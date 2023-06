 OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank stellt Finanzierung für Kölner ...

KfW IPEX-Bank stellt Finanzierung für Kölner Verkehrs-Betriebe bereit Die KfW IPEX-Bank stellt rund 53 Mio. EUR für die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB), einem Tochterunternehmen der Stadtwerke Köln, zur Verfügung. Die Mittel dienen zur Refinanzierung der Beschaffung von E-Bussen und Stadtbahnen sowie zur Finanzierung kleinerer Investitionen.

Frankfurt am Main "Stärkung des ÖPNV ist für uns ein zentrales Thema" erläutert Andreas Ufer,

Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Zudem reduzieren die

Elektrobusse und Stadtbahnen in Köln die lokalen Emissionen. Wir freuen uns,

dass wir die KVB als neuen Kunden gewinnen konnten und stehen gerne an der Seite

dieses kommunalen Verkehrsbetriebs bei der Umsetzung der Verkehrswende und bei

dem Ausbau der Elektromobilität."

Mit ihrer Finanzierung unterstützt die KfW IPEX-Bank darüber hinaus die

europäische Wirtschaft: Der niederländische Hersteller VDL fertigt die

Elektrobusse und das französische Unternehmen Alstom/Bombardier Transportation

liefert die Stadtbahnen.

Über die KfW IPEX-Bank

Die KfW IPEX-Bank verantwortet innerhalb der KfW Bankengruppe die Export- und

Projektfinanzierung. Mit der Strukturierung mittel- und langfristiger

Finanzierungen für deutsche und europäische Exporte, Infrastrukturinvestitionen

und Rohstoffsicherung sowie Umwelt- und Klimaschutzprojekte auf der ganzen Welt

unterstützt sie heimische Unternehmen der industriellen Schlüsselsektoren auf

den globalen Märkten.

Als Transformationsbank finanziert sie Zukunftstechnologien, um den Wandel zu

einer nachhaltigen Gesellschaft - in allen drei Dimensionen Wirtschaft, Umwelt

und Soziales - zu begleiten. Mit anspruchsvollen Sektorleitlinien für

CO2-intensive Sektoren stellt die KfW IPEX-Bank die Kompatibilität ihrer

Finanzierungen mit den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens sicher. Mit ihrem

THG-Accounting verfolgt sie das Ziel, ein treibhausgasneutrales Portfolio bis

2050 zu erreichen.

Sie verfügt über eine umfassende Branchen-, Strukturierungs- und

Länderkompetenz, sie übernimmt in Finanzierungskonsortien führende Rollen und

bindet andere Banken, Institutionelle Investoren und Versicherungen aktiv ein.

Sie wird als rechtlich selbständiges Konzernunternehmen geführt und ist in den

wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren der Welt vertreten.

Pressekontakt:

Antje Schlagenhaufer

E-Mail: mailto:[email protected]

Tel.: +49 69 7431-4009

http://www.kfw-ipex-bank.de

