Nachhaltigkeit zu erreichen."

TEAMS wird künftig als "TEAMS - a Kearney Company" fungieren, aber weiterhin als

unabhängige Firma agieren.

"Wir lieben es, an den kreativen Aspekten des Industriedesigns zu arbeiten, und

freuen uns darauf, dies weiterhin im Namen unserer langjährigen Kunden zu tun",

sagte Klaus Baumgartner , geschäftsführender Partner im Stuttgarter Studio von

TEAMS. "Gleichzeitig bringen Kearney und PERL eine völlig andere Art von

Expertise in die Arbeit der Produktverbesserung und -erneuerung ein. Wir haben

bereits gesehen, wie vorteilhaft unsere gemeinsame Expertise für unsere Kunden

ist."

TEAMS hat derzeit vier Designstudios in drei Ländern. Baumgartner erwartet, dass

die globale Präsenz von Kearney - mit mehr als 55 Büros in 40 Ländern - die

Reichweite von TEAMS erweitern wird. Mit zusätzlichen Studio-Standorten in

Planung strebt auch PERL eine Erweiterung seiner eigenen Präsenz an. Vor wenigen

Wochen erst hat PERL eine Dependance in Esslingen bei Stuttgart eröffnet.

Die Übernahme von TEAMS ist eine Fortsetzung von Kearneys Wachstumsstrategie und

dem Ziel, seine Klienten noch tiefer zu begleiten. In den letzten vier Jahren

hat Kearney Cervello, einen Daten- und Analyseanbieter, Prokura, eine

Beratungsfirma für Beschaffung und Lieferketten, sowie OPTANO, einen Anbieter

von KI-gesteuerten Betriebsoptimierungslösungen, erworben.

Über Kearney

Kearney ist eine der führenden globalen Unternehmensberatungen. Seit nahezu 100

Jahren vertrauen uns Führungsetagen, Regierungsstellen und gemeinnützige

Organisationen. Das Erfolgsrezept, um unseren Klienten zum Durchbruch zu

verhelfen? Unsere Mitarbeiter:innen mit ihren individuellen Interessen und

Stärken. Und unser Antrieb große Ideen nicht nur zu Papier zu bringen, sondern

auch umzusetzen.

http://www.de.kearney.com/

Über TEAMS Design

TEAMS ist ein führendes globales Unternehmen für strategisches Design, das 1956

gegründet wurde. Unsere Mission ist es, in Zusammenarbeit mit unseren

Industriepartnern dauerhafte positive Auswirkungen zu erzielen und nachhaltige

Lösungen für ein besseres Leben bereitzustellen. Mit einem profunden Verständnis

für Benutzer und Marken schaffen unsere Experten in Design und Technik Lösungen

für die physische und digitale Welt. Erfahren Sie mehr unter

http://www.teamsdesign.com/

