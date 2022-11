 OTS: KfW / Gerüstet für den Klimawandel: KfW unterstützt Indien mit 500 Mio. ...

Gerüstet für den Klimawandel: KfW unterstützt Indien mit 500 Mio. EUR bei der nachhaltigen Stadtentwicklung Frankfurt am Main (ots) -

Frankfurt am Main - Stärkung der Kommunen gegenüber Klimarisiken

- Verbesserung der kommunalen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

- Verbesserte Lebensbedingungen für die Bevölkerung im Bundesstaat Tamil Nadu

Die KfW hat heute im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) mit dem indischen Finanzministerium einen

Darlehensvertrag in Höhe von 500 Mio. EUR zur nachhaltigen und klimaresilienten

Stadtentwicklung im Bundesstaat Tamil Nadu in Indien unterzeichnet. Die Mittel

werden über den Tamil Nadu Urban Development Fund (TNUDF) an die Kommunen des

Bundesstaats weitergereicht, die sie für die Realisierung von Projekten zur

Verbesserung der Klimaresilienz der städtischen Infrastruktur einsetzen. Hierzu

gehören Vorhaben der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, verbessertes

Abfallmanagement, die Errichtung von Regenwasserkanälen, energieeffiziente

Straßenbeleuchtung und Parks. Mittels Kreislaufwirtschaft soll die

Wasserverfügbarkeit in Städten gesichert und alle Haushalte mit

Wasseranschlüssen versorgt werden. Weiter ist die Regenerierung von Gewässern

und Brunnen, die Wiederverwendung von gereinigtem Abwasser sowie die

Verbesserung des Hochwasserschutzes geplant.

"Der voranschreitende Klimawandel und die starke Verstädterung in Indien gehen

mit negativen Umweltwirkungen und Klimarisikofolgen für die wachsende indische

Bevölkerung einher. Die städtische Bevölkerung steht zunehmend unter Druck, da

sie weiteren Herausforderungen durch die Auswirkungen des sich verschärfenden

Klimawandels und den damit einhergehenden Klimarisiken wie starker Hitze und

Wasserknappheit sowie Überflutungen ausgesetzt ist. Insbesondere haben die

ärmeren Bevölkerungsgruppen eine geringere Widerstandskraft, die gestärkt werden

muss", sagte Christiane Laibach, Mitglied des Vorstands der KfW Bankengruppe.

Die Verbesserung der Infrastruktur in den indischen Städten ist darüber hinaus

unerlässlich dafür, dass die Wirtschaftskraft des Landes erhalten bleibt. Weiter

verbessern sich durch die Maßnahmen zudem die Lebensbedingungen von einem

beträchtlichen Teil der 82 Millionen Einwohner im indischen Bundesstaat Tamil

Nadu.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Bereits seit 2008 hat die KfW über den TNUDF die zwei ersten Phasen des

"Sustainable Municipal Infrastructure Financing - Programms" für nachhaltige

städtische Infrastrukturmaßnahmen in Höhe von mehr als 260 Mio. EUR finanziert.

Davon entfielen 77 Mio. EUR auf die erste Phase 2008 sowie 187,75 Mio. EUR auf

die Phase 2 in den Jahren 2012 und 2014.

Weitere Informationen zum Geschäftsbereich KfW Entwicklungsbank finden Sie

unter:

http://www.kfw-entwicklungsbank.de

Pressekontakt:

KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt

Kommunikation (KOM), Dr. Charis Pöthig

Tel. +49 (0)69 7431 4683, Fax: +49 (0)69 7431 3266,

E-Mail: mailto:[email protected], Internet: http://www.kfw.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/5382000

OTS: KfW