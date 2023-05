 OTS: KfW / KfW-Kreditmarktausblick: Kreditnachfrage der Unternehmen im ...

KfW-Kreditmarktausblick: Kreditnachfrage der Unternehmen im Rückwärtsgang Frankfurt am Main (ots) -

Frankfurt am Main - Kreditneugeschäft steigt im vierten Quartal um 19 %, Tempo des Zuwachses geht

jedoch deutlich zurück

- Entspannung an den Energiemärkten und Abklingen der Lieferengpässe reduzieren

krisenbedingten Liquiditätsbedarf

- Wachstum neuer Bankdarlehen dürfte im Frühjahr nahezu zum Stillstand kommen

Das Kreditneugeschäft der Banken und Sparkassen in Deutschland mit Unternehmen

und Selbstständigen ist im vierten Quartal 2022 um 19 % gestiegen, wie der neue

KfW-Kreditmarktausblick von KfW Research zeigt. Das Wachstum neuer Kredite fällt

damit zwar weiter kräftig aus - gegenüber dem Rekordwert des Vorquartals (36,1%)

hat es jedoch um die Hälfte an Dynamik verloren. Im Frühjahr dürfte das Wachstum

neuer Unternehmensdarlehen im Vorjahresvergleich zum Stillstand kommen. Dabei

bleibt das Niveau der Neukreditvergabe vergleichsweise hoch.

Die Gründe für die Abkühlung liegen vor allem auf der Nachfrageseite. Die

Unternehmen halten sich bei der Aufnahme neuer Bankdarlehen zunehmend zurück.

Dahinter verbergen sich auch positive Aspekte. Nach der Zuspitzung der

Energiekrise im Sommer mit Rekordpreisen für Strom und Gas an den

Großhandelsmärkten hat sich die Lage ab dem Herbst deutlich entspannt. Zugleich

sind die Schwierigkeiten bei den Lieferketten zurückgegangen. Entsprechend

weniger Finanzierungen benötigen die Unternehmen, um die daraus resultierenden

Mittelbedarfe abzufedern. Aber auch die Auswirkungen der Zinswende werden immer

deutlicher und wirken sich auf die Kreditnachfrage aus: Die durchschnittlichen

Kreditkosten erreichten im Februar 3,86 %. Zuletzt lagen die Zinsen Anfang 2009

auf einem vergleichbaren Niveau. Eine mehr als 10 Jahre dauernde Phase sinkender

Zinsen ist damit neutralisiert worden. Zusammen mit den zwar leicht

aufgehellten, aber noch immer trüben Konjunkturaussichten reduziert dies die

Bereitschaft der Unternehmen, Investitionsprojekte zu realisieren und sich dafür

zu verschulden. Partiell kompensierend auf das Kreditneugeschäft wirkt

allerdings die hohe Teuerung, die den Finanzierungsumfang für

Investitionsvorhaben nach oben treibt.

Was die Angebotsseite des Kreditmarkts angeht, so bleibt der Zugang zu Darlehen

überdurchschnittlich schwierig. Die Banken haben seit dem Kriegsausbruch und dem

damit verbundenen Beginn der Energiekrise ihre Kreditvergabepolitik verschärft,

überdurchschnittlich viele Unternehmen stufen das Bankverhalten als restriktiv

ein.

"Ich gehe davon aus, dass die bremsenden Impulse auf der Angebots- und

Nachfrageseite des Kreditmarkts im ersten Halbjahr 2023 weiter anhalten. Das

Darlehenswachstum mit Unternehmenskunden dürfte im Frühling zum Erliegen kommen.

Es wäre damit aber immer noch ein vergleichsweise hohes Kreditvergabeniveau

verbunden", sagt Dr. Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der KfW. "Die Prognose

unterliegt dem Risiko, dass die Ereignisse in den Bankensektoren in den USA und

in der Schweiz in den vergangenen Wochen noch Nachwirkungen zeigen könnten. Die

deutschen Banken sind solide kapitalisiert. Für den Fall, dass der gesamte

Bankensektor in Folge von höherem Kapitalbedarf und verteuerter Refinanzierung

betroffen wäre, könnte eine zusätzliche Straffung der Kreditstandards und

-konditionen resultieren, was den Kreditkanal zusätzlich verengen würde".

Hinweis: KfW Research berechnet den KfW-Kreditmarktausblick vierteljährlich

exklusiv für das Handelsblatt. Die aktuelle Ausgabe ist abrufbar unter:

www.kfw.de/kreditmarkt ausblick (http://www.kfw.de/kreditmarktausblick)

