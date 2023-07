 OTS: KfW / KfW-ifo-Mittelstandsbarometer: Geschäftsklima im Sturzflug

KfW-ifo-Mittelstandsbarometer: Geschäftsklima im Sturzflug Frankfurt am Main (ots) -

Frankfurt am Main - Mittelständisches Geschäftsklima sinkt im Juni in allen Branchen

- Geschäftserwartungen deutlich schwächer, aber auch Lageurteile geben nach

- Absatzpreiserwartungen inzwischen wieder vollständig normalisiert

Das Geschäftsklima der kleinen und mittleren Unternehmen stürzt im Juni

regelrecht ab. Gegenüber dem Vormonat sinkt es um 5,4 Zähler, also fast so stark

wie unmittelbar nach dem Gaslieferstopp im vergangenen September. Mit einem

Niveau von -11,8 Saldenpunkten liegt der zentrale Stimmungsindikator des

KfW-ifo-Mittelstandsbarometers somit wieder deutlich unter der Nulllinie, die

den historischen Durchschnitt markiert. Ursächlich ist vor allem ein

Stimmungsabfall bei den Geschäftserwartungen, die um 7,3 Zähler auf ein weit

unterdurchschnittliches Niveau von -21,7 Saldenpunkten sinken. Doch auch die

Geschäftslageurteile geben im Juni spürbar nach (-3,2 Zähler) und sinken auf ein

mit -1,1 Saldenpunkten knapp unterdurchschnittliches Niveau. Das Geschäftsklima

der kleinen und mittleren Unternehmen ist branchenübergreifend rückläufig.

Besonders groß fällt das Minus im Juni beim Einzelhandel und im Verarbeitenden

Gewerbe aus.

Noch rasanter als im Mittelstand rauscht die Stimmung der Großunternehmen in den

Keller: Ihr Geschäftsklima sinkt im Juni um 9,4 Zähler auf nur noch -26,0

Saldenpunkte. Die Geschäftserwartungen gehen hier ebenfalls besonders stark

zurück (-13,3 Zähler) und sind jetzt mit -35,4 Saldenpunkten wieder fast so

pessimistisch wie auf dem Höhepunkt der Energiekrise im Spätsommer 2022.

Außerdem ist die Geschäftslagebeurteilung der Großunternehmen mit -15,3

Saldenpunkten weiterhin deutlich schlechter als im Mittelstand.

Gute Nachrichten bietet das KfW-ifo-Mittelstandsbarometer im Juni lediglich mit

Blick auf die künftige Inflationsentwicklung, denn der seit nunmehr neun Monaten

anhaltende Rückgang der Absatzpreiserwartungen setzt sich ungebremst fort. Mit

+0,9 und -3,1 Saldenpunkten liegen die Absatzpreiserwartungen bei

Mittelständlern und Großunternehmen inzwischen sehr nahe am bzw. sogar knapp

unter dem historischen Durchschnittswert, der mit einer Inflation von

durchschnittlich rund 2% seit Beginn der KfW-ifo-Zeitreihe im Jahr 2005

einhergegangen ist. Die Beschäftigungserwartungen der Unternehmen beider

Größenklassen haben sich inzwischen ebenfalls wieder praktisch vollständig

normalisiert, was für einen perspektivisch wieder abnehmenden Lohndruck auf die

Inflation spricht.

"Die Entwicklung des KfW-ifo-Geschäftsklimas im Juni fügt sich ein in die Reihe

der enttäuschenden Konjunkturdaten", sagt Dr. Fritzi Köhler-Geib,

Chefvolkswirtin der KfW. "Der kurzzeitige Konjunkturoptimismus vom Frühjahr ist

verflogen, stattdessen befindet sich die deutsche Wirtschaft gerade in einer Art

Schwebezustand." Der Stimmungsabfall in den Unternehmen stelle ein Abwärtsrisiko

für die aktuellen Wachstumsprognose auch von KfW Research dar, das wie auch

andere Institute wegen des schlechten Jahresstarts ein leicht negatives Wachstum

im Gesamtjahr 2023 erwarte, spätestens ab der zweiten Hälfte des laufenden

Jahres jedoch von einer zumindest leichten Konjunkturerholung ausgehe. "Mit

deutlichen Nominallohnsteigerungen bei einer gleichzeitig nachlassenden

Inflation sind die Voraussetzungen für eine moderate Konsumerholung in den

nächsten Quartalen aber noch immer gegeben. Außerdem verstärken sich als

positive Kehrseite der schwächeren Konjunkturaussichten die Anzeichen für einen

anhaltenden Inflationsrückgang", so Köhler-Geib.

