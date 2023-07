 OTS: KfW / KfW Research: Mittelstand sieht sich gegenwärtig im ...

KfW Research: Mittelstand sieht sich gegenwärtig im internationalen Wettbewerb gut aufgestellt Frankfurt am Main (ots) -

Frankfurt am Main - Zentrale Stärken sind qualifizierte Fachkräfte und Qualitätsstandard "Made in

Germany"

- Für die Zukunft erwartet ein Drittel Verbesserung, ein Fünftel

Verschlechterung der eigenen Wettbewerbsposition

- Jedes zweite mittelständische Unternehmen sieht Bürokratie als hohes Risiko

für seine künftige Wettbewerbsfähigkeit, nur jedes fünfte nennt Energiekosten

Die im internationalen Wettbewerb stehenden kleinen und mittleren Unternehmen in

Deutschland sehen sich gegenwärtig in Relation zu ihrer Konkurrenz gut

aufgestellt, wie der aktuelle KfW-Internationalisierungsbericht von KfW Research

zeigt. Erfreulicherweise sind sie auch mit Blick auf ihre zukünftige

Wettbewerbsposition überwiegend zuversichtlich: Etwa die Hälfte geht davon aus,

die bisherige Stellung im internationalen Wettbewerb halten zu können. Rund ein

Drittel erwartet sogar eine Verbesserung. Ein Fünftel aller kleinen und

mittleren Unternehmen sorgt sich um eine Verschlechterung der eigenen

Wettbewerbsposition.

Von den insgesamt 3,8 Millionen Mittelständlern hierzulande steht etwa jeder

zehnte im globalen Wettbewerb. Mit diesen 380.000 Unternehmen befasst sich der

KfW-Internationalisierungsbericht. Größere Firmen aus dem Verarbeitenden

Gewerbe, die zu den wesentlichen Treibern von Umsätzen, Beschäftigung und

Investitionen im Mittelstand gehören, sind überdurchschnittlich oft unter ihnen

vertreten.

Internationaler Wettbewerb bedeutet im Mittelstand vor allem europäischen

Wettbewerb: Etwa 60% der kleinen und mittleren Unternehmen mit wichtigen

Konkurrenten im Ausland verorten diese in Europa. Wichtigste Herkunftsregion von

Wettbewerbern außerhalb Europas ist China (31%). Weitere 20% verorten ihre

ausländischen Wettbewerber auch in anderen Regionen Asiens, ebenfalls rund ein

Fünftel sieht seine internationale Konkurrenz im Vereinigten Königreich oder in

den USA.

Gegenwärtig schneiden deutsche mittelständische Unternehmen nach eigener

Einschätzung bei vielen Aspekten der internationalen Wettbewerbsfähigkeit gut

ab. Als zentrale Stärke sehen sie vor allem die Verfügbarkeit von qualifizierten

Fachkräften im Unternehmen. Jedes dritte Unternehmen sieht sich in dieser

Hinsicht besser aufgestellt als die Konkurrenz aus dem Ausland, die Hälfte

zumindest vergleichbar und nur 5% schlechter. Auch mit dem positiven Image von

Made in Germany können kleine und mittlere Unternehmen international punkten:

51% sehen für ihre Produkte/Dienstleistungen einen höheren Bekanntheitsgrad als

für die der internationalen Wettbewerber, 48% konstatieren einen höheren

Innovationsgrad und 33% eine bessere Qualität.

Neben diesen klaren Stärken sieht der Mittelstand auch einige Schwächen: Ein

gutes Viertel der Unternehmen sieht sich bei den Preisen für die eigenen

Produkte/Dienstleistungen im Nachteil, 16% sind nach eigener Einschätzung bei

den Personalkosten schlechter aufgestellt, 17% bewerten die eigene Service- und

Beratungskompetenz kritisch und 10% den eigenen Digitalisierungsgrad.

In der öffentlichen Diskussion werden die hohen Energiekosten in Deutschland

häufig als ein wesentlicher Standortnachteil im internationalen Wettbewerb

gesehen. Für die Breite des Mittelstands stellen sie jedoch keinen gravierenden

Wettbewerbsnachteil dar: Nur rund 11% der deutschen mittelständischen

Unternehmen schneiden mit Blick auf ihre Energiekosten nach eigener Einschätzung

schlechter ab als ihre ausländischen Wettbewerber - wohingegen sich 39% sogar

besser aufgestellt sehen als ihre wichtigsten Konkurrenten. Für rund 26% aller

Unternehmen sind die Energiekosten im internationalen Wettbewerb überhaupt kein

relevanter Faktor. Im Verarbeitenden Gewerbe fällt die Einschätzung etwas

weniger positiv aus als in der Breite des Mittelstands: Hier sehen sich 19%

schlechter und nur 29% besser aufgestellt als ihre Konkurrenz. Im Vergleich zum

Jahr 2021 ist die relative Energiekostenbelastung vor allem im Verarbeitenden

Gewerbe sichtbar angestiegen. Dennoch halten die meisten Mittelständler (81 %)

die Energiekosten auf dem Niveau von März 2023 für tragbar - trotz der

Mehrbelastung, die sie teilweise darstellen.

