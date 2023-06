 OTS: Kindernothilfe e.V. / Kindernothilfe-Jahresbericht 2022: Ukraine-Krieg ...

Kindernothilfe-Jahresbericht 2022: Ukraine-Krieg stellt globale Arbeit vor Herausforderungen Die Kindernothilfe verzeichnete im vergangenen Jahr Erträge auf einem Rekordniveau von 72,3 Millionen Euro. Gegenüber 2021 ist das ein Plus von 6,3 Millionen Euro (plus 4,6 Prozent) und das zweitbeste Ergebnis der Organisation überhaupt. Das Spendenwachstum von 3,5 Prozent ist dabei vor allem auf die Unterstützungsbereitschaft im Kontext des Ukrainekrieges zurückzuführen: "Die Auswirkungen des Krieges sind auf der ganzen Welt spürbar. Unser Auftrag 2022 war es zum einen, die ukrainischen Kinder und ihre Familien so gut es geht aufzufangen, und zum anderen, die globalen Folgen abzufedern", so Kindernothilfe-Vorstandsvorsitzende Katrin Weidemann.

Duisburg "Ukrainische Mädchen und Jungen - egal ob in der Heimat oder auf der Flucht -

leiden täglich unter diesem Krieg. Die Last des Konfliktes liegt auf ihren

Schultern, und es ist unsere Aufgabe, das Gewicht zu erleichtern", mahnt die

ukrainische Programm-Direktorin Lana Solapanova vom Kindernothilfe-Partner

"Myrne Nebo" aus Charkiw. Die Kindernothilfe leistete 2022 Soforthilfe für

geflüchtete Kinder und ihre Familien, verteilte Nahrung sowie Medikamente und

organisierte psychosoziale Unterstützung. Gemeinsam mit den Partnern wurden

Freizeitaktivitäten sowie Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche geschaffen

und Sprachkurse organisiert. "Es war ein Kraftakt, aber wir konnten im

vergangenen Jahr knapp 20.000 Mädchen und Jungen in der Ukraine, der Republik

Moldau und in Rumänien mit unserer Arbeit erreichen", so

Kindernothilfe-Vorstandsvorsitzende Katrin Weidemann.

Zusätzlich zur Situation in der Ukraine verlangten humanitäre Notlagen wie die

Dürre im Osten Afrikas oder die Flutkatastrophe in Pakistan der Arbeit der

Kinderrechtsorganisation einiges ab. "In vielen Teilen der Welt leiden Kinder

und Familien schon heute unter den Folgen des Klimawandels: Dürreperioden

zerstören Ernten, Überschwemmungen fordern Menschenleben und vernichten

Existenzen", berichtet Katrin Weidemann.

Im Osten Afrikas unterstützte die Kindernothilfe betroffene Gemeinschaften mit

frischem Trinkwasser, Lebensmitteln und Zusatznahrung für Kinder und stillende

Mütter. "Katastrophen wie die Flut in Pakistan, bei der mehr als 1 700 Menschen

starben, waren in deutschen Medien nur wenig präsent. Neben der humanitären

Hilfe ist es unsere Aufgabe, auf die Kinderrechtsverletzungen im Zuge solcher

Krisen aufmerksam zu machen", betont Weidemann. Die Kindernothilfe leistete nach

der Flut im Sommer 2022 Soforthilfe, verteilte Moskitoschutz und Medikamente,

richtete Schutzräume für Kinder ein.

Ein Ausblick auf das aktuelle Jahr zeigt, dass Kinder und ihre Familien in

vielen Teilen der Welt zunehmend gezwungen werden, ihre Heimat zu verlassen.

"Wir versuchen dort, wo es möglich ist, Fluchtursachen zu bekämpfen", erläutert

die Vorstandsvorsitzende. "Wenn aber Krieg und Gewalt Familien vertreibt und

auseinanderreißt, dann ist es unsere gemeinsame europäische Verantwortung, eine

menschenwürdige Flucht zu gewährleisten", appelliert Katrin Weidemann. "Ohne

unsere zahlreichen Spenderinnen und Spender wäre es nicht möglich, Kinder auf

der ganzen Welt dabei zu unterstützen, ihre Rechte einzufordern. Obwohl die

eigenen Lebenshaltungskosten teils massiv angestiegen sind, zeigten sie im

vergangenen Jahr ihre Solidarität, und dafür möchten wir uns herzlich bedanken",

so Weidemann.

Die Kindernothilfe unterstützt seit mehr als 60 Jahren weltweit benachteiligte

Mädchen und Jungen sowie ihre Familien. Als eine der größten

Kinderrechtsorganisation in Europa förderte sie in 2022 gemeinsam mit ihren 373

Partnerorganisationen 523 Projekte in 36 Ländern und erreichte dabei mehr als

2,1 Millionen Kinder. Die Arbeit wird zu 78,7 Prozent durch Spenden getragen.

Für den seriösen Umgang mit Spendengeldern erhält die Kindernothilfe seit 1992

jährlich das Spenden-Siegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen

(DZI). Zum Jahresbericht 2022 geht es hier: kindernothilfe.de/jahresbericht-2022

