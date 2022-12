 OTS: KfW / Die Energiewende in Indonesien beschleunigen: KfW Finanzierung ...

Die Energiewende in Indonesien beschleunigen: KfW Finanzierung verbessert die Rahmenbedingungen im indonesischen Energiesektor Frankfurt am Main (ots) -

Frankfurt am Main - 300 Mio. EUR für den Ausbau der Erneuerbaren Energien und mehr

Energieeffizienz

- Erhöhung der Privatsektorbeteiligung

- Stromversorgung für alle Bevölkerungsschichten

Die KfW hat heute im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) mit dem indonesischen Finanzministerium

einen Finanzierungsvertrag für einen Förderkredit in Höhe von 300 Mio. EUR für

das Sustainable and Inclusive Energy Programme (SIEP, Phase III) unterzeichnet.

Mit Hilfe des deutschen Beitrags wurden und werden weiter notwendige Reformen im

indonesischen Energiesektor eingeleitet und umgesetzt. SIEP unterstützt die

Agenda der am Rande des G20 Gipfels verkündeten Just Energy Transition

Partnership, welche Indonesien langfristig bei einer beschleunigten Energiewende

unterstützt.

Teil des finanzierte Maßnahmenpakets sind unter anderem Reformen zur Förderung

Erneuerbarer Energien, wie beispielsweise verbesserte Preismechanismen zur

Einspeisevergütung, Regulierung für Solar-Aufdachanlagen oder ambitioniertere

Energieeffizienzstandards.

Weiter wurde die Förderung einer stärkeren Beteiligung des Privatsektors

insbesondere beim Ausbau von erneuerbaren Energiequellen gefördert. Dies wurde

von der indonesischen Regierung unter anderem mittels verbesserter Leitlinien

für die Elektrizitätsübertragung durch private Unternehmen, ein einheitliches

Muster von Stromabnahmeverträgen sowie die Überprüfung des Stromtarifsystems

eingeleitet.

Das Maßnahmenpaket führte auch dazu, dass sich die Leistungsfähigkeit des

staatlichen Energieversorgers PT.PLN unter anderem mittels verlässlicherer

Einnahmen verbessert hat. Die Reformen und Anreizmechanismen werden in Zukunft

einen entscheidenden Beitrag leisten, um den Anteil von Stromerzeugung aus

Wasserkraft, Sonnen-, und Windenergie, sowie Geothermie deutlich zu erhöhen. PT.

PLN hat den staatlichen Auftrag, dass die bis 2030 zugebauten Kapazitäten zu

mehr als 50 % aus Erneuerbaren Energien gespeist werden.

"Wir unterstützen Indonesien bei einer nachhaltigen und klimaschonenden

Entwicklung des Energiesektors, um eine langfristige und kosteneffiziente

Stromversorgung aller Bevölkerungsschichten sicherzustellen. Der Ausbau der

Erneuerbaren Energien stößt in Indonesien auf ideale Bedingungen: Der Inselstaat

ist aufgrund seiner geographischen Lage, der hohen Sonneneinstrahlung, langen

Küstenlinien und geothermischen Aktivitäten ideale Voraussetzungen für den

Ausbau der Erneuerbaren Energien," sagte Christiane Laibach, Mitglied des

Vorstandes der KfW Bankengruppe.

Die Asiatische Entwicklungsbank als Hauptfinanzierer (515 Mio. USD) sowie die

koreanische Regierung (60 Mio. USD) haben SIEP III neben der Bundesregierung

finanziell und programmatisch unterstützt. Die über die KfW bereitgestellten

Beiträge für SIEP I umfassten im Jahr 2015 200 Mio. USD und für SIEP II im Jahr

2017 200 Mio. EUR.