Auch für die künftige Wettbewerbsfähigkeit sind hohe Energiekosten aus Sicht des

deutschen Mittelstands weder das einzige noch das größte Risiko. Am meisten

Sorge bereitet den kleinen und mittleren Unternehmen mit Blick auf die kommenden

drei Jahre die Bürokratie. Jedes zweite (48%) sieht darin ein hohes Risiko für

seine zukünftige Wettbewerbsfähigkeit am Standort Deutschland. Es folgen Steuern

und Abgaben (34%) sowie Umwelt- und Klimaschutzbestimmungen (26%). Erst dann

kommen die Energiekosten, die 21% als hohes Risiko bewerten. Ähnlich

problematisch sehen die Mittelständler das Thema Fachkräftemangel (21%),

digitale Infrastruktur (20%) und Verfügbarkeit von Rohstoffen/Vorprodukten

(18%).

"Der deutsche Mittelstand in seiner Gesamtheit bewertet seine derzeitige

internationale Wettbewerbsfähigkeit positiv. Auch mit Blick auf die Zukunft ist

er durchaus zuversichtlicher als die aktuelle öffentliche Diskussion das

befürchten lässt, aber er sieht deutlichen Handlungsbedarf: Bürokratie abbauen,

Fachkräftemangel bekämpfen, Akzeptanz für die grüne Transformation durch

Vermeidung von Wettbewerbsnachteilen schaffen, die Rohstoff- und

Energieversorgung sichern und die Digitalisierung vorantreiben - die

Ansatzpunkte für den Erhalt und die Stärkung der internationalen

Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Mittelstands sind vielfältig", sagt Dr.

Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der KfW. "Daraus konkrete Maßnahmen zu

entwickeln und umzusetzen ist eine Aufgabe die Politik und Wirtschaft gemeinsam

angehen müssen: Der Hebel der Politik sind vor allem die Rahmenbedingungen,

durch die sie die Attraktivität des Standorts Deutschlands erhalten kann-

beispielsweise durch die Vereinfachung von Planungs- und Genehmigungsverfahren

oder die Setzung von Anreizen für eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen. In

der Verantwortung sind zugleich auch die Unternehmen, die sich auf ein

veränderndes Wettbewerbsumfeld einstellen und Maßnahmen zur Reduzierung von

Risiken treffen müssen - beispielsweise durch eine Diversifizierung ihrer

Rohstoffversorgung."

Der KfW-Internationalisierungsbericht liefert auch aktuelle repräsentative Daten

zu den Auslandsumsätzen des deutschen Mittelstands: Im Jahr 2021 beliefen sie

sich auf 617 Milliarden Euro und lagen damit nicht nur über dem Vorjahreswert,

sondern auch deutlich über dem Niveau vor der Corona-Krise. Damit leistet der

Mittelstand weiter einen wesentlichen Beitrag zu den gesamten deutschen

Exporten. Der Krieg in der Ukraine stellt die Firmen jedoch vor neue

Herausforderungen. Steigende Energiekosten, eine hohe Inflation und anhaltende

Lieferengpässe haben die Exporterwartungen im Jahr 2022 eingetrübt. Angesichts

einer schwachen Konjunktur in Europa und einem verlangsamten Wachstum der

Weltwirtschaft dürfte sich die Exportnachfrage auch im laufenden Jahr nur

verhalten entwickeln.

Den aktuellen KfW-Internationalisierungsbericht finden Sie hier (https://www.kfw

.de/%C3%9Cber-die-KfW/Service/Download-Center/Konzernthemen/Research/KfW-Interna

tionalisierungsbericht/) .

Zum Datenhintergrund:

Dem KfW-Internationalisierungsbericht liegen die Daten der jüngsten

Befragungswelle des KfW-Mittelstandspanels (10.2.2022-17.6.2022) sowie zweier

Sonderbefragungen zur Sicherung der Rohstoffversorgung (1.9.2022-9.9.2022) und

zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit (1.3.2023-8.3.2023) zugrunde. Das

KfW-Mittelstandspanel wird seit dem Jahr 2003 als Wiederholungsbefragung der

kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland durchgeführt. Zur

Grundgesamtheit des KfW-Mittelstandspanels gehören alle privaten Unternehmen

sämtlicher Wirtschaftszweige, deren Umsatz die Grenze von 500 Mio. EUR pro Jahr

nicht übersteigt. Mit einer Datenbasis von bis zu 15.000 Unternehmen pro Jahr

stellt das KfW-Mittelstandspanel die einzige repräsentative Erhebung im

deutschen Mittelstand und damit die wichtigste Datenquelle für

mittelstandsrelevante Fragestellungen dar.

Details: www.kfw.de/mittelstandspanel (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/KfW-

Research/KfW-Mittelstandspanel.html?redirect=76684) .

